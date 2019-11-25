Обзор Gamdias APOLLO M2 (GM-GCAPM2). Корпус с двумя 200мм вентиляторами и стенками из стекла

Сегодня героем нашего обзора будет корпус Gamdias APOLLO M2, выполненный в форм-факторе Midi-Tower. Из его особенностей отметим наличие в заводской поставке двух вентиляторов 200мм с настраиваемой подсветкой. Он поддерживает системы жидкостного охлаждения. Две полупрозрачные стенки, позволяют акцентировать установленные компоненты, плюс возможность синхронизация подсветки вентиляторов с материнской платой.

Gamdias APOLLO M2 обзор

Он уже доступен в российских магазинах за 6150 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает стяжки, винты крепления и стойки, динамик.

Внешний вид

Лицевая панель Gamdias APOLLO M2 со стеклянной панелью, за ней установлены два 200мм вентилятора.

Оба вентилятора с эффектной многоцветной подсветкой. Есть два варианта управления: с помощью кнопки на корпусе переключая эффекты или с помощью программного обеспечения материнских плат с 5V-разъемом.

Доступно большое количество предустановленных эффектов. Выбрать будет из чего, плюс подсвечивается периметр разъемов и кнопок на передней панели.

Сама панель, как и боковая стенка из закаленного стекла. С учетом невысокой стоимости это можно смело отнести к весомому плюсу. В отличие от оргстекла оно не подвержено появлению царапин.

Продуман процесс съема боковой крышки. На тыльной стороне расположен винт выдвигающий кромку стекла для удобного извлечения.

Вторая стенка глухая, выполнена из металла. Крепится при помощи накатанных винтов.

Большая часть площадь верхней крышки представляет собой вентиляционную решетку со съемным пылевым фильтром с магнитным креплением.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. В районе блока питания еще один съемный пылевой фильтр.

На панели разъемов доступны три USB, один из них скоростной, два аудиоразъема. Помимо кнопки управления подсветкой, кнопка перезагрузки и выключения.

Комплектация задней стенки с традиционной компоновкой для корпусов с нижним расположением блока питания.

Начинка

На внутренней стенке предусмотрено отдельное углубление под пучок кабелей, здесь же при сборке можно будет зафиксировать линии питания, обеспечив аккуратный монтаж.

Здесь же можно обратить внимание на печатную плату с подключенной к ней вентиляторами. Доступны свободные разъемы под подключение дополнительных вентиляторов. Питание подается через MOLEX. Подсветка сразу после этого активируется во время включения и отдельная линия с 5V разъемом для синхронизации с софтом материнской платы.

Зона блока питания в Gamdias APOLLO M2 отделена Г-образной стенкой. В этой же части скрывается корзина под один жесткий диск 3.5-дюйма. Здесь же можно будет спрятать все лишние провода. Еще один диск 2.5-дюйма на задней стенке ставится в съемную корзину.

Увеличенная ширина, сказалась на совместимости с компонентами. Владелец сможет установить башенную систему охлаждения высотой до 170 мм. Видеокарту длиной до 330 мм. На фронтальной стенке доступно место для фиксации радиатора 360 или 280 мм. Еще один радиатор на верхнюю 240 мм.

Материнские платы форматов ATX, Micro-ATX, Mini-ITX. В районе сокета большое окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения.

Итоги по Gamdias APOLLO M2

Свободный доступ к компонентам. Сборка не затруднительна. Отлично будут смотреться компоненты с подсветкой.Gamdias APOLLO M2 при своей невысокой стоимости позволит владельцу собрать не только высокопроизводительную систему с эффективным охлаждением, но и эффектную, сделав акцент на управляемой и синхронизируемой подсветке. Стенки из закаленного стекла, широкая совместимость с компонентами, хороший набор разъемов на панели, возможность аккуратной укладки кабелей, съемные пылевые фильтры.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".