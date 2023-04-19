Обзор GMNG OK-703. Hi-Fi акустика для ПК и ноутбука…

Комплект включает аудиокабель, кабель аудиоджек – 2 RCA, кабель для соединения колонок между собой, пульт ДУ, руководство пользователя.
Внешний вид у них стильный, позволяя использовать как в сеттинге игровой комнаты, так и место креатора.
На лицевую сторону выведены высокочастотная и среднечастотные излучатели, ниже фазоинвертора. Сбоку низкочастотный динамик.
На главной колонке выведена панель управления состоящая из хромированных кнопок управления и LED-дисплея. С помощью этой группы идет управление воспроизведением, а также переключение источника воспроизведения. Выведены слот для карты памяти формата SD и USB-разъем для флешки.
На боковой грани поворотные регуляторы громкости, а также проведения балансировки по верхним и низким частотам. Здесь же разъемы для подключения микрофонов с разъемом 6.3мм, а также регуляторы эффекта эхо и громкости для них.
С тыльной стороны GMNG OK-703 разъемы для подключения источника сигнала с AUX и аудиоразъем, выход на вторую колонку. Тумблер питания и несъемный шнур.
На основании каждой из колонок высокие прорезиненные ножки с узким основанием, снижающие вибрацию и предотвращающие смещение по поверхности стола.
Система оснащена модулем Bluetooth 5.0, который будет актуален как для владельцев смартфонов и планшетов, так и при эксплуатации с ноутбуком или моноблоком, позволяя не задействовать аудиоразъем, который сейчас встречает все реже.
Мы протестировали все варианты соединения, проблем замечено не было. Шумы и артефакты отсутствовали. Управлять при этом системой можно как с кнопок на корпусе, так и с помощью комплектного беспроводного пульта ДУ.
Суммарная мощность системы 60 Вт, по 30 Вт на каждой из колонок. Громкости тут с запасом. Оценивая звучания отметим звенящие высокие частоты и выраженные басы, при этом владелец с помощью регуляторов сможет менять звучание под свой вкус. Хорошая четкость и детализация, приятно звучат классические композиции и рок.