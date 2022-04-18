Обзор Gigabyte GP-UD850GM. Модульный блок питания с 80 PLUS GOLD и 5-летней гарантией

Сегодня в центре внимания у нас блок питания Gigabyte GP-UD850GM с сертификатом 80 PLUS GOLD, полностью модульной системой подключения кабелей, отдельной и усиленной 12V линией, интеллектуальной системой охлаждения. Из особенностей также отметим 5-летнюю гарантию, японские конденсаторы в схемотехнике.

Gigabyte GP-UD850GM

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, на гранях которой описаны его ключевые преимущества и приведены сводные данные по техническим характеристикам.

Gigabyte GP-UD850GM

Комплект включает силовой кабель 220В, набор крепежных винтов, набор съемных кабелей с различными разъемами.

Gigabyte GP-UD850GM

Gigabyte GP-UD850GM обзор

Внешний вид

Выполнен корпус блока питания из стали, окрашенной в черный цвет. Отличием от привычного исполнения в типоразмере ATX стала уменьшенная длина со 150 до 140 мм.

Gigabyte GP-UD850GM

Для отвода тепла используется 120 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. При нагрузке ниже уровня 20% он останавливается, обеспечивая полностью бесшумный режим работы.

Gigabyte GP-UD850GM

Расположен он за штампованной решеткой в форме сот. В центре островок с логотипом бренда.

Gigabyte GP-UD850GM

На основание нанесена наклейка с таблицей, на которой приведены подробные данные по всем линиям. Согласно этой информации, на линию 12V выделена максимальная нагрузка до 849.6W с 70.8A. На 3.3V и 5V суммарные 105W и по 20A.

Gigabyte GP-UD850GM

На тыльной грани силовое гнездо 220V, механический тумблер питания и остальную часть занимает вентиляционная решетка. Gigabyte GP-UD850GM может работать от сети с напряжением от 100 до 240 Вт.

Gigabyte GP-UD850GM

Есть защита от перегрузки по мощности (OPP), от короткого замыкания (SCP), от перегрева (OTP), пониженного и повышенного напряжения (UVP и OVP), перегрузки по току (OCP). Отдельно отметим активную коррекцию коэффициента мощности (aPFC).

Gigabyte GP-UD850GM

Панель разъемов для подключения кабелей разделена на отдельные группы. Она включает раздельные разъемы для подключения колодки кабеля питания материнской платы, пять разъемов для кабелей питания процессора/видеокарты, а также три для приводов и накопителей.

Gigabyte GP-UD850GM

Для подачи дополнительно питания на процессор есть два CPU 4+4, для видеокарты четыре PCIe 6+2, восемь SATA, три MOLEX и один FDD.

Gigabyte GP-UD850GM

Комплектные кабели с плоским исполнением, упрощающие аккуратную укладку внутри корпуса. Сечение 18AWG.

Оснащение

Выполнен на основе DC-DC преобразователя во вторичной цепи и прямоходового преобразователя на линии 12V. В высоковольтной части используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.

Gigabyte GP-UD850GM

Фильтры на входе, есть варистор и предохранители. Пять отдельных радиаторов с дополнительным оребрением, повышающим эффективность отвода тепла.

Gigabyte GP-UD850GM

В высоковольтной цепи установлен японский конденсатор с емкостью 820 мкФ, рассчитанный на напряжение 400В и температуру до 105 градусов.

Gigabyte GP-UD850GM

Пайка проведена качественно. Следов не отмытого флюса нет. Дорожки усилены припоем.

Gigabyte GP-UD850GM

Установлен 120 мм вентилятор YaLn D12SH с гидродинамическим подшипником. У него регулируемая скорость вращения.

Тесты

Тесты

Gigabyte GP-UD850GM

КПД

Gigabyte GP-UD850GM

Данные
150W86
250W87
350W89
500W90
650W89
750W88
850W86

Уровень напряжения на линиях

Gigabyte GP-UD850GM

150W300W850W
1212,1412,1111,98
55.065.044.96
3,333.373.343.32

Уровень шума:

Gigabyte GP-UD850GM

Данные
Простой31
Нагрузка41

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGigabyte GP-UD850GM в ходе серии нагрузочных тестов продемонстрировал высокую эффективность, стабильность напряжения по линиям. При этом он работает тихо, предлагает хороший набор разъемов, позволяющих собрать высокопроизводительный или игровой ПК. Используемые в нем компоненты и качественная схемотехника обеспечат не только стабильную работу, но и долговечность, что подтверждено 5-летней гарантией.
Gigabyte GP-UD850GM получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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