Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки TWS-наушников в центре внимания будут HARPER HB-522. Как и не так давно рассмотренные модели от этого производителя они поддерживают актуальный протокол Bluetooth 5.0, сопровождаются зарядной док-станцией и выполнены в эргономичном корпусе.

HARPER HB-522 обзор

Продажи уже стартовали. Относятся к недорогому сегменту.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляются упакованным в коробку из твердого картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает сменные силиконовые амбушюры, зарядный кабель и док-станцию, а также руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Вышли только в черном варианте исполнение. Внимание обращает способ открытия чехла. Его крышка поворотная. Одна из половин представляет собой вырез.

Поворачивая до места фиксации наушников, этот вырез будет открывать доступ к установленным на зарядку наушникам. Отсутствуют механизмы потенциально подверженные излому. Также исключается самопроизвольное открытие крышки при ношении в кармане.

Сама зарядная станция компактная. Внешние поверхности софт-тач. На крышку нанесен логотип производителя.

Внутри два посадочных места под наушники. Фиксируются при помощи магнитов.

Наушники выполнены в эргономичном корпусе. Основным материалом также выступает пластик, но здесь он глянцевый.

Форма повторяет внутреннюю часть ушной раковины, обеспечивается плотное прилегание HARPER HB-522 при ношении.

Владелец сможет выбрать между несколькими парами силиконовых амбушюр, подобрав оптимальный под свои предпочтения.

На внутренней стороне помимо пометок по правой и левой сторонам, есть контактные группы.

Тесты

Управляется при помощи механической кнопки на чашке. По периметру светодиодный индикатор активности. В каждом из наушников свой микрофон.Управление логичное и понятное. В комплекте идет подробная инструкция с описанием комбинаций управления и соответствующих им действий. Сами кнопки нажимаются с небольшим усилием, ложные нажатия при фиксации в ушах замечены не были. По удобству ношения замечено не было. Во время прогулок или легких пробежек из ушей не выпадали. Этот формат подразумевает полное отсутствие проводов.

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Работать могут как в паре, так и в моно. Соединение стабильное, артефактов замечено не было. Звуковая сцена ровная с акцентом на средние частоты.

Итоги по HARPER HB-522

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 5.5-6 часов автономной работы. Результаты хорошие. Напомним, восстановить заряд можно в комплектном чехле.HARPER HB-522 – наушники формата TWS с поддержкой Bluetooth 5.0. Эргономичная форма, ровная звуковая сцена, длительное время автономной работы, интересное исполнение крышки зарядной станции.