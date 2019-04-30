Обзор Ginzzu A200 Black. Корпус под недорогие и офисные системы

Тестируемый сегодня корпус Ginzzu A200 ориентирован на сборку недорогих и офисных систем. Корпус с базовым оснащением, без переплаты за прозрачные стенки и предустановленные вентиляторы. Выполнен он в форм-факторе Midi-Tower. Средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 1290 рублей.

Ginzzu A200 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с логотипом линейки и производителя. Внутри зафиксирован в пенопласт. Комплект включает набор для крепежа.

Внешний вид

Внешний вид у Ginzzu A200 строгий и аскетичный. В оформлении преобладает черный цвет.

Общие габариты составляют 173x410x370 мм. Фронтальная панель из пластика с текстурой под шлифованный металл.

В верхней части есть крышка, скрывающая нишу под 5.25-дюймовый привод, а также один внешний под 3.5-дюймовый.

На панели разъемов доступны два USB, пара аудиоразъемов, кнопки включения и перезагрузки.

Левая и правая стенки выполнены из стали, крепятся при помощи накатанных винтов. Слева есть посадочное место под один вентилятор.

Задняя часть с верхним расположением блока питания. В комплекте отсутствуют предустановленные вентиляторы, на заднюю стенку ставится 90-миллиметровый.

Снизу есть четыре пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

Начинка

Фильтры от пыли в конструкции не предусмотрены. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Внутреннее пространство основной зоны в Ginzzu A200 представлено общим пространством. Поддерживается установка материнских плат формата ATX.

Как говорили выше, блок питания ставится в верхней части. В районе установки есть дополнительный вырез для вывода всего шлейфа проводов за заднюю стенку.

Для организации аккуратного монтажа доступны дополнительные вырезы без резиновых шторок.

Организовать дисковое пространство можно, установив три 2.5-дюймовых накопителя и два 3.5-дюймовых.

Открытая основная зона позволит установить видеокарту длиной до 325 мм, башенный кулер высотой до 155 мм.

А вот активное охлаждение в этом корпусе организовать будет сложно, но с учетом того, что корпус создавался под системы начального и среднего уровня, назвать это критичной проблемой нельзя.

На задней стенке доступно семь слотов под платы расширения. Заглушки не предназначены для многоразовой установки.

Итоги по Ginzzu A200

Ginzzu A200 – добротный и недорогой корпус под сборку рабочей системы на базе компонентов начального и среднего уровня с одной видеокартой или без нее. Строгий внешний вид, открытое внутреннее пространство, традиционный набор разъемов. Не устроить могут ограниченное количество посадочных мест под вентиляторы и отсутствие защиты от пыли.