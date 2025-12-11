Представлен 330-Гц монитор ASUS ROG Strix XG27JCG

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG27JCG, который предлагает пользователям два режима работы. В первом режиме он имеет разрешение 5K и кадровую частоту 180 Гц, а во втором – QHD с частотой обновления 330 Гц.

Новинка также характеризуется 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с 97-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью в режиме HDR 600 нит, временем отклика 0,3 мс (GTG), поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, тремя разъемами USB 3.2 Gen1 Type-A, одним USB Type-C с поддержкой режима DP Alt и обратной зарядкой, интерфейсом USB 3.2 Type-B, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, а также игровыми функциями на базе ИИ. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.
