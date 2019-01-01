Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GB

Злоключения Google и его флагманского смартфона Pixel 3 XL начались еще за полтора месяца до официального анонса. Украденную(!) партию в несколько десятков устройство почти открыто продавали в Сети, из-за чего характеристики смартфона стали известны задолго до его презентации. Чем в итоге закончилась эта история и каким в итоге получился Pixel 3 XL, читайте в нашем материале.

Дизайн

Многие ждали от Google свежего взгляда на внешний вид своих смартфонов, но этого не случилось. В итоге, третье поколение Pixel почти не отличается от второго: задник все так же сочетает глянцевое стекло с матовым, а сканер отпечатков пальцев остался на своем месте. Рамки снизу хоть и стали тоньше, но не как у конкурентов, а сверху появился массивный «вырез», в котором спрятана двойная фронтальная камера. Как и подобает флагману, сзади и спереди используется стекло Gorilla Glas 5, а рамка изготовлена из алюминия. Судя по всему, смартфон получился довольно прочным, ведь «поломать» его не смог даже рукастый видеоблогер Зак Нельсон, известный своими безжалостными тестами.

Дисплей

Экран здесь поистине флагманский: 6,3-дюймовая P-OLED-панель с разрешением 2960:1440 пикселями (плотность 523 ppi), 144-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой HDR, настоящим черным цветом и максимальной яркостью в 407 кд/м2. Последний показатель впечатляет не очень сильно на фоне того же iPhone XS, яркость дисплея которого выше почти на 300 кд/м2. Не самым выдающимся является и показатель площади передней панели, которую занимает дисплей – 82.8%.

Железо

Выбор процессора вряд ли кого-нибудь удивит. Здесь используется пока еще самый мощный процессор от Qualcomm – восьмиядерный Snapdragon 845. Компанию ему составляют 4 ГБ оперативной памяти. Google, как и Sony с их флагманским Xperia XZ 3, не спешат устанавливать 8 ГБ или хотя бы 6 ГБ ОЗУ. В бенчмарках AnTuTu и Geekbench эта связка набирает 258000 и 8100 баллов, демонстрируя производительность на уровне других топов, вроде HTC U12+, LG G7 ThinQ и Samsung Galaxy S9. Разумеется, сейчас мощи этого железа хватает с лихвой, но вот через пару лет 4 ГБ ОЗУ могут аукнуться досадными «фризами». К счастью, Google исправила проблему с «троттлингом», которая бесила многих во втором поколении Pixel. И на том спасибо.

Камеры

Камера всегда была едва ли главным достоинством смартфонов Pixel и третье поколение не стало исключением. Как и в Sony Xperia XZ3, здесь используется всего один модуль – 12,2-Мп сенсор со светосильным объективом f/1.8 и оптическим стабилизатором изображения. Протестировавшие камеру Pixel 3 эксперты хвалят ее за широкий динамический диапазон, быстрый и точный автофокус, правильный баланс белого, передачу деталей, стабилизацию и портретный режим. Отдельного упоминания заслуживает режим Night Sight, который делает отличные снимки в темное время суток.

Фронтальная камера здесь двойная. Первый модуль имеет 8 Мп матрицу со светосильной оптикой f/1.8 и фокусным расстоянием 28 мм. Второй модуль широкоугольный с 8 сенсором, диафрагмой f/2.2 и фокусным 19mm. В отличие от первого модуля, «ширик» не может похвастаться автофокусом.

Одной строкой

В однозначные плюсы стоит записать защиту от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики, переходник с 3,5 мм разъема на Type-C в комплекте, быструю зарядку на 18 Вт, модуль NFC для бесконтактных платежей, поддержку беспроводной зарядки и самые быстрые обновления «чистого» Android на протяжении трех лет. Из минусов отметим отсутствие слота для карт памяти и 3,5-мм разъема для наушников, а также слабые показатели автономности аккумулятора на 3430 мАч.

Цена и конкуренты

Google Pixel 3 XL оценен в 900 долларов за версию с 64 ГБ оперативной памяти. iPhone XS Max стоит на 200 долларов дороже, но предлагает современный дизайн, самый мощный процессор на рынке и двойную камеру. Другой топовый флагман, Samsung Galaxy Note9 стоит на 100 баксов дешевле. У него более крутой дизайн, тот же процессор, 6 ГБ ОЗУ, двойная камера и 3,5-мм аудиоразъем.

Вывод

Главная проблема третьего поколения смартфонов Pixel заключается в том, что они почти ничем не отличаются от второго поколения. Google сказала «нет» современному дизайну, дополнительным модулям камеры и 6 ГБ ОЗУ. Да, здесь по-прежнему самый топовый Snapdragon, а камера с одним модулем по-прежнему остается одной из лучших, однако не меняться в сегменте топовых смартфонов значит остаться в аутсайдерах. А потому все это очень похоже на один из главных провалов года.