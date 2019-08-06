Обзор умных спортивных часов Garmin Forerunner 245 Music

За последнее время миллионы людей по всему миру обзавелись разного рода трекерами, фитнес-браслетами и прочими умные носимыми девайсами, каждый день следя за пройденными шагами и сожженными калориями. При этом, для эффективного анализа спортивных занятий, такие устройства совершенно не подходят: по функциональности популярные фитнес-гаджеты весьма ограничены, да и точность измерений у них, зачастую, слишком низкая.

Конструктив

Имеются, правда, исключения, например, компания Garmin сосредоточилась на производстве «серьезных устройств», предназначенных как раз для спортсменов. Умные часы Forerunner 245 Music, хотя и ориентированы, в первую очередь на бегунов, но прекрасно справляются и с десятками других видов спорта, включая плаванье и силовые тренировки. Устройство в реальном времени замеряет сердцебиение и уровень кислорода в крови, контролирует уровень стресса и определяет количество энергии в организме, отображает уведомление со смартфона и помогает составлять планы тренировок, управляет воспроизведением музыки на телефоне и даже само может быть использовано в качестве музыкального плеера.Внутри коробки покупателя ждут сами часы, мануал на нескольких языках и кабель для зарядки с фирменным разъемом. По сравнению с предыдущей моделью (Forerunner 235), новинка стала намного интереснее в плане дизайна, получив элементы от более «брутальной» линейки Fenix. Интересно, что размеры (42.3x42.3x12.2 мм) и вес гаджета (38.5 г) даже немного уменьшились, сделав часы более комфортными для использования. Forerunner 245 Music подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Круглый дисплей диаметром 1,2 дюйма обладает хорошим разрешением 240x240 точек, позволяя с комфортом читать мелкий текст. Используемая технология memory-in-pixel позволяет дисплею практически не расходовать заряд, оставаясь постоянно включенным.

Читаемость у такого экрана тоже не вызывает никаких вопросов: информацию видно под любыми углами и в любую погоду. Поскольку используемая технология не подразумевает свечение экрана, в гаджете предусмотрена подсветка, которая активируется как по нажатию кнопки, так и поворотом запястья (в отличие от подобной функции на дешевых устройствах, работает всегда). Дисплей покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 3, дополнительная защита – выступающий на 0,1 мм безель.

В линейке Forerunner, Garmin придерживается концепции механического управления. Действительно, при занятиях многими видами спорта гораздо удобнее нажимать физические клавиши, чем использовать сенсорное взаимодействие. Кнопки изготовлены из металла, и их всего пять: справа «Старт» (с красной полосой) и «Назад», а слева «Подсветка», «Вверх» и «Вниз». Клавиши удобно нажимать даже в перчатках.

Корпус выполнен из матового черного пластика. Материал очень прочный: за время тестирования мне не только не удалось повредить часы, но и даже оставить на корпусе или стекле царапину. Часы герметичны и хорошо себя чувствуют на глубине до 50 м и при температурах от -20 до +60 градусов. Снизу расположен пульсометр, немного выступающий из корпуса, и разъем для зарядки.

Ремешок сделан из тактильно приятного гипоалергенного силикона. Отверстия расположены вдоль всей его длины, для того, чтобы рука дышала, а размеры ремешка подойдут практически для любой руки. С часами совместимы стандартные браслеты и ремни шириной 22 мм. Отсоединяются они одним движением. Металлическая застежка здесь классического типа.

Информация о процессоре и оперативной памяти не разглашается компанией, а вот постоянной, которую можно использовать для записи музыки - 3,5 Гб. Дополнительный скрытый раздел предназначен для хранения показаний с датчиков. Система позиционирования, использующаяся для синхронизации часов и построения маршрутов, поддерживает работу с GPS, ГЛОНАСС и Galileo.

Погрешность измерений датчиков пульса и количества кислорода в крови не более 3-5%, и это один из лучших показателей для измерений на запястье. Для получения более точных данных, Garmin предлагает использовать внешнее устройство, крепящееся на груди и синхронизирующийся с Forerunner 245 по каналу ANT+.

Модуль Wi-Fi используется для закачки музыки и при обновлении микропрограммы. Со смартфоном и беспроводными наушниками, часы соединяются по Bluetooth. Как и следовало ожидать, в часы встроен весьма хороший акселерометр, который не только подчитывает шаги с высокой точностью, игнорируя при этом тряску в транспорте, но и распознает типы гребков в бассейне или виды силовых упражнений. Голосовую информацию (на русском) устройство может выводить через динамик смартфона или наушники, а также взаимодействовать с пользователем при помощи вибрации.

Функционал

Если рассказывать о всех возможностях, которые предоставляет своему пользователю Forerunner 245, то обзор слишком сильно растянется, поэтому остановимся лишь на самом основном. Часы выводят любые уведомления со смартфона, а входящий звонок можно отклонить, принять или послать короткое ответное сообщение.

В Forerunner 245 есть экран быстрых команд, запускающийся удержанием клавиши «Подсветка», где находятся таймер, секундомер, поиск телефон и т.д. Основная же информация расположена на экранах-виджетах, пролистывать которые можно с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз».

Тут отображается ежедневная активность, сердечный ритм, уровень кислорода, список тренировок, ежедневник, погода, уровень энергии в организме и другое. Устройства Garmin завоевали большую популярность и сформировали активное комьюнити, поэтому, если понадобится какой-нибудь нестандартный виджет, циферблат или приложение, то все это можно найти в фирменном бесплатном магазине Garmin IQ.

Как бы не были хороши часы, но анализировать собранную информацию гораздо удобнее на большом экране. Для соединения с телефоном необходимо приложение Garmin Connect, доступное как для Android, так и iOS, а с компьютером - Garmin Express и web-интерфейс. Вначале создаем учетную запись, в которой будет хранится информация со всех совместимых устройств. Данные в приложении тоже выводятся виджетами с частотой пульса, количеством шагов, уровнем стресса, сожженными калориями... Отдельный виджет создается также для каждой тренировки.

При касании любого события, приложение переходит на отдельный экран с более подробными данными по выбранному показателю: картами, графиками и фазам сна. Приложение может также определять фитнес-возраст, строить диаграммы аэробного и анаэробного эффектов, фиксировать стрессовость состояния и даже показывать баланс «Заряда энергии» в организме. Перейдя в раздел «Календарь», таким образом можно детально проанализировать любой день. Мотиваторами служат отметки о ваших рекордах, результаты ваших друзей и возможность поделиться своими достижениями в сети.

Важным разделом является «Тренировки». Здесь можно составить самому или же скачать из магазина схему занятия. Если же вы только начинаете приобщаться к миру спорта, то наверняка окажется полезным сервис Garmin Coach, где, следуя рекомендациям от знаменитых спортсменов, составляется план тренировок по бегу для подготовки к какому-либо событию, например, 400-метровки.

В сервис включены также видеоролики и советы от выбранного тренера, подробные статьи о питании и поддержании беговой формы. Ежедневно, в разделе «Тренировки» на часах будет появляется задания, которые предстоит последовательно выполнять, причем каждая следующая тренировка будет зависеть от результатов предыдущего этапа. Самое приятно, что сервис абсолютно бесплатен.

Используя Forerunner 245 Music можно управлять воспроизведением музыки на телефоне, либо использовать сами часы в качестве музыкального плеера. Во втором случае, композиции копируются во внутреннюю память устройства (около 500 треков), а затем воспроизводятся через Bluetooth-наушники. Есть совместимость с музыкальными магазинами Deezer и Spotify. Такой способ может оказаться весьма полезным, если брать на пробежку смартфон не хочется, а от любимой музыки отказываться не готовы.

Автономность

Как и следовало ожидать, автономность напрямую зависит от режима использования. При прослушивании музыки с часов и с включенным GPS-передатчиком аккумулятор расходует всю энергию всего за 7 часов. Если выключить музыку, то в режиме тренировки с включенным GPS (как только тренировка завершается, датчик автоматически деактивируется) часы проработают примерно 24 часа. При постоянной синхронизации со смартфоном, мониторинге пульса и сна, девайс потребуется заряжать раз в неделю. Отключив все дополнительные опции, оставив лишь получение уведомлений со смартфона, получим примерно 12 дней работы без розетки. Наконец, если разорвать синхронизацию со смартфоном, и использовать Forerunner автономно, то батареи хватит более чем на две недели.

Личный опыт

В моем режиме: синхронизация со смартфоном, постоянный мониторинг пульса и сна, пара пеших прогулок в день и каждые 3 дня большая тренировка в фитнес-центре, батарейки хватает, в среднем, на 5 дней. Полная зарядка часов от USB-порта компьютера осуществляется за 130 минут.Благодаря своей невесомости, Forerunner 245 Music можно носить хоть круглосуточно, особенно учитывая, что вибрация прекрасно будит носителя, но не окружающих. Акселерометр определяет шаги с точностью 95-97%, а вот отсутствие в конструкции альтиметра дает существенную погрешность в определении высоты. Цель по ходьбе можно задавать адаптивно, учитывая предыдущие результаты. Режим автопаузы позволяет автоматически остановить тренировку, как только скорость перемещения станет ниже определенного значения. С Forerunner 245 Music очень сложно заблудиться в лесу: дело в том, что во время движения записывается пройденный путь, а затем, используя собственную навигацию, часы могут привести к начальной точке. Часы позволяют соревноваться со своим же результатом прошлой тренировки, либо «Виртуальным партнером», а чтобы сохранять нужный темп движения, есть встроенный метроном.

В Forerunner 245 Music можно плавать, совершенно не беспокоясь за их работоспособность. Часы определят, сколько раз спортсмен проплывет длину бассейна. Гребки считаются с погрешностью не более 5%, правда, результаты необходимо умножать на 2, так как подчитываются движения, сделанные только рукой с часами. Гаджет высчитывает баллы Swolf и определяет стиль плавания.

В спортзале устройство само определяет тип упражнения, записывает время, необходимое на каждый подход и на восстановление, количество повторов и частоту сердечного ритма. Правда, чтобы количество повторений определялось правильно, придется и упражнения выполнять правильно и четко. Чем больше подходов делаю к одному снаряду, тем точнее становятся замеры. Перед упражнениями на беговой дорожке, обязательно необходимо откалибровать часы, иначе показания будут ложными.

Вывод

При езде на велосипеде, устройство замеряет скорость (максимальную и среднюю), фиксирует изменение высоты, мониторит сердцебиение, определяет сожженные калории и сохраняет пройденный трек, который потом можно наложить на карту в Google Maps для анализа.Forerunner 245 Music созданы для тех, кто дружит со спортом, и понимает, как использовать широкий функционал этих часов. Устройство позволяет составлять и анализировать тренировки, в его память загружены десятки профилей для различных видов спорта, а все датчики обладают высокой точностью измерения. Многим придется по душе функция Garmin Coach, который действительно помогает подготовится к соревнованиям начинающим спортсменам. Меломаны также по достоинству оценят музыкальные возможности часов, ведь теперь им можно не брать на пробежку смартфон. Несмотря на то, что Forerunner 245 Music – это спортивный аксессуар, и в обычной жизни часы также окажутся весьма кстати, благодаря поддержке уведомлений со смартфона и интересному дизайну, который выгодно подчеркнет имидж владельца.