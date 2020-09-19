Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

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HARPER HB-522 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляются упакованным в коробку из твердого картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает сменные силиконовые амбушюры, зарядный кабель и док-станцию, а также руководство пользователя на русском языке.
Внешний видВышли только в черном варианте исполнение. Внимание обращает способ открытия чехла. Его крышка поворотная. Одна из половин представляет собой вырез.
Поворачивая до места фиксации наушников, этот вырез будет открывать доступ к установленным на зарядку наушникам. Отсутствуют механизмы потенциально подверженные излому. Также исключается самопроизвольное открытие крышки при ношении в кармане.
Сама зарядная станция компактная. Внешние поверхности софт-тач. На крышку нанесен логотип производителя.
Внутри два посадочных места под наушники. Фиксируются при помощи магнитов.
Наушники выполнены в эргономичном корпусе. Основным материалом также выступает пластик, но здесь он глянцевый.
Форма повторяет внутреннюю часть ушной раковины, обеспечивается плотное прилегание HARPER HB-522 при ношении.
Владелец сможет выбрать между несколькими парами силиконовых амбушюр, подобрав оптимальный под свои предпочтения.
На внутренней стороне помимо пометок по правой и левой сторонам, есть контактные группы.
Управляется при помощи механической кнопки на чашке. По периметру светодиодный индикатор активности. В каждом из наушников свой микрофон.
ТестыУправление логичное и понятное. В комплекте идет подробная инструкция с описанием комбинаций управления и соответствующих им действий. Сами кнопки нажимаются с небольшим усилием, ложные нажатия при фиксации в ушах замечены не были. По удобству ношения замечено не было. Во время прогулок или легких пробежек из ушей не выпадали. Этот формат подразумевает полное отсутствие проводов.
Для беспроводного подключения используется Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Работать могут как в паре, так и в моно. Соединение стабильное, артефактов замечено не было. Звуковая сцена ровная с акцентом на средние частоты.
Встроенного аккумулятора хватает примерно на 5.5-6 часов автономной работы. Результаты хорошие. Напомним, восстановить заряд можно в комплектном чехле.