Представлен 250-Гц монитор Skyworth G27Q MAX

Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G27Q MAX, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется технологией подсветки QD-Mini LED с 220 зонами локального затемнения, кадровой частотой 240 Гц и разогнанной 250 Гц, пиковой яркостью 750 нит в режиме SDR и 1800 нит в HDR, временем отклика GtG 1 мс, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 98% DCI-P3 и 99% Adobe RGB, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и поворота, двумя 3-Вт динамиками, настенным креплением VESA 75:75 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на китайском рынке составляет эквивалент 170 долларов.