240-Гц монитор Hisense 34G6Q PRO вышел в России

Компания Hisense объявила о выпуске на российский рынок игрового монитора 34G6Q PRO, который основана на 34-дюймовой ультраизогнутой матрице с разрешением 3440:1440 точек (формат UltraWide QHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс, отображением 16,7 млн цветовых оттенков, 90% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом цветового пространства sRGB, соответствием стандарту HDR 400, поддержкой технологии FreeSync Premium, режимом «картинка в картинке», встроенными 3-Вт динамиками, подставкой с регулировкой и подсветкой с гало-эффектом. Рекомендованная российская цена пока не объявлена.