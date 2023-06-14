Обзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборок

Комплект его включает пластиковые стяжки, различные типы винтов, антивибрационные шайбы. Корпус и комплектующие собраны в коробке из плотного картона.
Переключать цвета и эффекты можно с помощью кнопки на верхней грани. Подсветка работает синхронно с вентилятором установленным на задней стенке.
Выбор эффектов хороший. Подсветка смотрится гармонично, без излишества. Но такая реализация лицевой панели затрудняет доступ воздуха к вентиляторам, которые будут установлены пользователем на передней стенке.
Циркуляция воздуха и приток будет идти через верхнюю стенку. Сетка здесь с вырезами и есть отверстиями для двух вентиляторов.
Панель разъемов у GMNG OGC-G120 на верхней грани. Здесь два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы. Здесь же помимо отмеченной выше кнопки переключения подсветки, кнопка включения и индикаторы активности.
Левая стенка из прозрачного закаленного стекла. Крепится она при помощи четырех накатанных винтов.
Противоположная сторона из металла. Стенка с внутренней стороны дополнительно усилена ребрами.
Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, все кроме верхней с вырезами, рассчитаны на многоразовую установку.
На основании четыре ножки с резиновыми уплотнителями. Под блоком питания вентиляционная решетка. Как и в остальных зонах тут нет обслуживаемого противопылевого фильтра. Можно обратить внимание на группу отверстий для фиксации жесткого диска.
Внутренняя зона в GMNG OGC-G120 разделяется на две камеры. В той что видна через стеклянную стенку ставятся ключевые компоненты, а во второй прячутся провода, блок питания и накопитель.
Поддерживается установка материнских плат типоразмера ATX. Справа и снизу окошки, используемые для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Есть вырез в районе сокета, который позволит проводить монтаж системы охлаждения процессора. Все идут без резиновых клапанов.
Установить можно башенную систему высотой до 155 мм. Есть возможность выбрать жидкостную систему охлаждения. Видеокарты до 300 мм без учета устанавливаемых на переднюю стенку вентиляторов.
Сбоку можно установить два 2.5-дюймовых диска, еще один в скрытой камере. С учетом смещение акцента на использования М.2, это вполне закроет пользовательские требования.
Во внутренней камере есть ушки за которые можно будет зацепить пластиковые стяжки и собрать интерфейсные и питающие кабели в общие пучки, упростив аккуратный монтаж.
В GMNG OGC-G120 собрали тестовый стенд с материнской платой MAG B760M MORTAR MAX WIFI и процессором Intel Core i5-13600K. Используется односекционная башенная система охлаждения.
Комплектный вентилятор тихий. В таком сеттинге в максимальной нагрузке уровень шума находился на уровне 37.5 дБ.