240-Гц монитор Skyworth F24G30F GT2 оценили в $85

Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью F24G30F GT2, которая основана на 23,8-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 200 Гц или 240 Гц в разгоне, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 470 нит, точностью цветопередачи ΔE < 1, совместимостью со стандартом HDR400, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 90% охватом DCI-P3, сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения, поддержкой технологии DC Dimming, датчиком освещённости для автоматической регулировки яркости и баланса белого в зависимости от освещения, двумя портами HDMI 2.0 и одним интерфейсом DisplayPort 1.4. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 85 долларов.