Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки 2.0 для ноутбука и планшета

Средняя стоимость на момент публикации составляет всего 750 рублей.
КомплектацияПоставляются в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает инструкцию.
Внешний видВышли в нескольких вариантах цветового исполнения. У нас на тестах вариант в черно-оранжевой окраске.
Большая часть площади корпуса представляет собой глянцевое покрытие. Оно подвержено загрязнению следами пальцев.
На лицевой панели выведен динамик. Он не сопровождается защитной сеткой. Стоит быть аккуратным при транспортировке.
Для устойчивого расположения на ровной поверхности основание с прорезиненной накладкой. В центре наклейка с техническими данными.
Кабель подключения у Genius SP-Q180 несъемный. Они идут от каждой из колонок, объединяясь в общую линию.
На одной из его сторон зафиксирован пульт управления регулятором громкости. На конце отдельный канал с USB для питания, второй с аудиоразъемом.
Тесты
Колонка использует универсальный вариант подключения. Мы тестировали с планшетом Xiaomi MiPad 4 и ноутбуком Lenovo Yoga C740. Для работы не требуется установка программного обеспечения. Определяется автоматически. Для питания задействуется свободный USB разъем. Без подачи питания колонки не работают.
Мощность системы 6 Вт. Громкость звучания выше, чем у встроенной акустики в ноутбуках и планшетах. Звучание без огрехов. Основной упор сделан на среднечастотный спектр.