Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p

На фоне общего повышенного спроса на старшие модели видеокарт, которые могут использоваться не только для игр, но и вычислений, выход таких «доступных» вариантов привлекает к себе внимание и позволяет наслаждаться современными играми в наиболее распространённым, судя по статистике STEAM, разрешении 1080p. Так или иначе первые партии видеокарт были быстро раскуплены, подтвердив повышенный спрос на такие решения.
Возможности и уровень быстродействия мы изучили на примере Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE. Согласно данным базы маркетплейса Яндекс.Маркет, она доступна в среднем за 69 990 рублей.
Здесь нет броских элементов оформления, и эта видеокарта не сопровождается элементами с подсветкой.
Кожух системы охлаждения выполнен из пластика с матовым покрытием темно-серого цвета. В углу тонированная вставка с нанесенным брендом.
Три вентилятора с диаметром крыльчатки 75 мм. Направление вращения центрального отличается от боковых.
Дальний вентилятор направляет воздух сквозь ребра радиатора. Для его беспрепятственного движения есть окошко прямоугольной формы.
Обратная сторона Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE защищена пластиковой пластиной. Она не участвует в отводе тепла, но дает дополнительную защиту элементов на печатной плате.
Состоит радиатор из одной массивной секции. Его геометрия выполнена с учетом расположения силовых цепей (VRM) и чипов памяти.
Никелированная основание и дополнительные элементы. Нанесен термоинтерфейс. Три медные трубки.
Уровень TDP для нее составляет 132 Вт. Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем на боковой грани.
На панель портов выведены два HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4. Данная видеокарта несмотря на ценовое позиционирование может использоваться для вывода изображения на группу из нескольких мониторов в высоком разрешении.
Выполнена на референсной печатной плате. Используется шестифазная подсистема питания со сборками, рассчитанными на 55А, и ШИМ-контроллером IR35217.
Доступны 8 Гбайт графической памяти GDDR6 с шиной 128 бит и тактовой частотой 1750 МГц. Используется шина PCI Express 4.0.
В нагрузочных тестах температура ядра NAVI 23 XL в закрытом корпусе не превышала 60 градусов. Работали вентиляторы тихо.
Тестовая система собиралась с процессором Intel Core i5-10600K. Тесты велись в операционной системе Windows 11 с установленными патчами и обновленной версией драйверов от AMD. Сборка с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3600 МГц.