Обзор Gamdias APOLLO M2 (GM-GCAPM2). Корпус с двумя 200мм вентиляторами и стенками из стекла

2019-11-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Gamdias APOLLO M2; [87]
Сегодня героем нашего обзора будет корпус Gamdias APOLLO M2, выполненный в форм-факторе Midi-Tower. Из его особенностей отметим наличие в заводской поставке двух вентиляторов 200мм с настраиваемой подсветкой. Он поддерживает системы жидкостного охлаждения. Две полупрозрачные стенки, позволяют акцентировать установленные компоненты, плюс возможность синхронизация подсветки вентиляторов с материнской платой.

Gamdias APOLLO M2

Он уже доступен в российских магазинах за 6150 рублей.

Gamdias APOLLO M2 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает стяжки, винты крепления и стойки, динамик.

Gamdias APOLLO M2

Внешний вид

Лицевая панель Gamdias APOLLO M2 со стеклянной панелью, за ней установлены два 200мм вентилятора.

Gamdias APOLLO M2

Оба вентилятора с эффектной многоцветной подсветкой. Есть два варианта управления: с помощью кнопки на корпусе переключая эффекты или с помощью программного обеспечения материнских плат с 5V-разъемом.

Gamdias APOLLO M2

Доступно большое количество предустановленных эффектов. Выбрать будет из чего, плюс подсвечивается периметр разъемов и кнопок на передней панели.

Gamdias APOLLO M2

Сама панель, как и боковая стенка из закаленного стекла. С учетом невысокой стоимости это можно смело отнести к весомому плюсу. В отличие от оргстекла оно не подвержено появлению царапин.

Gamdias APOLLO M2

Продуман процесс съема боковой крышки. На тыльной стороне расположен винт выдвигающий кромку стекла для удобного извлечения.

Gamdias APOLLO M2

Вторая стенка глухая, выполнена из металла. Крепится при помощи накатанных винтов.

Gamdias APOLLO M2

Большая часть площадь верхней крышки представляет собой вентиляционную решетку со съемным пылевым фильтром с магнитным креплением.

Gamdias APOLLO M2

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. В районе блока питания еще один съемный пылевой фильтр.

Gamdias APOLLO M2

На панели разъемов доступны три USB, один из них скоростной, два аудиоразъема. Помимо кнопки управления подсветкой, кнопка перезагрузки и выключения.

Gamdias APOLLO M2

Комплектация задней стенки с традиционной компоновкой для корпусов с нижним расположением блока питания.

Gamdias APOLLO M2

Начинка

На внутренней стенке предусмотрено отдельное углубление под пучок кабелей, здесь же при сборке можно будет зафиксировать линии питания, обеспечив аккуратный монтаж.

Gamdias APOLLO M2

Здесь же можно обратить внимание на печатную плату с подключенной к ней вентиляторами. Доступны свободные разъемы под подключение дополнительных вентиляторов. Питание подается через MOLEX. Подсветка сразу после этого активируется во время включения и отдельная линия с 5V разъемом для синхронизации с софтом материнской платы.

Gamdias APOLLO M2

Зона блока питания в Gamdias APOLLO M2 отделена Г-образной стенкой. В этой же части скрывается корзина под один жесткий диск 3.5-дюйма. Здесь же можно будет спрятать все лишние провода. Еще один диск 2.5-дюйма на задней стенке ставится в съемную корзину.

Gamdias APOLLO M2

Увеличенная ширина, сказалась на совместимости с компонентами. Владелец сможет установить башенную систему охлаждения высотой до 170 мм. Видеокарту длиной до 330 мм. На фронтальной стенке доступно место для фиксации радиатора 360 или 280 мм. Еще один радиатор на верхнюю 240 мм.

Gamdias APOLLO M2

Материнские платы форматов ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. В районе сокета большое окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения.

Gamdias APOLLO M2

Свободный доступ к компонентам. Сборка не затруднительна. Отлично будут смотреться компоненты с подсветкой.

Итоги по Gamdias APOLLO M2

Золото. Выбор редакции MegaObzorGamdias APOLLO M2 при своей невысокой стоимости позволит владельцу собрать не только высокопроизводительную систему с эффективным охлаждением, но и эффектную, сделав акцент на управляемой и синхронизируемой подсветке. Стенки из закаленного стекла, широкая совместимость с компонентами, хороший набор разъемов на панели, возможность аккуратной укладки кабелей, съемные пылевые фильтры.
Gamdias APOLLO M2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Gamdias APOLLO M2
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