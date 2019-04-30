Обзор Ginzzu A200 Black. Корпус под недорогие и офисные системы

2019-04-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Ginzzu A200; [243]
Тестируемый сегодня корпус Ginzzu A200 ориентирован на сборку недорогих и офисных систем. Корпус с базовым оснащением, без переплаты за прозрачные стенки и предустановленные вентиляторы. Выполнен он в форм-факторе Midi-Tower. Средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 1290 рублей.

Ginzzu A200

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Ginzzu A200 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с логотипом линейки и производителя. Внутри зафиксирован в пенопласт. Комплект включает набор для крепежа.

Ginzzu A200

Внешний вид

Внешний вид у Ginzzu A200 строгий и аскетичный. В оформлении преобладает черный цвет.

Ginzzu A200

Общие габариты составляют 173x410x370 мм. Фронтальная панель из пластика с текстурой под шлифованный металл.

Ginzzu A200

В верхней части есть крышка, скрывающая нишу под 5.25-дюймовый привод, а также один внешний под 3.5-дюймовый.

Ginzzu A200

На панели разъемов доступны два USB, пара аудиоразъемов, кнопки включения и перезагрузки.

Ginzzu A200

Левая и правая стенки выполнены из стали, крепятся при помощи накатанных винтов. Слева есть посадочное место под один вентилятор.

Ginzzu A200

Задняя часть с верхним расположением блока питания. В комплекте отсутствуют предустановленные вентиляторы, на заднюю стенку ставится 90-миллиметровый.

Ginzzu A200

Снизу есть четыре пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

Ginzzu A200

Фильтры от пыли в конструкции не предусмотрены. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Начинка

Ginzzu A200

Внутреннее пространство основной зоны в Ginzzu A200 представлено общим пространством. Поддерживается установка материнских плат формата ATX.

Ginzzu A200

Как говорили выше, блок питания ставится в верхней части. В районе установки есть дополнительный вырез для вывода всего шлейфа проводов за заднюю стенку.

Ginzzu A200

Для организации аккуратного монтажа доступны дополнительные вырезы без резиновых шторок.

Ginzzu A200

Организовать дисковое пространство можно, установив три 2.5-дюймовых накопителя и два 3.5-дюймовых.

Ginzzu A200

Открытая основная зона позволит установить видеокарту длиной до 325 мм, башенный кулер высотой до 155 мм.

Ginzzu A200

А вот активное охлаждение в этом корпусе организовать будет сложно, но с учетом того, что корпус создавался под системы начального и среднего уровня, назвать это критичной проблемой нельзя.

Ginzzu A200

На задней стенке доступно семь слотов под платы расширения. Заглушки не предназначены для многоразовой установки.

Ginzzu A200

Итоги по Ginzzu A200

Ginzzu A200 – добротный и недорогой корпус под сборку рабочей системы на базе компонентов начального и среднего уровня с одной видеокартой или без нее. Строгий внешний вид, открытое внутреннее пространство, традиционный набор разъемов. Не устроить могут ограниченное количество посадочных мест под вентиляторы и отсутствие защиты от пыли.

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