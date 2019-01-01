Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GB

2019-01-01, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 3 XL; [248]
Злоключения Google и его флагманского смартфона Pixel 3 XL начались еще за полтора месяца до официального анонса. Украденную(!) партию в несколько десятков устройство почти открыто продавали в Сети, из-за чего характеристики смартфона стали известны задолго до его презентации. Чем в итоге закончилась эта история и каким в итоге получился Pixel 3 XL, читайте в нашем материале.

Дизайн

Многие ждали от Google свежего взгляда на внешний вид своих смартфонов, но этого не случилось. В итоге, третье поколение Pixel почти не отличается от второго: задник все так же сочетает глянцевое стекло с матовым, а сканер отпечатков пальцев остался на своем месте. Рамки снизу хоть и стали тоньше, но не как у конкурентов, а сверху появился массивный «вырез», в котором спрятана двойная фронтальная камера. Как и подобает флагману, сзади и спереди используется стекло Gorilla Glas 5, а рамка изготовлена из алюминия. Судя по всему, смартфон получился довольно прочным, ведь «поломать» его не смог даже рукастый видеоблогер Зак Нельсон, известный своими безжалостными тестами.

Дисплей

Экран здесь поистине флагманский: 6,3-дюймовая P-OLED-панель с разрешением 2960:1440 пикселями (плотность 523 ppi), 144-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой HDR, настоящим черным цветом и максимальной яркостью в 407 кд/м2. Последний показатель впечатляет не очень сильно на фоне того же iPhone XS, яркость дисплея которого выше почти на 300 кд/м2. Не самым выдающимся является и показатель площади передней панели, которую занимает дисплей – 82.8%.

Железо

Выбор процессора вряд ли кого-нибудь удивит. Здесь используется пока еще самый мощный процессор от Qualcomm – восьмиядерный Snapdragon 845. Компанию ему составляют 4 ГБ оперативной памяти. Google, как и Sony с их флагманским Xperia XZ 3, не спешат устанавливать 8 ГБ или хотя бы 6 ГБ ОЗУ. В бенчмарках AnTuTu и Geekbench эта связка набирает 258000 и 8100 баллов, демонстрируя производительность на уровне других топов, вроде HTC U12+, LG G7 ThinQ и Samsung Galaxy S9. Разумеется, сейчас мощи этого железа хватает с лихвой, но вот через пару лет 4 ГБ ОЗУ могут аукнуться досадными «фризами». К счастью, Google исправила проблему с «троттлингом», которая бесила многих во втором поколении Pixel. И на том спасибо.

Камеры

Камера всегда была едва ли главным достоинством смартфонов Pixel и третье поколение не стало исключением. Как и в Sony Xperia XZ3, здесь используется всего один модуль – 12,2-Мп сенсор со светосильным объективом f/1.8 и оптическим стабилизатором изображения. Протестировавшие камеру Pixel 3 эксперты хвалят ее за широкий динамический диапазон, быстрый и точный автофокус, правильный баланс белого, передачу деталей, стабилизацию и портретный режим. Отдельного упоминания заслуживает режим Night Sight, который делает отличные снимки в темное время суток.

Фронтальная камера здесь двойная. Первый модуль имеет 8 Мп матрицу со светосильной оптикой f/1.8 и фокусным расстоянием 28 мм. Второй модуль широкоугольный с 8 сенсором, диафрагмой f/2.2 и фокусным 19mm. В отличие от первого модуля, «ширик» не может похвастаться автофокусом.

Одной строкой

В однозначные плюсы стоит записать защиту от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики, переходник с 3,5 мм разъема на Type-C в комплекте, быструю зарядку на 18 Вт, модуль NFC для бесконтактных платежей, поддержку беспроводной зарядки и самые быстрые обновления «чистого» Android на протяжении трех лет. Из минусов отметим отсутствие слота для карт памяти и 3,5-мм разъема для наушников, а также слабые показатели автономности аккумулятора на 3430 мАч.

Цена и конкуренты

Google Pixel 3 XL оценен в 900 долларов за версию с 64 ГБ оперативной памяти. iPhone XS Max стоит на 200 долларов дороже, но предлагает современный дизайн, самый мощный процессор на рынке и двойную камеру. Другой топовый флагман, Samsung Galaxy Note9 стоит на 100 баксов дешевле. У него более крутой дизайн, тот же процессор, 6 ГБ ОЗУ, двойная камера и 3,5-мм аудиоразъем.

Вывод

Главная проблема третьего поколения смартфонов Pixel заключается в том, что они почти ничем не отличаются от второго поколения. Google сказала «нет» современному дизайну, дополнительным модулям камеры и 6 ГБ ОЗУ. Да, здесь по-прежнему самый топовый Snapdragon, а камера с одним модулем по-прежнему остается одной из лучших, однако не меняться в сегменте топовых смартфонов значит остаться в аутсайдерах. А потому все это очень похоже на один из главных провалов года.

Комментарии:
Смартфон Realme A1 получит экран с капле...
Смартфон Realme A1 получит экран с каплеК выпуску готовится новый смартфон под названием Realme A1. Гаджет получит экран с каплевидным вырезом в ...
Предварительный обзор Lian Li LanCool On...
Предварительный обзор Lian Li LanCool OnЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то заметили, что буквально каждый второй производитель ко...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего ...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего Меня постоянно интересуют новые интересные мобильные игры, которые могут хотя бы удивить. В последнее вре...
Игровой смартфон Sony Xperia Play 2 пока...
Игровой смартфон Sony Xperia Play 2 покаКак сообщают сетевые источники, в 2019 году компания Sony представит свой игровой смартфон, пойдя тем сам...
Представлен бюджетный смартфон Huawei Y7...
Представлен бюджетный смартфон Huawei Y7Компания Huawei пополнила ассортимент бюджетных смартфонов Huawei Y7 Pro 2019, который оценен в 170 долла...
Смартфон Xiaomi Mi A3 получит аккумулято...
Смартфон Xiaomi Mi A3 получит аккумулятоКитайские источники поделились информацией о смартфоне Xiaomi Mi A3, который будет представлен в первой п...
Бюджетный планшет LG V426 получит Androi...
Бюджетный планшет LG V426 получит AndroiВ сети появились упоминания о планшете LG V426, который получил сертификаты организаций Bluetooth SIG и W...
Представлен ноутбук с тонкими рамками AS...
Представлен ноутбук с тонкими рамками ASКомпания Asus выпустила в Китае ноутбук VivoBook Y406UA, который может похвастаться очень узкими рамками ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GB
Обзор EZVIZ Mini Trooper. Беспроводная система видеонаблюденияОбзор EZVIZ Mini Trooper. Беспроводная система видеонаблюдения
Обзор Toshiba Surveillance S300 (HDWT150UZSVA). Жесткий диск для видеонаблюденияОбзор Toshiba Surveillance S300 (HDWT150UZSVA). Жесткий диск для видеонаблюдения
Обзор Digma S-33. Портативная колонка с MP3 и FMОбзор Digma S-33. Портативная колонка с MP3 и FM
Обзор Hisense H75U9A. Премиальный телевизор с огромной диагональюОбзор Hisense H75U9A. Премиальный телевизор с огромной диагональю
Предварительный обзор Lian Li LanCool On...
Предварительный обзор Lian Li LanCool OnЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то заметили, что буквально каждый второй производитель ко...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего ...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего Меня постоянно интересуют новые интересные мобильные игры, которые могут хотя бы удивить. В последнее вре...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. О...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. ОВ последнее время на рынке появилось множество широкоформатных мониторов. Их даже слишком много стало — б...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушка...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушкаВ последнее время очень редко на глаза попадается какие-то интересные игры, которые действительно стоят в...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. Отв...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. ОтвНекоторое время назад в сети начали обсуждать возможность вывода фронтальной камеры на дисплей смартфона....
Предварительный обзор Cooler Master Wrai...
Предварительный обзор Cooler Master WraiВ последнее время производители компьютерного железа активно работают над внедрением подсветки в абсолютн...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. До...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. ДоНекоторое время назад, 24 декабря, в продажу поступил новый смартфон Xiaomi Mi Play, который активно рекл...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение ле...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение леЯ всегда был большим фанатом франшизы The Room, которая сильно выделялась на фоне остальных проектов. Раз...
Huawei рассказала о главных особенностях...
Huawei рассказала о главных особенностяхНедавно в Москве прошла пресс-конференция Huawei, которая была посвящена основным новым особенностям обно...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2Производителям компьютерного железа приходится крайне тяжело — им нужно как-то привлекать внимание со сто...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARK...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARKОчень редко мы выпускаем обзоры на игры, которые не можем посоветовать нашим читателям. Иногда игры прост...
«МегаФон» модернизирует связь в Московск...
«МегаФон» модернизирует связь в МосковскВ преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской под...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor