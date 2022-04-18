Обзор Gigabyte GP-UD850GM. Модульный блок питания с 80 PLUS GOLD и 5-летней гарантией

Комплект включает силовой кабель 220В, набор крепежных винтов, набор съемных кабелей с различными разъемами.
Для отвода тепла используется 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. При нагрузке ниже уровня 20% он останавливается, обеспечивая полностью бесшумный режим работы.
Расположен он за штампованной решеткой в форме сот. В центре островок с логотипом бренда.
На основание нанесена наклейка с таблицей, на которой приведены подробные данные по всем линиям. Согласно этой информации, на линию 12V выделена максимальная нагрузка до 849.6W с 70.8A. На 3.3V и 5V суммарные 105W и по 20A.
На тыльной грани силовое гнездо 220V, механический тумблер питания и остальную часть занимает вентиляционная решетка. Gigabyte GP-UD850GM может работать от сети с напряжением от 100 до 240 Вт.
Есть защита от перегрузки по мощности (OPP), от короткого замыкания (SCP), от перегрева (OTP), пониженного и повышенного напряжения (UVP и OVP), перегрузки по току (OCP). Отдельно отметим активную коррекцию коэффициента мощности (aPFC).
Панель разъемов для подключения кабелей разделена на отдельные группы. Она включает раздельные разъемы для подключения колодки кабеля питания материнской платы, пять разъемов для кабелей питания процессора/видеокарты, а также три для приводов и накопителей.
Для подачи дополнительно питания на процессор есть два CPU 4+4, для видеокарты четыре PCIe 6+2, восемь SATA, три MOLEX и один FDD.
Комплектные кабели с плоским исполнением, упрощающие аккуратную укладку внутри корпуса. Сечение 18AWG.
Фильтры на входе, есть варистор и предохранители. Пять отдельных радиаторов с дополнительным оребрением, повышающим эффективность отвода тепла.
В высоковольтной цепи установлен японский конденсатор с емкостью 820 мкФ, рассчитанный на напряжение 400В и температуру до 105 градусов.
Пайка проведена качественно. Следов не отмытого флюса нет. Дорожки усилены припоем.
Установлен 120 мм вентилятор YaLn D12SH с гидродинамическим подшипником. У него регулируемая скорость вращения.
|Данные
|150W
|86
|250W
|87
|350W
|89
|500W
|90
|650W
|89
|750W
|88
|850W
|86
|150W
|300W
|850W
|12
|12,14
|12,11
|11,98
|5
|5.06
|5.04
|4.96
|3,33
|3.37
|3.34
|3.32
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|41