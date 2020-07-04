Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки 2.0 для ноутбука и планшета

Сегодня в центре внимания недорогая акустическая система Genius SP-Q180 формата 2.0. Эти колонки ориентированы на использование в паре с планшетом, смартфоном, телевизором или ноутбуком. Настольный форма исполнения.

Genius SP-Q180

Средняя стоимость на момент публикации составляет всего 750 рублей.

Комплектация

Поставляются в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает инструкцию.

Genius SP-Q180

Внешний вид

Вышли в нескольких вариантах цветового исполнения. У нас на тестах вариант в черно-оранжевой окраске.

Genius SP-Q180

Большая часть площади корпуса представляет собой глянцевое покрытие. Оно подвержено загрязнению следами пальцев.

Genius SP-Q180

На лицевой панели выведен динамик. Он не сопровождается защитной сеткой. Стоит быть аккуратным при транспортировке.

Genius SP-Q180

Для устойчивого расположения на ровной поверхности основание с прорезиненной накладкой. В центре наклейка с техническими данными.

Genius SP-Q180

Кабель подключения у Genius SP-Q180 несъемный. Они идут от каждой из колонок, объединяясь в общую линию.

Genius SP-Q180

На одной из его сторон зафиксирован пульт управления регулятором громкости. На конце отдельный канал с USB для питания, второй с аудиоразъемом.

Genius SP-Q180

Тесты

Genius SP-Q180

Колонка использует универсальный вариант подключения. Мы тестировали с планшетом Xiaomi MiPad 4 и ноутбуком Lenovo Yoga C740. Для работы не требуется установка программного обеспечения. Определяется автоматически. Для питания задействуется свободный USB разъем. Без подачи питания колонки не работают.

Genius SP-Q180

Мощность системы 6 Вт. Громкость звучания выше, чем у встроенной акустики в ноутбуках и планшетах. Звучание без огрехов. Основной упор сделан на среднечастотный спектр.

Genius SP-Q180

Итоги по Genius SP-Q180

Genius SP-Q180 – недорогой вариант настольной акустики формата 2.0. Универсальное подключение, привлекательный внешний вид, компактные габариты. Не устроить может невозможность работы без подачи питания по USB и маркий корпус.
Комментарии и отзывы Genius SP-Q180
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