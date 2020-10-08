Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей

Не так давно был расширен доступ к получению Яндекс.Станции в рамках подписки ПЛЮС, когда можно было получить ее без полной разовой оплаты. Напомним, ее отличием является возможность не только голосового управления, но и вывода интерфейса на экран. Под нее мы подобрали недорогой телевизор HARPER 32R670TS, позволяющий при этом полноценно использовать интерфейс, просматривать фильмы и сериалы со стримингового сервиса Кинопоиск и Youtube. Но данный телевизор будет интересен и как самостоятельный на кухню, в детскую или на дачу.

HARPER 32R670TS

Как и у рассмотренного ранее Harper 32R820TS, предлагается выбор источников воспроизведения, доступ к сетевым сервисам и возможность воспроизведения с внешнего накопителя. Средняя его стоимость на момент публикации составляет 10 299 рублей.

HARPER 32R670TS обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор включает пульт управления с двумя ААА-батарейками, винты, две ножки, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением.

HARPER 32R670TS

Внешний вид

Толщина его корпуса меньше, чем у рассмотренного ранее телевизора, как и вес. Рамки вокруг экрана шириной 1 см.

HARPER 32R670TS

Лицевая сторона с текстурой под шлифованный металл. Такое покрытие хорошо скрывает следы пальцев и возможные загрязнения.

HARPER 32R670TS

В центре нижней рамки расположен хромированный логотип производителя. Слева небольшой выступающий блок со светодиодным индикатором, он совмещен с ИК-приемником.

HARPER 32R670TS

На корпусе выведены четыре группы механических кнопок на нижней грани. С помощью них можно включить/выключить, изменить громкость, переключить каналы, вывести меню и выбрать источник сигнала.

HARPER 32R670TS

Управление удобнее вести с помощью комплектного пульта ДУ. Батарейки для питания пульта изначально идут в комплекте. Цифровая клавиатура и весь необходимый набор клавиш.

HARPER 32R670TS

В центральной части задней крышки у HARPER 32R670TS расположен блок с основной платой управления и набором разъемов.

HARPER 32R670TS

Для удобства доступа к ним они распределены по двум граням. Справа два отдельных HDMI, один из них с поддержкой обратного управления ARC, два USB, COAXIAL. Есть слот под CI-модуль.

HARPER 32R670TS

Снизу выход под проводные наушники, AUX входы, вход для антенны и гнездо RJ-45. Так получить доступ к интернету можно как со встроенного Wi-Fi, так и подключив телевизор кабелем.

HARPER 32R670TS

Кабель питания несъемный. Место выхода его усилено и защищено от перегиба. Евровилка. Работает телевизор тихо, при продолжительной нагрузке не нагревается.

HARPER 32R670TS

В комплекте с ним идут две съемные пластиковые ножки. На корпусе можно будет зафиксировать при помощи комплектных саморезов.

HARPER 32R670TS

Стоит устойчиво. Корпус телевизора не раскачивается. Риск опрокидывания сведен к минимуму. в качестве альтернативного варианта можно будет воспользоваться VESA-200 кронштейном.

HARPER 32R670TS

За воспроизведение звука отвечают два динамика по 6 Вт каждый. Звучание хорошего качества.

Экран и оснащение

HARPER 32R670TS

Установлен 32-дюймовый дисплей TFT VA. Разрешение его 1366 на 768 пикселей. Честное HD. При обычном размещении отдельные пиксели не выделяются. Резкость хорошая. Подсветка равномерна по всей площади. Максимальный уровень яркости 230 Кд/м². Частота обновления 60 Гц.

HARPER 32R670TS

За работу HARPER 32R670TS отвечает четырехъядерный процессор Cortex-A53 с тактовой частотой 900 MГц с графикой Mali-470MP2 GPU. Доступны 1 Гбайт оперативной и 4 Гбайт встроенной памяти. Работает система шустро, за время длительных тестов зависания и сбоев замечено не было.

HARPER 32R670TS

Интерфейс

При первом подключении предлагается провести настройку базовых параметров с выбором языка интерфейса и ввода данных сети.

HARPER 32R670TS

В основе используется операционная система Android 7.1 с доступом к магазину приложений. Пользователь не будет ограничен стартовым набором приложений.

HARPER 32R670TS

Помимо этого, есть отдельный магазин приложений с сортировкой по тематике. С ним проходит загрузка APK файла и установка, минуя Play Market.

HARPER 32R670TS

Последующие подключения выводят центральное меню с быстрым доступом к воспроизведению контента и запуска приложений для потокового вещания видео контента.

HARPER 32R670TS

По умолчанию есть доступ к Youtube и Youtube Kids с опцией авторизации и поиска нужных роликов и каналов.

HARPER 32R670TS

Несмотря на разъемы и встроенный декордер DVB-C , DVB-T2 , DVB-T, DVB-T2, а также поддержку спутникового телевидения, есть встроенный сервис с выводом к онлайн списку телеканалов. Оптимальный вариант, если нет подведенного кабеля.

HARPER 32R670TS

Работает вещание стабильно. Дополнительно можно будет просмотреть программу.

HARPER 32R670TS

Пользователю в HARPER 32R670TS доступны два USB-разъема. Один из них можно будет задействовать под подключение беспроводной клавиатуры с тачпадом Harper KBT-330, а второй для внешнего накопителя.

HARPER 32R670TS

Телевизор поддерживает популярные видео файлы: HEVC, H.265, VC-1, Xvid, MPEG4, H.264, FLV, VOB, MOV, WMV, MP4, MPEG2, AVI, MKV. Это также могут быть музыкальные файлы M4A, MP3, AC3, FLAC, AAC. Файловые системы NTFS и FAT 32.

HARPER 32R670TS

Подключаются источники сигнала с аналоговым и цифровым сигналами. Предлагается выбор по типу разъемов.

Итоги по HARPER 32R670TS

Золото. Выбор редакции MegaObzorHARPER 32R670TS при своей невысокой стоимости предлагает высокое качество картинки, выбор интерфейсов, систему Android с магазином приложений и быстрой установкой из каталога файлов APK, цифровое телевидение со встроенным декодером, CI-слот, два USB, малую толщину корпуса с узкими рамками, Wi-Fi и проводной RJ-45, поддержку популярных стриминговых сервисов, возможность вещания эфирных ТВ-каналов без антенны.
HARPER 32R670TS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HARPER 32R670TS
Обзоры:
Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолейОбзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Лучший телевизор для PS4. Samsung UE32N5300AUЛучший телевизор для PS4. Samsung UE32N5300AU
Новости:
Gigabyte анонсировала новые игровые мониторы со встроенным KVM

Компания Gigabyte анонсировала новую линейку игровых мониторов со встроенным KVM, предназначенных для пов...
Представлен 200-Гц монитор Acer Predator X34 S

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Predator X34 S, который получил вогнутую...
LG 34GP83A-B изогнутый 34-дюймовый монитор с Nano IPS панелью

Компания LG представила новый изогнутый монитор с Nano IPS панелью. 34-дюймовый монитор предлагает разреш...
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублейОбзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Bykski представила водоблок для NVIDIA R...
Bykski представила водоблок для NVIDIA RBykski выпустила водоблок с полным покрытием для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ampere Foun...
Состоялся официальный анонс командного ш...
Состоялся официальный анонс командного шВ игровой индустрии появился еще один многопользовательский шутер от разработчика inXile. Frostpoint VR: ...
Представлен защищенный смартфон Ulefone ...
Представлен защищенный смартфон Ulefone Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Ulefone Armor 8, которая будет досту...
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo Ide...
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeСовсем скоро сентябрь, но не совсем понятно будут ли школьники идти в школу на занятия, ведь достаточно м...
Razer выпустила игровую клавиатуру Cynos...
Razer выпустила игровую клавиатуру CynosВ прошлом году клавиатура Razer Cynosa была названа одной из самых продаваемых клавиатур. Прошло время, к...
Новые умные часы от Honor - GS Pro и ES...
Новые умные часы от Honor - GS Pro и ESHonor показала широким массам свои последние смарт-часы Watch GS Pro и Watch ES. Надежные GS Pro предназн...
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-10...
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-10На текущий момент многие пользователи задумались о сборке компьютера для игр, развлечений, работы из дома...
Подбираем аксессуары для PocketBook 631 ...
Подбираем аксессуары для PocketBook 631 Достаточно часто владельцы электронных читалок спрашивают о том, зачем покупать ...
Представлен монитор ViewSonic VA2256-mh...
Представлен монитор ViewSonic VA2256-mhКомпания ViewSonic представила монитор VA2256-mh, который получил SuperClear IPS-панель с диагональю 21,5...
Rocket League переходит на бесплатную ве...
Rocket League переходит на бесплатную веПопулярная игра Rocket League этим летом перейдет на бесплатную версию для всех платформ. Видеоигра Rocke...
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие см...
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для современного человека. Встреч...
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR...
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARВыбор бытовой техники - всегда проблема, ведь есть море производителей, море моделей, и не каждый сможет ...
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TVОбзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TV
Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтровОбзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтров
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor