Обзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (GP-ALQCO280). Жидкостное охлаждение с LCD-дисплеем

Героем сегодняшнего тестирования будет система жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280, получившая настраиваемый LCD-дисплей. Заявлена совместимость со всеми актуальными процессорными разъемами AMD и Intel. Доступна эта серия в трех типоразмерах: 240, 280 и 3609 мм, позволяя подобрать оптимальные габариты в используемый корпус. Еще одной отличительной особенностью стала настраиваемая подсветка вентиляторов и возможность управления при помощи программного обеспечения.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 14 600 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется система в эффектно оформленной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает усиливающую пластину, вентиляторы, крепежные рамки для AMD и INTEL, набор для монтажа и инструкцию по установке.

Внешний вид

Выполнена система жидкостного охлаждения в закрытом контуре с классической компоновкой из помпы с водоблоком и радиатором.

Обращает внимание на себя необычная реализация блока помпы. Верхняя её крышка представляет собой активный LCD-дисплей.

Он цветной, информация хорошо читается под разными углами наклона. Отлично смотрится в корпусах с прозрачной стенкой.

Владелец GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 сможет менять выводимую на него информацию, выбирая между кастомными изображениями и техническими данными по работающему процессору.

Основание у помпы медное. Хорошо отполированное, ровное. По центру нанесена термопаста, необходимая во время установки.

От нее отходит четыре кабеля: SATA, USB, линии для подсветки и вентиляторов. Питание осуществляется через SATA, упрощая монтаж и обеспечивая широкую совместимость с материнскими платами.

К самой материнской плате для настройки и синхронизации подключается к распространённому USB 2.0 разъему. Оба разъема под вентиляторы с ШИМ-управлением. Все кабели с запасом по длине, что позволит организовать аккуратный монтаж.

Соединительные резиновые трубки с защитной тканевой оплеткой. Места выхода дополнительно усилены и опрессованы.

В тестируемой нами системе используется 280 мм радиатор, окрашенный в черный цвет. На боковую грань нанесен логотип серии.

Софт

Обдувают конструкцию два вентилятора с белыми лопастями. Оба с настраиваемой RGB-подсветкой.С официального сайта доступны две утилиты управления. Aorus Engine отвечает за мониторинг и управление режимами работы. Корректируется скорость вращения вентиляторов и производительность помпы. Выбирается тип выводимых на помпу данных. Здесь же можно будет провести правильную ориентировку информации на экране.

В этой же программе проводится разгон и мониторинг по видеокарты. Предлагаются профили настроек. Есть режим с остановленными вентиляторами для получения минимального уровня шума в режиме ожидания.

За управление подсветкой отвечает программа RGB Fusion. Эффект на помпе и радиаторе можно настроить в отдельности. Большое количество доступных эффектов и дополнительных параметров по ним.

Сборка

В утилите проводится настройка и синхронизация подсветки с совместимыми компонентами.Мы проводили установку GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 на материнские платы с сокетами LGA2066, LGA1151v2 и AM4. Все необходимое для установки идет в комплекте.

Предлагаем рассмотреть процесс установки на примере AM4. Для начала демонтируем стандартные опорные площадки. Вместо них фиксируем усиливающую пластину.

Прижимаем с помощью четырех накатанных винтов помпу к теплораспределительной крышке процессора.

Тесты

Шум

Фиксируем радиатор с установленными ранее вентиляторами на стенке корпуса. Остается подключить кабель питания и система готова для полноценной эксплуатации.

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Итоги по GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Система жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 заметно выделяется на фоне предлагаемых решений своим оригинальным исполнением блока помпы с настраиваемым LCD-дисплеем. Простая установка, широкая совместимость с сокетами, настраиваемая подсветка, низкий уровень шума, детальные настройки. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".