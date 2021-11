Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p

Не так давно AMD представила Radeon RX 6600, без индекса XT. Упрощения в графическом ядре NAVI 23 отразились в уменьшении шейдерных ALU с 2048 до 1792 и уменьшении блоков наложения текстур с 128 до 112. Как итог пиковая производительность GFLOPS сократилась с 10605 до 8928. При этом сохранен объем графической памяти и шина 128 бит.

На фоне общего повышенного спроса на старшие модели видеокарт, которые могут использоваться не только для игр, но и вычислений, выход таких «доступных» вариантов привлекает к себе внимание и позволяет наслаждаться современными играми в наиболее распространённым, судя по статистике STEAM, разрешении 1080p. Так или иначе первые партии видеокарт были быстро раскуплены, подтвердив повышенный спрос на такие решения.

Комплектация

Возможности и уровень быстродействия мы изучили на примере Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE. Согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет, она доступна в среднем за 69 990 рублей.Упакована в коробку с традиционным оформлением. Комплект ее включает только инструкцию.

Внешний вид

Внешний вид установленной системы охлаждения характерен для семейства EAGLE. Аккуратный и сдержанный внешний вид. Длина видеокарты 282 мм.

Здесь нет броских элементов оформления, и эта видеокарта не сопровождается элементами с подсветкой.

Кожух системы охлаждения выполнен из пластика с матовым покрытием темно-серого цвета. В углу тонированная вставка с нанесенным брендом.

Три вентилятора с диаметром крыльчатки 75 мм. Направление вращения центрального отличается от боковых.

Дальний вентилятор направляет воздух сквозь ребра радиатора. Для его беспрепятственного движения есть окошко прямоугольной формы.

Обратная сторона Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE защищена пластиковой пластиной. Она не участвует в отводе тепла, но дает дополнительную защиту элементов на печатной плате.

Состоит радиатор из одной массивной секции. Его геометрия выполнена с учетом расположения силовых цепей (VRM) и чипов памяти.

Никелированная основание и дополнительные элементы. Нанесен термоинтерфейс. Три медные трубки.

Уровень TDP для нее составляет 132 Вт. Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем на боковой грани.

На панель портов выведены два HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Данная видеокарта несмотря на ценовое позиционирование может использоваться для вывода изображения на группу из нескольких мониторов в высоком разрешении.

Выполнена на референсной печатной плате. Используется шестифазная подсистема питания со сборками, рассчитанными на 55А, и ШИМ-контроллером IR35217.

Тесты

Доступны 8 Гбайт графической памяти GDDR6 с шиной 128 бит и тактовой частотой 1750 МГц. Используется шина PCI Express 4.0.

В нагрузочных тестах температура ядра NAVI 23 XL в закрытом корпусе не превышала 60 градусов. Работали вентиляторы тихо.

Futuremark

Тестовая система собиралась с процессором Intel Core i5-10600K. Тесты велись в операционной системе Windows 11 с установленными патчами и обновленной версией драйверов от AMD. Сборка с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3600 МГц.

PCMARK

3DMark 11

Тесты в играх

Far Cry 6: FHD и QHD. Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Tom Clancy's Rainbow Six: FHD и QHD. Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Total War Saga: Troy: FHD и QHD. Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Shadow of the Tomb Raider: FHD и QHD. Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Итоги

Для изучения быстродействия в играх выбраны Far Cry 6, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Total War Saga Troy, Rise of the Tomb Raider. Проведены тесты с максимально доступными настройками графики в разрешениях 1080p и 1440p.Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE выдает высокий уровень быстродействия в популярных киберспортивных играх в 1440p, а также дает играть в современные игры с максимальными настройками графики в 1080p. Эффективная и тихая система охлаждения и оснащение дополнительным HDMI (актуально для недорогих мониторов). На рынке видеокарт она выступает прямым конкурентом RTX 3060 от NVIDIA и при выборе между ними решающим вопросом станет «реальная» стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".