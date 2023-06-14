Обзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборок

Ранее мы проводили тестирование игровой периферии под брендом GMNG, сегодня продолжая изучение рассмотрим и соберем игровую сборку в корпусе GMNG OGC-G120. Выполнен он в типоразмере Midi-Tower, оснащен вентилятором с подсветкой, располагает стенкой из закаленного стекла и зоной с LED-подсветкой на фронтальной панели.

Комплектация

Комплект его включает пластиковые стяжки, различные типы винтов, антивибрационные шайбы. Корпус и комплектующие собраны в коробке из плотного картона.

GMNG OGC-G120 обзор

Внешний вид

Лицевая панель корпуса с интересным геометрическим рисунком, состоящим из двух панелей и сеткой в пространстве между ними. Вся площадь этой сетки с многоцветной подсветкой.

Переключать цвета и эффекты можно с помощью кнопки на верхней грани. Подсветка работает синхронно с вентилятором установленным на задней стенке.

Выбор эффектов хороший. Подсветка смотрится гармонично, без излишества. Но такая реализация лицевой панели затрудняет доступ воздуха к вентиляторам, которые будут установлены пользователем на передней стенке.

Циркуляция воздуха и приток будет идти через верхнюю стенку. Сетка здесь с вырезами и есть отверстиями для двух вентиляторов.

Панель разъемов у GMNG OGC-G120 на верхней грани. Здесь два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы. Здесь же помимо отмеченной выше кнопки переключения подсветки, кнопка включения и индикаторы активности.

Левая стенка из прозрачного закаленного стекла. Крепится она при помощи четырех накатанных винтов.

Противоположная сторона из металла. Стенка с внутренней стороны дополнительно усилена ребрами.

Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, все кроме верхней с вырезами, рассчитаны на многоразовую установку.

Оснащение

На основании четыре ножки с резиновыми уплотнителями. Под блоком питания вентиляционная решетка. Как и в остальных зонах тут нет обслуживаемого противопылевого фильтра. Можно обратить внимание на группу отверстий для фиксации жесткого диска.Приложив небольшое усилие к фронтальной стенке получаем доступ к шасси для установки трех 120 мм вентиляторов. С внутренней стороны фронтальной панели можно обратить внимание на то что с внутренней стороны есть дополнительная пластиковая накладка на которой находится подложка с подсветкой. Воздух при этом будет проходить через небольшой зазор между этой накладкой и самой фронтальной панелью.

Внутренняя зона в GMNG OGC-G120 разделяется на две камеры. В той что видна через стеклянную стенку ставятся ключевые компоненты, а во второй прячутся провода, блок питания и накопитель.

Поддерживается установка материнских плат типоразмера ATX. Справа и снизу окошки, используемые для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Есть вырез в районе сокета, который позволит проводить монтаж системы охлаждения процессора. Все идут без резиновых клапанов.

Установить можно башенную систему высотой до 155 мм. Есть возможность выбрать жидкостную систему охлаждения. Видеокарты до 300 мм без учета устанавливаемых на переднюю стенку вентиляторов.

Сбоку можно установить два 2.5-дюймовых диска, еще один в скрытой камере. С учетом смещение акцента на использования М.2, это вполне закроет пользовательские требования.

Сборка

Во внутренней камере есть ушки за которые можно будет зацепить пластиковые стяжки и собрать интерфейсные и питающие кабели в общие пучки, упростив аккуратный монтаж.

В GMNG OGC-G120 собрали тестовый стенд с материнской платой MAG B760M MORTAR MAX WIFI и процессором Intel Core i5-13600K. Используется односекционная башенная система охлаждения.

Тесты

Ограничились только комплектным 120 мм вентилятором на задней стенке. Всего же этот корпус даст возможность поставить до 5 дополнительных 120 мм вентилятора.

Комплектный вентилятор тихий. В таком сеттинге в максимальной нагрузке уровень шума находился на уровне 37.5 дБ.

Итоги

GMNG OGC-G120 – корпус для сборки систем с акцентом на внешний вид. Стенка из закаленного стекла, подсветка с выбором цветов и эффектами, аккуратная организация рабочего пространства. Из минусов отметим отсутствие противопылевых фильтров. С учетом же стоимости в 4390 рублей станет хорошим выбором для игровой системы среднего уровня с низким уровнем шума и собранную с акцентом на визуальную привлекательность.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".