Обзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборок

Ранее мы проводили тестирование игровой периферии под брендом GMNG, сегодня продолжая изучение рассмотрим и соберем игровую сборку в корпусе GMNG OGC-G120. Выполнен он в типоразмере Midi-Tower, оснащен вентилятором с подсветкой, располагает стенкой из закаленного стекла и зоной с LED-подсветкой на фронтальной панели.

GMNG OGC-G120

Комплектация

GMNG OGC-G120

Комплект его включает пластиковые стяжки, различные типы винтов, антивибрационные шайбы. Корпус и комплектующие собраны в коробке из плотного картона.

GMNG OGC-G120

GMNG OGC-G120 обзор

Внешний вид

Лицевая панель корпуса с интересным геометрическим рисунком, состоящим из двух панелей и сеткой в пространстве между ними. Вся площадь этой сетки с многоцветной подсветкой.

GMNG OGC-G120

Переключать цвета и эффекты можно с помощью кнопки на верхней грани. Подсветка работает синхронно с вентилятором установленным на задней стенке.

GMNG OGC-G120

Выбор эффектов хороший. Подсветка смотрится гармонично, без излишества. Но такая реализация лицевой панели затрудняет доступ воздуха к вентиляторам, которые будут установлены пользователем на передней стенке.

GMNG OGC-G120

Циркуляция воздуха и приток будет идти через верхнюю стенку. Сетка здесь с вырезами и есть отверстиями для двух вентиляторов.

GMNG OGC-G120

Панель разъемов у GMNG OGC-G120 на верхней грани. Здесь два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы. Здесь же помимо отмеченной выше кнопки переключения подсветки, кнопка включения и индикаторы активности.

GMNG OGC-G120

Левая стенка из прозрачного закаленного стекла. Крепится она при помощи четырех накатанных винтов.

GMNG OGC-G120

Противоположная сторона из металла. Стенка с внутренней стороны дополнительно усилена ребрами.

GMNG OGC-G120

Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, все кроме верхней с вырезами, рассчитаны на многоразовую установку.

GMNG OGC-G120

На основании четыре ножки с резиновыми уплотнителями. Под блоком питания вентиляционная решетка. Как и в остальных зонах тут нет обслуживаемого противопылевого фильтра. Можно обратить внимание на группу отверстий для фиксации жесткого диска.

Оснащение

Приложив небольшое усилие к фронтальной стенке получаем доступ к шасси для установки трех 120 мм вентиляторов. С внутренней стороны фронтальной панели можно обратить внимание на то что с внутренней стороны есть дополнительная пластиковая накладка на которой находится подложка с подсветкой. Воздух при этом будет проходить через небольшой зазор между этой накладкой и самой фронтальной панелью.

GMNG OGC-G120

Внутренняя зона в GMNG OGC-G120 разделяется на две камеры. В той что видна через стеклянную стенку ставятся ключевые компоненты, а во второй прячутся провода, блок питания и накопитель.

GMNG OGC-G120

Поддерживается установка материнских плат типоразмера ATX. Справа и снизу окошки, используемые для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Есть вырез в районе сокета, который позволит проводить монтаж системы охлаждения процессора. Все идут без резиновых клапанов.

GMNG OGC-G120

Установить можно башенную систему высотой до 155 мм. Есть возможность выбрать жидкостную систему охлаждения. Видеокарты до 300 мм без учета устанавливаемых на переднюю стенку вентиляторов.

GMNG OGC-G120

Сбоку можно установить два 2.5-дюймовых диска, еще один в скрытой камере. С учетом смещение акцента на использования М.2, это вполне закроет пользовательские требования.

GMNG OGC-G120

Во внутренней камере есть ушки за которые можно будет зацепить пластиковые стяжки и собрать интерфейсные и питающие кабели в общие пучки, упростив аккуратный монтаж.

Сборка

GMNG OGC-G120

В GMNG OGC-G120 собрали тестовый стенд с материнской платой MAG B760M MORTAR MAX WIFI и процессором Intel Core i5-13600K. Используется односекционная башенная система охлаждения.

GMNG OGC-G120

Тесты

Ограничились только комплектным 120 мм вентилятором на задней стенке. Всего же этот корпус даст возможность поставить до 5 дополнительных 120 мм вентилятора.

GMNG OGC-G120

Комплектный вентилятор тихий. В таком сеттинге в максимальной нагрузке уровень шума находился на уровне 37.5 дБ.

GMNG OGC-G120

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGMNG OGC-G120 – корпус для сборки систем с акцентом на внешний вид. Стенка из закаленного стекла, подсветка с выбором цветов и эффектами, аккуратная организация рабочего пространства. Из минусов отметим отсутствие противопылевых фильтров. С учетом же стоимости в 4390 рублей станет хорошим выбором для игровой системы среднего уровня с низким уровнем шума и собранную с акцентом на визуальную привлекательность.
GMNG OGC-G120 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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