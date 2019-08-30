Обзор GELID Solutions Radiant-D (FN-RADIANTD-20). Недорогие вентиляторы с подсветкой

При выборе корпусных радиаторов очень часто сейчас предпочтение отдается моделям, оснащенным подсветкой и возможностями ее синхронизации с остальными компонентами. Тестируемые сегодня радиаторы GELID Solutions Radiant-D были представлены в конце прошлого года и сейчас они уже находятся в широком доступе в российских магазинах.
Средняя стоимость составляет 780 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.
GELID Solutions Radiant-D обзор
КомплектацияВместе с вентилятором покупатель получает набор крепежных винтов. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видВыполнены GELID Solutions Radiant-D в типоразмере 120 мм. Корпус из пластика с матовым покрытием.
Принадлежность к недорогому сегменту отразилась на отсутствии антивибрационных накладок в местах крепления.
В конструкции вентилятора используется двойной шарикоподшипник с высоким ресурсом службы в 100 000 часов. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту.
Семь прозрачных лопастей с технологией High Precision Shark-Tooth Blade. Оптимизированная форма лопастей, обеспечивающая высокую производительность и сниженный уровень шума.
За подсветку тут отвечают девять светодиодов, каждый из них может быть настроен в отдельности. Создается эффект заполняющей подсветки.
Каждый из вентиляторов получил два кабеля: один из них с 4-пиновым PWM для питания и вращения, второй с RGB линией.
Подключается вентилятор к 5V разъему на материнской плате или совместимому контроллеру.
CODI6 ARGB CONTROLLER KITВ линейке устройств этого производителя есть контроллер CODI6 ARGB CONTROLLER KIT, выполненный на основе Arduino UNO. Выполнен он в виде блока с печатной платой и двумя крышками из оргстекла.
К каждому контроллеру можно подключить шесть вентиляторов с 3- и 4-пиновым коннектором. И шесть управляемых RGB-разъемов с 5V питанием. Весь необходимый набор кабелей подключения идет в комплекте, как и крепежные винты.
Управление подсветкой проводится путем программирования. Сам процесс подробно описан в комплектной инструкции.
Тесты GELID Solutions Radiant-D