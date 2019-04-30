Обзор Ginzzu A200 Black. Корпус под недорогие и офисные системы

Тестируемый сегодня корпус Ginzzu A200 ориентирован на сборку недорогих и офисных систем. Корпус с базовым оснащением, без переплаты за прозрачные стенки и предустановленные вентиляторы. Выполнен он в форм-факторе Midi-Tower. Средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 1290 рублей.
Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Ginzzu A200 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из неокрашенного картона с логотипом линейки и производителя. Внутри зафиксирован в пенопласт. Комплект включает набор для крепежа.
Внешний видВнешний вид у Ginzzu A200 строгий и аскетичный. В оформлении преобладает черный цвет.
Общие габариты составляют 173x410x370 мм. Фронтальная панель из пластика с текстурой под шлифованный металл.
В верхней части есть крышка, скрывающая нишу под 5.25-дюймовый привод, а также один внешний под 3.5-дюймовый.
На панели разъемов доступны два USB, пара аудиоразъемов, кнопки включения и перезагрузки.
Левая и правая стенки выполнены из стали, крепятся при помощи накатанных винтов. Слева есть посадочное место под один вентилятор.
Задняя часть с верхним расположением блока питания. В комплекте отсутствуют предустановленные вентиляторы, на заднюю стенку ставится 90-миллиметровый.
Снизу есть четыре пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.
Фильтры от пыли в конструкции не предусмотрены. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
Начинка
Внутреннее пространство основной зоны в Ginzzu A200 представлено общим пространством. Поддерживается установка материнских плат формата ATX.
Как говорили выше, блок питания ставится в верхней части. В районе установки есть дополнительный вырез для вывода всего шлейфа проводов за заднюю стенку.
Для организации аккуратного монтажа доступны дополнительные вырезы без резиновых шторок.
Организовать дисковое пространство можно, установив три 2.5-дюймовых накопителя и два 3.5-дюймовых.
Открытая основная зона позволит установить видеокарту длиной до 325 мм, башенный кулер высотой до 155 мм.
А вот активное охлаждение в этом корпусе организовать будет сложно, но с учетом того, что корпус создавался под системы начального и среднего уровня, назвать это критичной проблемой нельзя.
На задней стенке доступно семь слотов под платы расширения. Заглушки не предназначены для многоразовой установки.