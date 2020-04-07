Обзор Garmin Fenix 6X Pro. Самые продвинутые умные часы

За последние годы умные часы и фитнес-трекеры приобрели большую популярность, ведь они позволяют не только всегда быть в курсе, который час, но также контролировать сердцебиение, подсчитывать шаги и просматривать уведомления с телефона. Некоторые любители ЗОЖ даже используют их как помощника во время тренировок, правда, функционал у большинства таких Smart-девайсов весьма ограничен.

Модели

Компания Garmin решила сосредоточить внимание в своих продуктах именно на спортивной составляющей: используется большое количество точных датчиков, поддерживаются десятки видов спорта, есть возможность программировать тренировки, а после анализировать их, используя удобный инструментарий. Венцом в данном направлении можно считать серию Fenix, которая не только всегда остается на гребне технологий, но и прекрасно выглядит на руке владельца, а не так давно было представлено новое поколение.Поскольку у каждого пользователя есть свои предпочтения по размеру, функционалу и цене, производитель решил выпустить не одни часы, а целую линейку Fenix 6. Самые компактные получили маркировку Fenix 6s (диаметр 42 мм), средними по размеру стали Fenix 6 (диаметр 47 мм), а звание самых «брутальных» досталось Fenix 6X (диаметр 51 мм). Модели отличаются также размером дисплея и емкостью встроенной батареи.

По функциональности различают «фениксы» без маркировки (отсутствуют чип Wi-Fi, встроенные плеер и картография), Pro-версию со стеклом Gorilla Glass DX, прикрытые сапфировым стеклом Sapphire и Pro Solar со встроенной в экран солнечной батареей. Устройства могут снабжаться различными браслетами: нейлоновыми, кожаными, силиконовыми и титановыми.

Конструктив

Между самой бюджетной и продвинутой моделями цена будет отличаться в два раза. Подробности об отличиях различных версий можно уточнить на официальном сайте garmin.ru. Нам же на тесты досталась модель Fenix 6X Pro с силиконовым ремешком. На момент публикации, ее цена составляет 79 тыс. рублей.Часы в диаметре 51 мм, а их толщина составляет 15 мм, добавьте сюда металлические безель и нижнюю пластину на винтах, а также пять выступающих кнопок, чтобы понять, что значит настоящая «брутальность». Вес у «фениксов» тоже не маленький (93 г), так что носить круглосуточно их сможет не каждый. Корпус, выполненный из армированного пластика, не боится ударов, царапин и воды (WR 100M).

Снизу на небольшом выступе находятся оптический пульсометр Elevate (зеленый) и оксиметр PulseOx (красный). Рядом расположен порт для зарядки. Сенсоры давления и температуры сообщаются с окружающей средой через небольшие отверстия на правой грани. Внутри спрятаны вибромотор и динамик.

Закрепляются часы на руке с помощью мягкого ремешка из гипоаллергенного силикона. Застежка изготовлена из металла и дополнительно усилена винтами. Специальная система защелок позволяет заменить ремень за несколько секунд. Устройство совместимо с любыми браслетами шириной 22 мм.

В часах установлен круглый экран диаметром 1,4 дюйма (на 36% больше, чем у прошлого поколения). Постоянно активный цветной дисплей использует технологию transflective memory-in-pixel, которая позволяет заметно экономить заряд, а информация хорошо видна даже под прямыми солнечными лучами.

Так как экран сам не излучает свет, то производителю пришлось установить подсветку, которая может активироваться нажатием клавиши или поворотом запястья. Разрешения 280x280 пикселей хватает, чтобы не задумываться о зернистости.

Управление

Экран закрыт прочным царапиностойким стеклом Gorilla Glass DX, а слегка выступающий безель дополнительно защищает его от повреждений. На стекло нанесено водоотталкивающее покрытие, поэтому после купания оно всегда будет сухим.Взаимодействие с часами производится пятью механическими клавишами: «Вверх» и «Вниз» нужны для перемещения между элементами, «Старт/Выбор» используется для активации какого-нибудь пункта, либо запуска тренировки, «Назад/Круг» переходит к предыдущему уровню в меню или фиксирует этап занятия, а «Подсветка» просто включает светодиоды. Некоторые функции завязаны на удержание кнопок: «Подсветка» дает доступ к часто используемым функциям, «Вверх» активирует меню элемента, «Назад» позволяет вернуться к основному экрану с часами, а долгое нажатие «Вниз» запустит музыкальный плеер.

Показания датчиков и их производные, а также прочая информация (погода, календарь, время рассвета и т.д.) распределены по отдельным виджетам, которые группируются в ленту. Последнюю можно пролистывать, выводя на дисплей краткую информацию с трех виджетов.

Если необходимы детальные данные, то нужно нажать «Старт/Выбор» на нужном виджете. Режим тренировки позволяет выбрать из более тридцати предустановленных видов спорта, а на одном экране показывается до восьми полей данных, что позволяет в реальном времени следить сразу за несколькими показателями без необходимости что-либо переключать.

Интерфейс часов может быть очень гибко настроен. Пользуетесь часто какой-то функцией? Привяжите ее активацию на сочетание клавиш. Не нужны данные с части виджетов? Просто удалите лишние. Создать свою тренировку или выставить интересующие вас поля данных?

Garmin Connect

Пожалуйста! Кроме этого, у Garmin есть собственный магазин Connect IQ Store, где можно загрузить тысячи циферблатов, виджетов, полей данных и программ.Часы взаимодействуют со смартфоном, используя фирменную утилиту Garmin Connect. Данные, полученные с «фениксов», группируются по ярлыкам: дневная активность, данные пульса, уровень стресса, сон и прочее. Каждое занятие также сохраняется отдельно. При выборе каждой области открывается панель, наполненная полезной информаций и графиками.

С помощью «Календаря» можно просмотреть данные за любой день. Приложение позволяет анализировать занятия, например, отсортировав их по степени аэробного эффекта, и получить совет, как улучшить показатели.

Результатами занятий можно поделиться в социальных сетях – пусть друзья порадуются.

У приложения есть и WEB-версия, которая еще больше расширяет возможности обработки данных позволяя, например, фиксировать стиль плаванья или накладывать маршрут тренировки на Google-карту.

С помощью мобильного приложения настраивается, от каких приложений будут приходить уведомления на часы.

Если вы счастливый обладатель девайса на Android, то можно не только получить сообщение почты, мессенджера или смс, но и ответить на него короткой репликой, а также послать смс, отклонив с часов вызов.

К сожалению, Fenix 6X Pro не позволяют набирать номер или отвечать на звонки голосом. Полезная опция «Найти часы» позволит отыскать «фениксы» по звуковому сигналу, а с часов активируется обратная функция.

Необходимо сказать, что устройство во многом автономно, и практически все функции, включая воспроизведение музыки, картографию, анализ тренировок и синхронизацию времени, будут доступны без необходимости подключения к смартфону.

Функционал

Акселерометр используется для определения количества шагов и ступенек, типа гребков и количества повторений на спортивных снарядах, а также ряда производных характеристик, например, сожженных калорий или пройденного расстояния. Точность измерения высокая, тряска в транспорте игнорируется. Основные данные активности отображаются на виджете «Мой день». Мотивационная цель формируется на основе прошлых результатов.

Fenix 6X Pro может похвастаться обновленным датчиком сердцебиения, который теперь работает даже в воде. Точность измерения напрямую зависит от интенсивности нагрузки: в спокойном режиме значения совпадают с реальными, во время усиленной тренировки могут отличаться на 5-10 ударов. Впрочем, это все равно будет ближе к истине, чем измерения других часов.

Оксиметр определяет содержание в крови кислорода, что крайне полезно, если собираетесь тренироваться в горах или бежать марафон. Базируясь на полученных с датчиков данных, часы могут оценить дыхание и рассчитать время для восстановления. Гаджет позволяет производить замеры постоянно, пока спишь, во время занятия или по запросу. В процессе сна также ведется запись фаз, но вот будить, ориентируясь на эти показатели, часы не могут.

Компилируя данные об активности, сердцебиении, стрессе и качестве сна, создается граф Body Battery, визуализирующий процессы траты и восстановления энергетических ресурсов организма. Если «заряд» не успевает восстанавливаться полностью или слишком быстро падает, то это повод задуматься о своем распорядке дня и выбранных тренировках.

Для определения местоположения, часы использует обновленный чип, поддерживающий GPS, GLONASS и GALILEO. По сравнению с предыдущий версией, он имеет лучшую энергоэффективность и точность определения координат. Если хотите потренироваться в незнакомом районе, то часы помогут, составив кольцевой маршрут заданной длины или проведя к начальной точке (по исходному маршруту или кротчайшему пути). Хотя в памяти «фениксов» можно найти более 41 тыс. полей для игры в гольф и около 2 тыс. горнолыжных курортов, топографических карт регионов, к сожалению, не добавили, поэтому придется самостоятельно искать их в сети и загружать в память.

В часы встроен чип NFC, позволяющий осуществлять бесконтактную оплату с использованием сервиса Garmin Pay (поддерживается многими российскими банками). Для оплаты необходимо активировать функцию «Кошелек», например, по сочетанию горячих клавиш, а затем ввести PIN-код. Пароль необходимо набирать раз в сутки, при условии, что не снимали часов с руки. Функция чрезвычайно полезна: теперь на пробежку можно не брать кошелек или телефон, чтобы купить себе воды.

Любите бегать с музыкой? Смартфон и в этом случае не понадобится, ведь треки можно закачать непосредственно в память часов, а после подключить к ним беспроводные наушники (в комплект не входят). Имеется поддержка музыкального магазина Deezer. Размер внутреннего хранилища 32 ГБ. Стоит учесть, что в таком режиме батареи «фениксов» хватит ненадолго. Впрочем, можно и по «классике» управлять с часов плеером на телефоне.

Спорт

Если собрались в долгосрочную экспедицию, то стоит обратить внимание на одноименный режим. При его активации отключатся все функции прибора, и лишь с заданной периодичностью (обычно раз в час) будут фиксироваться GPS-координаты. Это позволит часам проработать очень долго. Функция «Человек за бортом» создает гео-метку в текущей точке, а затем «фениксы» смогут построить обратный маршрут к ней. В случае непредвиденной ситуации, гаджет может заставить смартфон прислать уведомление на определенный номер или адрес электронной почты. Внутри Fenix 6X Pro установлено еще много датчиков, включая альтиметр, барометр, компас, гироскоп и сенсор температуры. Данные, полученные с них, показываются как напрямую, так и применяются в ряде косвенных вычислений. Стоит отметить наличие будильника, таймера, секундомера, фонарика и метронома. Устройство определяет часы восхода/заката солнца, синхронизирует время по GPS, выводит данные календаря и погоды, напоминает подвигаться. Также к «фениксам» можно подключить различные внешние устройства, такие как нагрудный пульсометр, датчик каденса Footpod и прочие.Часы обладает богатым набором спортивных функций. Занятие запускается кнопкой «Старт/Выбор». Далее нужно сделать выбор из нескольких десятков видов порта (ходьба, бег, скалолазание, велосипед, плаванье, гребля, горные лыжи, йога, гольф, различные тренажеры и прочие), создать собственную тренировку или даже соединить до пяти видов спорта в одно занятие. Теперь появляется доступ к экранам данных, на которых могут размещаться до восьми полей с различными характеристиками (пульс, количество шагов, скорость, таймер, анаэробный эффект и прочие). Когда тренировка проходит на воздухе, «фениксы» ловят GPS-сигнал, а на отдельном экране начинает отображаться карта. Чтобы начать занятие, повторно нажимаем «Старт/Выбор». Для фиксации круга, завершения подхода или смены дисциплины необходимо нажать клавишу «Назад/Круг». Через динамик смартфона или наушников часы сообщают пользователю важную информацию по текущему занятию. Для остановки тренировки следует снова воспользоваться кнопкой «Старт/Выбор».

Автономность

Новая функция Pace Pro поможет бегунам на большие расстояния. Учитывая рельеф, состояние спортсмена и выбранную стратегию бега, часы разобьют маршрут на участки, помогая правильно распределить силы. При подготовке к соревнованиям, стоит обратить внимание на сервис Garmin Coach, где, на основе опыта известных тренеров, будет составлен график занятий по беговым дисциплинам. План тренировок изменяется в соответствии с вашими успехами. Также будут предоставлены видеоматериалы, статьи о необходимом питании и поддержании спортивной формы. Если же интересны другие виды физических нагрузок, то можно расписать план занятий самостоятельно, либо скачать уже готовый от других пользователей.Одной их «фишек» Fenix 6 Pro стала функция Power Manager, благодаря которой можно настроить, какие датчики должны работать в той или иной ситуации. Например, зачем нужен пульсометр, если часы надеты поверх одежды во время горнолыжного спуска, или зачем знать давление и направление на север, если занятие проходит на беговой дорожке? Пользователь может программировать различные пресеты энергопотребления. Когда зарядка часов заканчивается, а также в ночные часы, гаджет переключается в режим экономии, оставляя только упрощенный циферблат.

Выводы

Сколько часы проработают на одном заряде, зависит от типа их использования. Режим «Экспедиция» обеспечивает автономную работу до 45 дней. Если включить шагомер и оповещения со смартфона, то можно рассчитывать на 16 суток работы. Активировав пульсометр и оксиметр, сократим автономность до 12 дней. В режиме занятия, Fenix 6 Pro выдает рекордные показатели: 50 часов на коротких и 100 часов на длинных дистанциях (запись координат происходит реже). А вот меломанам, слушающих музыку с «фениксов», придется заряжать устройство каждые 14 часов. В среднем, при трех спортивных занятиях в неделю, включенном мониторинге сна, а также постоянной работе пульсометра и оксиметра, часы «живут» 7-8 дней. Во время зарядки не используется никакой прищепки или контейнера – фирменный разъем подключается напрямую к часам, а сам процесс длится около 2,5 часов.Garmin Fenix 6X – это «суперкар» среди часов, и цена у него тоже не маленькая. Но если желаете приобрести самые крутые «умные» спортивные часы, то это как раз то, что вы искали. Такого функционала по сбору и анализу спортивных достижений сейчас не найти в других устройствах, а отличная автономность и достойное качество продукта станут дополнительными стимулами. Правда, от вас потребуется потратить довольно много времени, изучая все возможности этого уникального гаджета. Даже если не занимаетесь спортом профессионально, новые «фениксы» могут стать отличным помощником как в обычной жизни, так и в фитнес-центре, дополнив ваш стиль «мужественным» аксессуаром. Если же часы показались вам уж слишком «брутальными», то всегда можно сделать выбор в пользу более компактных моделей из линейки.