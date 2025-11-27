240-Гц монитор Skyworth F24G30F GT2 оценили в $85

Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью F24G30F GT2, которая основана на 23,8-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 200 Гц или 240 Гц в разгоне, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 470 нит, точностью цветопередачи ΔE < 1, совместимостью со стандартом HDR400, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 90% охватом DCI-P3, сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения, поддержкой технологии DC Dimming, датчиком освещённости для автоматической регулировки яркости и баланса белого в зависимости от освещения, двумя портами HDMI 2.0 и одним интерфейсом DisplayPort 1.4. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 85 долларов.

Представлен игровой 4K-монитор GIGABYTE MO32U2…
Компания GIGABYTE объявила о выпуске игрового монитора MO32U2, который основан на 31,5-дюймовой QD-OLED-м…
Sony представила фирменный геймерский монитор…
Во время трансляции State of Play Japan, прошедшей несколько часов назад, компания Sony представила 27-дю…
Представлен 280-Гц монитор GIGABYTE MO27Q28G…
Компания GIGABYTE представила геймерский монитор MO27Q28G, который основан на 27-дюймовой матрице WOLED ч…
Представлен 200-Гц монитор Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 20…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 2K Gaming Monitor G27Qi 2026, которая осн…
Представлен представлен 310-Гц монитор Philips Evnia 25M2N32…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 25M2N3200U, которая основана на…
280-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG оценен в $600…
Компания ASUS представила геймерских мониторов моделью ROG Strix OLED XG27AQWMG, который получил 27-дюймо…
Представлен 500-Гц монитор Innocn GA27M1Q…
Компания Innocn пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GA27M1Q, которая основана на 27-дюймовой …
Представлен 240-Гц 4K-монитор AOC Agon Pro AGP327UZD…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Agon Pro AGP327UZD, которая получила 31,5-дю…
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor