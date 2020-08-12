Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

Не так давно мы рассматривали беспроводные наушники Harper HB-520 с поддержкой актуального Bluetooth 5.0. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, рассмотрим HARPER HB-515. Они также выполнены в TWS-формате и предлагают до 5 часов автономной работы.

HARPER HB-515 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 690 рублей. Продажи к моменту выхода теста уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает зарядный чехол, дополнительные две пары силиконовых амбушюр, USB-кабель и набор документации. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнены в классическом исполнении в виде капелек. Вышли в белом и черном вариантах исполнения. В белом смотрятся выигрышнее.

В основе используется немаркий пластик. На внешней стороне каждой из чашек расположена механическая кнопка со светодиодными индикаторами.

На ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. Есть две пары дополнительных, отличающихся размерами.

Вес легкий, 40 граммов. Габариты у HARPER HB-515 компактные. Сборка проведена без огрехов.

В зарядном чехле фиксируются в посадочных зонах с помощью магнитов. При открытии крышки не выпадают.

Форма у корпуса закругленной формы. Оптимально для ношения в кармане. На боковой зоне светодиодные индикаторы, отображающие уровень заряда.

Зарядка проводится через microUSB на боковой грани. В комплекте идет кабель. Чехол также выполнен из пластика в цвет самих наушников.

Тесты

В ушной раковине сидят плотно. При движениях головы в стороны не выпадают. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. С помощью кнопки можно отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу, вызывать последний контакт из списка.

При первом подключении необходимо сначала дождаться соединения наушников между собой. Проводится открытием крышки и нажатием на кнопку на 6-8 секунд. Правый выступает основным, левым ведомым. Далее подключаются парой к смартфону. В последующем можно будет использовать в стерео или моно режимах.

Для соединения используется Bluetooth 5.0. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Звук передает без слышимой задержки и искажения. Диапазон воспроизведения от 80 до 20 000 Гц. Основной акцент сделан на среднечастотную часть спектра.

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 4.5-5 часов воспроизведения на невысоком уровне громкости. С помощью комплектного чехла можно будет провести около 3 циклов зарядки. Восстанавливается после полной разрядки через 2 часа.

Итоги по HARPER HB-515

HARPER HB-515 – хороший вариант беспроводных наушников в формате TWS, поддерживающих актуальную версию Bluetooth 5.0. Длительное время автономной работы, встроенный микрофон, аккуратный внешний вид и компактные габариты.