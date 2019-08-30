Обзор GELID Solutions Radiant-D (FN-RADIANTD-20). Недорогие вентиляторы с подсветкой

При выборе корпусных радиаторов очень часто сейчас предпочтение отдается моделям, оснащенным подсветкой и возможностями ее синхронизации с остальными компонентами. Тестируемые сегодня радиаторы GELID Solutions Radiant-D были представлены в конце прошлого года и сейчас они уже находятся в широком доступе в российских магазинах.

GELID Solutions Radiant-D обзор

Средняя стоимость составляет 780 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Вместе с вентилятором покупатель получает набор крепежных винтов. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнены GELID Solutions Radiant-D в типоразмере 120 мм. Корпус из пластика с матовым покрытием.

Принадлежность к недорогому сегменту отразилась на отсутствии антивибрационных накладок в местах крепления.

В конструкции вентилятора используется двойной шарикоподшипник с высоким ресурсом службы в 100 000 часов. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.

Семь прозрачных лопастей с технологией High Precision Shark-Tooth Blade. Оптимизированная форма лопастей, обеспечивающая высокую производительность и сниженный уровень шума.

За подсветку тут отвечают девять светодиодов, каждый из них может быть настроен в отдельности. Создается эффект заполняющей подсветки.

Каждый из вентиляторов получил два кабеля: один из них с 4-пиновым PWM для питания и вращения, второй с RGB линией.

CODI6 ARGB CONTROLLER KIT

Подключается вентилятор к 5V разъему на материнской плате или совместимому контроллеру.В линейке устройств этого производителя есть контроллер CODI6 ARGB CONTROLLER KIT, выполненный на основе Arduino UNO. Выполнен он в виде блока с печатной платой и двумя крышками из оргстекла.

К каждому контроллеру можно подключить шесть вентиляторов с 3- и 4-пиновым коннектором. И шесть управляемых RGB-разъемов с 5V питанием. Весь необходимый набор кабелей подключения идет в комплекте, как и крепежные винты.

Тесты GELID Solutions Radiant-D

Управление подсветкой проводится путем программирования. Сам процесс подробно описан в комплектной инструкции.

Итоги по GELID Solutions Radiant-D

GELID Solutions Radiant-D недорогой вентилятор с управляемой многоцветной подсветкой. Он продемонстрировал хорошую эффективность при умеренном уровне шума. Высокий ресурс службы, связка подсветки с программным обеспечением материнской платы.