Обзор GMNG OK-703. Hi-Fi акустика для ПК и ноутбука

Изучаемые сегодня игровые колонки GMNG OK-703 отличаются заметно от привычного исполнения акустики формата 2.0, используемой с ПК и ноутбуками, это полноценная трехполосная Hi-Fi система. Такая акустическая схема повышает детализацию воспроизводимого звука за счет того что на каждый частотный диапазон работает свой излучатель. Из особенностей выделяются корпус из МДФ, встроенный плеер со слотом для карты памяти и флешки, а также разъем для микрофона, позволяя использовать для караоке.

GMNG OK-703

Комплектация

Упакованы колонки в коробку из плотного картона с эффектным оформлением, отображающим как внешний вид, так и все ключевые особенности.

GMNG OK-703

Комплект включает аудиокабель, кабель аудиоджек – 2 RCA, кабель для соединения колонок между собой, пульт ДУ, руководство пользователя.

GMNG OK-703

GMNG OK-703 обзор

Внешний вид

Корпус колонок выполнен из МДФ черного цвета. Используемая тут акустическая схема отразилась на общих габаритах системы, они больше привычного формата, но при этом свободно размещаются на столе по краям от монитора или моноблока.

GMNG OK-703

Внешний вид у них стильный, позволяя использовать как в сеттинге игровой комнаты, так и место креатора.

GMNG OK-703

На лицевую сторону выведены высокочастотная и среднечастотные излучатели, ниже фазоинвертора. Сбоку низкочастотный динамик.

GMNG OK-703

На главной колонке выведена панель управления состоящая из хромированных кнопок управления и LED-дисплея. С помощью этой группы идет управление воспроизведением, а также переключение источника воспроизведения. Выведены слот для карты памяти формата SD и USB-разъем для флешки.

GMNG OK-703

На боковой грани поворотные регуляторы громкости, а также проведения балансировки по верхним и низким частотам. Здесь же разъемы для подключения микрофонов с разъемом 6.3мм, а также регуляторы эффекта эхо и громкости для них.

GMNG OK-703

С тыльной стороны GMNG OK-703 разъемы для подключения источника сигнала с AUX и аудиоразъем, выход на вторую колонку. Тумблер питания и несъемный шнур.

GMNG OK-703

На основании каждой из колонок высокие прорезиненные ножки с узким основанием, снижающие вибрацию и предотвращающие смещение по поверхности стола.

Тесты

Это продвинутая мультимедийная система с выбором источников воспроизведения, среди которых есть два AUX канала и беспроводной, а также может работать отдельно. Владелец сможет записать треки, мелодии на карту памяти или флешку, система поддерживает считывание популярных аудиоформатов. Есть возможность подключить два микрофона и вместе с друзьями петь караоке.

GMNG OK-703

Система оснащена модулем Bluetooth 5.0, который будет актуален как для владельцев смартфонов и планшетов, так и при эксплуатации с ноутбуком или моноблоком, позволяя не задействовать аудиоразъем, который сейчас встречает все реже.

GMNG OK-703

Мы протестировали все варианты соединения, проблем замечено не было. Шумы и артефакты отсутствовали. Управлять при этом системой можно как с кнопок на корпусе, так и с помощью комплектного беспроводного пульта ДУ.

GMNG OK-703

Суммарная мощность системы 60 Вт, по 30 Вт на каждой из колонок. Громкости тут с запасом. Оценивая звучания отметим звенящие высокие частоты и выраженные басы, при этом владелец с помощью регуляторов сможет менять звучание под свой вкус. Хорошая четкость и детализация, приятно звучат классические композиции и рок.

Итоги

GMNG OK-703 – Hi-Fi акустика начального уровня с трехполосной схемой, предлагающая беспроводную и проводную передачу звука, а также встроенный плеер. Подойдет как для игр, так и работы, позволяя в перерывах послушать музыку или подкасты со стриминговых сервисов, а по выходным петь с друзьями караоке. Хорошая альтернатива типовому исполнению формата 2.0.
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