Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

Не так давно мы рассматривали беспроводные наушники Harper HB-520 с поддержкой актуального Bluetooth 5.0. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, рассмотрим HARPER HB-515. Они также выполнены в TWS-формате и предлагают до 5 часов автономной работы.

HARPER HB-515

Средняя стоимость на момент публикации составляет 1 690 рублей. Продажи к моменту выхода теста уже стартовали.

HARPER HB-515 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядный чехол, дополнительные две пары силиконовых амбушюр, USB-кабель и набор документации. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

HARPER HB-515

Внешний вид

Выполнены в классическом исполнении в виде капелек. Вышли в белом и черном вариантах исполнения. В белом смотрятся выигрышнее.

HARPER HB-515

В основе используется немаркий пластик. На внешней стороне каждой из чашек расположена механическая кнопка со светодиодными индикаторами.

HARPER HB-515

На ножке динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. Есть две пары дополнительных, отличающихся размерами.

HARPER HB-515

Вес легкий, 40 граммов. Габариты у HARPER HB-515 компактные. Сборка проведена без огрехов.

HARPER HB-515

В зарядном чехле фиксируются в посадочных зонах с помощью магнитов. При открытии крышки не выпадают.

HARPER HB-515

Форма у корпуса закругленной формы. Оптимально для ношения в кармане. На боковой зоне светодиодные индикаторы, отображающие уровень заряда.

HARPER HB-515

Зарядка проводится через microUSB на боковой грани. В комплекте идет кабель. Чехол также выполнен из пластика в цвет самих наушников.

HARPER HB-515

Тесты

В ушной раковине сидят плотно. При движениях головы в стороны не выпадают. Обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. С помощью кнопки можно отвечать на входящий вызов, ставить воспроизведение на паузу, вызывать последний контакт из списка.

HARPER HB-515

При первом подключении необходимо сначала дождаться соединения наушников между собой. Проводится открытием крышки и нажатием на кнопку на 6-8 секунд. Правый выступает основным, левым ведомым. Далее подключаются парой к смартфону. В последующем можно будет использовать в стерео или моно режимах.

HARPER HB-515

Для соединения используется Bluetooth 5.0. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Звук передает без слышимой задержки и искажения. Диапазон воспроизведения от 80 до 20 000 Гц. Основной акцент сделан на среднечастотную часть спектра.

HARPER HB-515

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 4.5-5 часов воспроизведения на невысоком уровне громкости. С помощью комплектного чехла можно будет провести около 3 циклов зарядки. Восстанавливается после полной разрядки через 2 часа.

HARPER HB-515

Итоги по HARPER HB-515

HARPER HB-515 – хороший вариант беспроводных наушников в формате TWS, поддерживающих актуальную версию Bluetooth 5.0. Длительное время автономной работы, встроенный микрофон, аккуратный внешний вид и компактные габариты.
Комментарии и отзывы HARPER HB-515
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