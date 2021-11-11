Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p

Не так давно AMD представила Radeon RX 6600, без индекса XT. Упрощения в графическом ядре NAVI 23 отразились в уменьшении шейдерных ALU с 2048 до 1792 и уменьшении блоков наложения текстур с 128 до 112. Как итог пиковая производительность GFLOPS сократилась с 10605 до 8928. При этом сохранен объем графической памяти и шина 128 бит.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

На фоне общего повышенного спроса на старшие модели видеокарт, которые могут использоваться не только для игр, но и вычислений, выход таких «доступных» вариантов привлекает к себе внимание и позволяет наслаждаться современными играми в наиболее распространённым, судя по статистике STEAM, разрешении 1080p. Так или иначе первые партии видеокарт были быстро раскуплены, подтвердив повышенный спрос на такие решения.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Возможности и уровень быстродействия мы изучили на примере Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE. Согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет, она доступна в среднем за 69 990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным оформлением. Комплект ее включает только инструкцию.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Внешний вид

Внешний вид установленной системы охлаждения характерен для семейства EAGLE. Аккуратный и сдержанный внешний вид. Длина видеокарты 282 мм.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Здесь нет броских элементов оформления, и эта видеокарта не сопровождается элементами с подсветкой.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Кожух системы охлаждения выполнен из пластика с матовым покрытием темно-серого цвета. В углу тонированная вставка с нанесенным брендом.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Три вентилятора с диаметром крыльчатки 75 мм. Направление вращения центрального отличается от боковых.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Дальний вентилятор направляет воздух сквозь ребра радиатора. Для его беспрепятственного движения есть окошко прямоугольной формы.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Обратная сторона Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE защищена пластиковой пластиной. Она не участвует в отводе тепла, но дает дополнительную защиту элементов на печатной плате.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Состоит радиатор из одной массивной секции. Его геометрия выполнена с учетом расположения силовых цепей (VRM) и чипов памяти.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Никелированная основание и дополнительные элементы. Нанесен термоинтерфейс. Три медные трубки.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Уровень TDP для нее составляет 132 Вт. Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем на боковой грани.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

На панель портов выведены два HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Данная видеокарта несмотря на ценовое позиционирование может использоваться для вывода изображения на группу из нескольких мониторов в высоком разрешении.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Выполнена на референсной печатной плате. Используется шестифазная подсистема питания со сборками, рассчитанными на 55А, и ШИМ-контроллером IR35217.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Доступны 8 Гбайт графической памяти GDDR6 с шиной 128 бит и тактовой частотой 1750 МГц. Используется шина PCI Express 4.0.

Тесты

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

В нагрузочных тестах температура ядра NAVI 23 XL в закрытом корпусе не превышала 60 градусов. Работали вентиляторы тихо.

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Тестовая система собиралась с процессором Intel Core i5-10600K. Тесты велись в операционной системе Windows 11 с установленными патчами и обновленной версией драйверов от AMD. Сборка с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3600 МГц.

Futuremark

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

PCMARK

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

3DMark 11

Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Тесты в играх

Для изучения быстродействия в играх выбраны Far Cry 6, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Total War Saga Troy, Rise of the Tomb Raider. Проведены тесты с максимально доступными настройками графики в разрешениях 1080p и 1440p.

Far Cry 6: FHD и QHD. Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Tom Clancy's Rainbow Six: FHD и QHD. Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Total War Saga: Troy: FHD и QHD. Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Shadow of the Tomb Raider: FHD и QHD. Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGigabyte Radeon RX 6600 EAGLE выдает высокий уровень быстродействия в популярных киберспортивных играх в 1440p, а также дает играть в современные игры с максимальными настройками графики в 1080p. Эффективная и тихая система охлаждения и оснащение дополнительным HDMI (актуально для недорогих мониторов). На рынке видеокарт она выступает прямым конкурентом RTX 3060 от NVIDIA и при выборе между ними решающим вопросом станет «реальная» стоимость.
Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE
Графический процессор NVIDIA RTX A2000 для рабочих станций п…
Графический процессор NVIDIA RTX A2000 для рабочих станций пNVIDIA представила компактную и энергоэффективную видеокарту RTX A2000. При своих размерам всего 169х69 м…
Представлена 3D-карта XFX Radeon RX 6900 XT Speedster Zero W…
Представлена 3D-карта XFX Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WКомпания XFX пополнила ассортимент флагманских графических адаптеров моделью Radeon RX 6900 XT Speedster …
Представлена 3D-карта MSI Radeon RX 6600 Mech 2X…
Представлена 3D-карта MSI Radeon RX 6600 Mech 2XКомпания MSI пополнила ассортимент графических адаптеров моделью MSI Radeon RX 6600 MECH 2X, цена на кото…
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA4…
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA4Видеокарты серии INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 отличают компактные габариты и отсутствие подсветки. В рам…
Micron поставляет высокопроизводительную память GDDR6 для ви…
Micron поставляет высокопроизводительную память GDDR6 для виКомпания Micron объявила, что ее высокопроизводительное решение памяти GDDR6 16 Гбит/с теперь доступно дл…
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Editio…
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC EditioС видеокартами семейства GeForce RTX 3080 Ti мы уже знакомились на примере нескольких решений, но изучаем…
AMD реализует поддержку 8К и HDR в новых видеокартах…
AMD реализует поддержку 8К и HDR в новых видеокартахЕсть основания полагать, что AMD может поддерживать обновленную спецификацию DisplayPort 2.0 в своих виде…
Выпущено обновление AMD Radeon Software Adrenalin 21.11.1…
Выпущено обновление AMD Radeon Software Adrenalin 21.11.1Сегодня AMD выпустила первый выпуск Radeon Software в ноябре 2021 года с бета-версией Radeon Software Adr…
Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor