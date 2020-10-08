Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей

Не так давно был расширен доступ к получению Яндекс.Станции в рамках подписки ПЛЮС, когда можно было получить ее без полной разовой оплаты. Напомним, ее отличием является возможность не только голосового управления, но и вывода интерфейса на экран. Под нее мы подобрали недорогой телевизор HARPER 32R670TS, позволяющий при этом полноценно использовать интерфейс, просматривать фильмы и сериалы со стримингового сервиса Кинопоиск и Youtube. Но данный телевизор будет интересен и как самостоятельный на кухню, в детскую или на дачу.

HARPER 32R670TS обзор

Как и у рассмотренного ранее Harper 32R820TS , предлагается выбор источников воспроизведения, доступ к сетевым сервисам и возможность воспроизведения с внешнего накопителя. Средняя его стоимость на момент публикации составляет 10 299 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор включает пульт управления с двумя ААА-батарейками, винты, две ножки, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением.

Внешний вид

Толщина его корпуса меньше, чем у рассмотренного ранее телевизора, как и вес. Рамки вокруг экрана шириной 1 см.

Лицевая сторона с текстурой под шлифованный металл. Такое покрытие хорошо скрывает следы пальцев и возможные загрязнения.

В центре нижней рамки расположен хромированный логотип производителя. Слева небольшой выступающий блок со светодиодным индикатором, он совмещен с ИК-приемником.

На корпусе выведены четыре группы механических кнопок на нижней грани. С помощью них можно включить/выключить, изменить громкость, переключить каналы, вывести меню и выбрать источник сигнала.

Управление удобнее вести с помощью комплектного пульта ДУ. Батарейки для питания пульта изначально идут в комплекте. Цифровая клавиатура и весь необходимый набор клавиш.

В центральной части задней крышки у HARPER 32R670TS расположен блок с основной платой управления и набором разъемов.

Для удобства доступа к ним они распределены по двум граням. Справа два отдельных HDMI, один из них с поддержкой обратного управления ARC, два USB, COAXIAL. Есть слот под CI-модуль.

Снизу выход под проводные наушники, AUX входы, вход для антенны и гнездо RJ-45. Так получить доступ к интернету можно как со встроенного Wi-Fi, так и подключив телевизор кабелем.

Кабель питания несъемный. Место выхода его усилено и защищено от перегиба. Евровилка. Работает телевизор тихо, при продолжительной нагрузке не нагревается.

В комплекте с ним идут две съемные пластиковые ножки. На корпусе можно будет зафиксировать при помощи комплектных саморезов.

Стоит устойчиво. Корпус телевизора не раскачивается. Риск опрокидывания сведен к минимуму. в качестве альтернативного варианта можно будет воспользоваться VESA-200 кронштейном.

Экран и оснащение

За воспроизведение звука отвечают два динамика по 6 Вт каждый. Звучание хорошего качества.

Установлен 32-дюймовый дисплей TFT VA. Разрешение его 1366 на 768 пикселей. Честное HD. При обычном размещении отдельные пиксели не выделяются. Резкость хорошая. Подсветка равномерна по всей площади. Максимальный уровень яркости 230 Кд/м². Частота обновления 60 Гц.

За работу HARPER 32R670TS отвечает четырехъядерный процессор Cortex-A53 с тактовой частотой 900 MГц с графикой Mali-470MP2 GPU. Доступны 1 Гбайт оперативной и 4 Гбайт встроенной памяти. Работает система шустро, за время длительных тестов зависания и сбоев замечено не было.

Интерфейс

При первом подключении предлагается провести настройку базовых параметров с выбором языка интерфейса и ввода данных сети.

В основе используется операционная система Android 7.1 с доступом к магазину приложений. Пользователь не будет ограничен стартовым набором приложений.

Помимо этого, есть отдельный магазин приложений с сортировкой по тематике. С ним проходит загрузка APK файла и установка, минуя Play Market.

Последующие подключения выводят центральное меню с быстрым доступом к воспроизведению контента и запуска приложений для потокового вещания видео контента.

По умолчанию есть доступ к Youtube и Youtube Kids с опцией авторизации и поиска нужных роликов и каналов.

Несмотря на разъемы и встроенный декордер DVB-C , DVB-T2 , DVB-T, DVB-T2, а также поддержку спутникового телевидения, есть встроенный сервис с выводом к онлайн списку телеканалов. Оптимальный вариант, если нет подведенного кабеля.

Работает вещание стабильно. Дополнительно можно будет просмотреть программу.

Пользователю в HARPER 32R670TS доступны два USB-разъема. Один из них можно будет задействовать под подключение беспроводной клавиатуры с тачпадом Harper KBT-330 , а второй для внешнего накопителя.

Телевизор поддерживает популярные видео файлы: HEVC, H.265, VC-1, Xvid, MPEG4, H.264, FLV, VOB, MOV, WMV, MP4, MPEG2, AVI, MKV. Это также могут быть музыкальные файлы M4A, MP3, AC3, FLAC, AAC. Файловые системы NTFS и FAT 32.

Итоги по HARPER 32R670TS

Подключаются источники сигнала с аналоговым и цифровым сигналами. Предлагается выбор по типу разъемов.HARPER 32R670TS при своей невысокой стоимости предлагает высокое качество картинки, выбор интерфейсов, систему Android с магазином приложений и быстрой установкой из каталога файлов APK, цифровое телевидение со встроенным декодером, CI-слот, два USB, малую толщину корпуса с узкими рамками, Wi-Fi и проводной RJ-45, поддержку популярных стриминговых сервисов, возможность вещания эфирных ТВ-каналов без антенны.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".