Обзор GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 (GP-ALQCO280). Жидкостное охлаждение с LCD-дисплеем

Героем сегодняшнего тестирования будет система жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280, получившая настраиваемый LCD-дисплей. Заявлена совместимость со всеми актуальными процессорными разъемами AMD и Intel. Доступна эта серия в трех типоразмерах: 240, 280 и 3609 мм, позволяя подобрать оптимальные габариты в используемый корпус. Еще одной отличительной особенностью стала настраиваемая подсветка вентиляторов и возможность управления при помощи программного обеспечения.
GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Средняя стоимость на момент публикации составляет 14 600 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 обзор
КомплектацияПоставляется система в эффектно оформленной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает усиливающую пластину, вентиляторы, крепежные рамки для AMD и INTEL, набор для монтажа и инструкцию по установке.
Внешний видВыполнена система жидкостного охлаждения в закрытом контуре с классической компоновкой из помпы с водоблоком и радиатором.
Обращает внимание на себя необычная реализация блока помпы. Верхняя её крышка представляет собой активный LCD-дисплей.
Он цветной, информация хорошо читается под разными углами наклона. Отлично смотрится в корпусах с прозрачной стенкой.
Владелец GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 сможет менять выводимую на него информацию, выбирая между кастомными изображениями и техническими данными по работающему процессору.
Основание у помпы медное. Хорошо отполированное, ровное. По центру нанесена термопаста, необходимая во время установки.
От нее отходит четыре кабеля: SATA, USB, линии для подсветки и вентиляторов. Питание осуществляется через SATA, упрощая монтаж и обеспечивая широкую совместимость с материнскими платами.
К самой материнской плате для настройки и синхронизации подключается к распространённому USB 2.0 разъему. Оба разъема под вентиляторы с ШИМ-управлением. Все кабели с запасом по длине, что позволит организовать аккуратный монтаж.
Соединительные резиновые трубки с защитной тканевой оплеткой. Места выхода дополнительно усилены и опрессованы.
В тестируемой нами системе используется 280 мм радиатор, окрашенный в черный цвет. На боковую грань нанесен логотип серии.
Обдувают конструкцию два вентилятора с белыми лопастями. Оба с настраиваемой RGB-подсветкой.
СофтС официального сайта доступны две утилиты управления. Aorus Engine отвечает за мониторинг и управление режимами работы. Корректируется скорость вращения вентиляторов и производительность помпы. Выбирается тип выводимых на помпу данных. Здесь же можно будет провести правильную ориентировку информации на экране.
В этой же программе проводится разгон и мониторинг по видеокарты. Предлагаются профили настроек. Есть режим с остановленными вентиляторами для получения минимального уровня шума в режиме ожидания.
За управление подсветкой отвечает программа RGB Fusion. Эффект на помпе и радиаторе можно настроить в отдельности. Большое количество доступных эффектов и дополнительных параметров по ним.
В утилите проводится настройка и синхронизация подсветки с совместимыми компонентами.
СборкаМы проводили установку GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 на материнские платы с сокетами LGA2066, LGA1151v2 и AM4. Все необходимое для установки идет в комплекте.
Предлагаем рассмотреть процесс установки на примере AM4. Для начала демонтируем стандартные опорные площадки. Вместо них фиксируем усиливающую пластину.
Прижимаем с помощью четырех накатанных винтов помпу к теплораспределительной крышке процессора.
Фиксируем радиатор с установленными ранее вентиляторами на стенке корпуса. Остается подключить кабель питания и система готова для полноценной эксплуатации.
Тесты
Шум
Intel Core i7 9700K
Intel Core i7 7820X
AMD Ryzen 5 3600
Итоги по GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280Система жидкостного охлаждения GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 заметно выделяется на фоне предлагаемых решений своим оригинальным исполнением блока помпы с настраиваемым LCD-дисплеем. Простая установка, широкая совместимость с сокетами, настраиваемая подсветка, низкий уровень шума, детальные настройки. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
GIGABYTE AORUS Liquid Cooler 280 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".