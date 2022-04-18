Обзор Gigabyte GP-UD850GM. Модульный блок питания с 80 PLUS GOLD и 5-летней гарантией

Сегодня в центре внимания у нас блок питания Gigabyte GP-UD850GM с сертификатом 80 PLUS GOLD, полностью модульной системой подключения кабелей, отдельной и усиленной 12V линией, интеллектуальной системой охлаждения. Из особенностей также отметим 5-летнюю гарантию, японские конденсаторы в схемотехнике.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, на гранях которой описаны его ключевые преимущества и приведены сводные данные по техническим характеристикам.

Комплект включает силовой кабель 220В, набор крепежных винтов, набор съемных кабелей с различными разъемами.

Gigabyte GP-UD850GM обзор

Внешний вид

Выполнен корпус блока питания из стали, окрашенной в черный цвет. Отличием от привычного исполнения в типоразмере ATX стала уменьшенная длина со 150 до 140 мм.

Для отвода тепла используется 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. При нагрузке ниже уровня 20% он останавливается, обеспечивая полностью бесшумный режим работы.

Расположен он за штампованной решеткой в форме сот. В центре островок с логотипом бренда.

На основание нанесена наклейка с таблицей, на которой приведены подробные данные по всем линиям. Согласно этой информации, на линию 12V выделена максимальная нагрузка до 849.6W с 70.8A. На 3.3V и 5V суммарные 105W и по 20A.

На тыльной грани силовое гнездо 220V, механический тумблер питания и остальную часть занимает вентиляционная решетка. Gigabyte GP-UD850GM может работать от сети с напряжением от 100 до 240 Вт.

Есть защита от перегрузки по мощности (OPP), от короткого замыкания (SCP), от перегрева (OTP), пониженного и повышенного напряжения (UVP и OVP), перегрузки по току (OCP). Отдельно отметим активную коррекцию коэффициента мощности (aPFC).

Панель разъемов для подключения кабелей разделена на отдельные группы. Она включает раздельные разъемы для подключения колодки кабеля питания материнской платы, пять разъемов для кабелей питания процессора/видеокарты, а также три для приводов и накопителей.

Для подачи дополнительно питания на процессор есть два CPU 4+4, для видеокарты четыре PCIe 6+2, восемь SATA, три MOLEX и один FDD.

Оснащение

Комплектные кабели с плоским исполнением, упрощающие аккуратную укладку внутри корпуса. Сечение 18AWG.Выполнен на основе DC-DC преобразователя во вторичной цепи и прямоходового преобразователя на линии 12V. В высоковольтной части используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.

Фильтры на входе, есть варистор и предохранители. Пять отдельных радиаторов с дополнительным оребрением, повышающим эффективность отвода тепла.

В высоковольтной цепи установлен японский конденсатор с емкостью 820 мкФ, рассчитанный на напряжение 400В и температуру до 105 градусов.

Пайка проведена качественно. Следов не отмытого флюса нет. Дорожки усилены припоем.

Тесты

Тесты

Установлен 120 мм вентилятор YaLn D12SH с гидродинамическим подшипником. У него регулируемая скорость вращения.

КПД

Данные 150W 86 250W 87 350W 89 500W 90 650W 89 750W 88 850W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 300W 850W 12 12,14 12,11 11,98 5 5.06 5.04 4.96 3,33 3.37 3.34 3.32

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 41

Итоги

Gigabyte GP-UD850GM в ходе серии нагрузочных тестов продемонстрировал высокую эффективность, стабильность напряжения по линиям. При этом он работает тихо, предлагает хороший набор разъемов, позволяющих собрать высокопроизводительный или игровой ПК. Используемые в нем компоненты и качественная схемотехника обеспечат не только стабильную работу, но и долговечность, что подтверждено 5-летней гарантией.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".