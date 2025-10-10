Представлен 420-Гц недорогой монитор ViewSonic VX25G26-4

Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VX25G26-4, которая получила 24,5-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 400 Гц (до 420 Гц в разгоне), максимальной яркостью 400 нит, временем отклика 1 мс GtG), глубиной цвета 8 бит, 100% покрытием цветовой гаммы sRGB и 91% охватом палитры DCI-P3, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и поворота, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (до 240 Гц), двумя портами DisplayPort 1.4 (до 420 Гц) и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 210 долларов.

