Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки 2.0 для ноутбука и планшета

Сегодня в центре внимания недорогая акустическая система Genius SP-Q180 формата 2.0. Эти колонки ориентированы на использование в паре с планшетом, смартфоном, телевизором или ноутбуком. Настольный форма исполнения.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет всего 750 рублей.Поставляются в компактной коробке из плотного картона. Комплект включает инструкцию.

Внешний вид

Вышли в нескольких вариантах цветового исполнения. У нас на тестах вариант в черно-оранжевой окраске.

Большая часть площади корпуса представляет собой глянцевое покрытие. Оно подвержено загрязнению следами пальцев.

На лицевой панели выведен динамик. Он не сопровождается защитной сеткой. Стоит быть аккуратным при транспортировке.

Для устойчивого расположения на ровной поверхности основание с прорезиненной накладкой. В центре наклейка с техническими данными.

Кабель подключения у Genius SP-Q180 несъемный. Они идут от каждой из колонок, объединяясь в общую линию.

На одной из его сторон зафиксирован пульт управления регулятором громкости. На конце отдельный канал с USB для питания, второй с аудиоразъемом.

Тесты

Колонка использует универсальный вариант подключения. Мы тестировали с планшетом Xiaomi MiPad 4 и ноутбуком Lenovo Yoga C740. Для работы не требуется установка программного обеспечения. Определяется автоматически. Для питания задействуется свободный USB разъем. Без подачи питания колонки не работают.

Мощность системы 6 Вт. Громкость звучания выше, чем у встроенной акустики в ноутбуках и планшетах. Звучание без огрехов. Основной упор сделан на среднечастотный спектр.

Итоги по Genius SP-Q180

Genius SP-Q180 – недорогой вариант настольной акустики формата 2.0. Универсальное подключение, привлекательный внешний вид, компактные габариты. Не устроить может невозможность работы без подачи питания по USB и маркий корпус.