Обзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (GP-ALQCO280). Жидкостное охлаждение с LCD-дисплеем

2020-02-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280; [283]
Героем сегодняшнего тестирования будет система жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280, получившая настраиваемый LCD-дисплей. Заявлена совместимость со всеми актуальными процессорными разъемами AMD и Intel. Доступна эта серия в трех типоразмерах: 240, 280 и 3609 мм, позволяя подобрать оптимальные габариты в используемый корпус. Еще одной отличительной особенностью стала настраиваемая подсветка вентиляторов и возможность управления при помощи программного обеспечения.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Средняя стоимость на момент публикации составляет 14 600 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 обзор

Комплектация

Поставляется система в эффектно оформленной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает усиливающую пластину, вентиляторы, крепежные рамки для AMD и INTEL, набор для монтажа и инструкцию по установке.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Внешний вид

Выполнена система жидкостного охлаждения в закрытом контуре с классической компоновкой из помпы с водоблоком и радиатором.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Обращает внимание на себя необычная реализация блока помпы. Верхняя её крышка представляет собой активный LCD-дисплей.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Он цветной, информация хорошо читается под разными углами наклона. Отлично смотрится в корпусах с прозрачной стенкой.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Владелец GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 сможет менять выводимую на него информацию, выбирая между кастомными изображениями и техническими данными по работающему процессору.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Основание у помпы медное. Хорошо отполированное, ровное. По центру нанесена термопаста, необходимая во время установки.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

От нее отходит четыре кабеля: SATA, USB, линии для подсветки и вентиляторов. Питание осуществляется через SATA, упрощая монтаж и обеспечивая широкую совместимость с материнскими платами.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

К самой материнской плате для настройки и синхронизации подключается к распространённому USB 2.0 разъему. Оба разъема под вентиляторы с ШИМ-управлением. Все кабели с запасом по длине, что позволит организовать аккуратный монтаж.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Соединительные резиновые трубки с защитной тканевой оплеткой. Места выхода дополнительно усилены и опрессованы.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

В тестируемой нами системе используется 280 мм радиатор, окрашенный в черный цвет. На боковую грань нанесен логотип серии.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Обдувают конструкцию два вентилятора с белыми лопастями. Оба с настраиваемой RGB-подсветкой.

Софт

С официального сайта доступны две утилиты управления. Aorus Engine отвечает за мониторинг и управление режимами работы. Корректируется скорость вращения вентиляторов и производительность помпы. Выбирается тип выводимых на помпу данных. Здесь же можно будет провести правильную ориентировку информации на экране.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

В этой же программе проводится разгон и мониторинг по видеокарты. Предлагаются профили настроек. Есть режим с остановленными вентиляторами для получения минимального уровня шума в режиме ожидания.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

За управление подсветкой отвечает программа RGB Fusion. Эффект на помпе и радиаторе можно настроить в отдельности. Большое количество доступных эффектов и дополнительных параметров по ним.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

В утилите проводится настройка и синхронизация подсветки с совместимыми компонентами.

Сборка

Мы проводили установку GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 на материнские платы с сокетами LGA2066, LGA1151v2 и AM4. Все необходимое для установки идет в комплекте.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Предлагаем рассмотреть процесс установки на примере AM4. Для начала демонтируем стандартные опорные площадки. Вместо них фиксируем усиливающую пластину.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Прижимаем с помощью четырех накатанных винтов помпу к теплораспределительной крышке процессора.

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Фиксируем радиатор с установленными ранее вентиляторами на стенке корпуса. Остается подключить кабель питания и система готова для полноценной эксплуатации.

Тесты

Шум

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Intel Core i7 9700K

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Intel Core i7 7820X

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

AMD Ryzen 5 3600

GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Итоги по GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280

Золото. Выбор редакции MegaObzorСистема жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 заметно выделяется на фоне предлагаемых решений своим оригинальным исполнением блока помпы с настраиваемым LCD-дисплеем. Простая установка, широкая совместимость с сокетами, настраиваемая подсветка, низкий уровень шума, детальные настройки. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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