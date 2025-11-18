Представлен 180-Гц монитор Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Curved Gaming Monitor G34WQi 2026, которая основана на изогнутой 34-дюймовой матрице с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 21:9, кривизной 1500R, яркостью 400 нит, глубиной цвета 10 бит, контрастностью 3500:1, временем отклика 1 мс, поддержкой FreeSync Premium, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% sRGB, заводской калибровкой с точностью цветопередачи ΔE<2, поддержкой HDR400, сертификацией TÜV Low Blue Light, режимом DC Dimming, RGB-подсветкой, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм и массой 6,5 кг. Цена монитора пока не раскрывается.

