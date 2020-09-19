Обзор HARPER HB-522. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки TWS-наушников в центре внимания будут HARPER HB-522. Как и не так давно рассмотренные модели от этого производителя они поддерживают актуальный протокол Bluetooth 5.0, сопровождаются зарядной док-станцией и выполнены в эргономичном корпусе.

HARPER HB-522

Продажи уже стартовали. Относятся к недорогому сегменту.

HARPER HB-522 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются упакованным в коробку из твердого картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает сменные силиконовые амбушюры, зарядный кабель и док-станцию, а также руководство пользователя на русском языке.

HARPER HB-522

Внешний вид

Вышли только в черном варианте исполнение. Внимание обращает способ открытия чехла. Его крышка поворотная. Одна из половин представляет собой вырез.

HARPER HB-522

Поворачивая до места фиксации наушников, этот вырез будет открывать доступ к установленным на зарядку наушникам. Отсутствуют механизмы потенциально подверженные излому. Также исключается самопроизвольное открытие крышки при ношении в кармане.

HARPER HB-522

Сама зарядная станция компактная. Внешние поверхности софт-тач. На крышку нанесен логотип производителя.

HARPER HB-522

Внутри два посадочных места под наушники. Фиксируются при помощи магнитов.

HARPER HB-522

Наушники выполнены в эргономичном корпусе. Основным материалом также выступает пластик, но здесь он глянцевый.

HARPER HB-522

Форма повторяет внутреннюю часть ушной раковины, обеспечивается плотное прилегание HARPER HB-522 при ношении.

HARPER HB-522

Владелец сможет выбрать между несколькими парами силиконовых амбушюр, подобрав оптимальный под свои предпочтения.

HARPER HB-522

На внутренней стороне помимо пометок по правой и левой сторонам, есть контактные группы.

HARPER HB-522

Управляется при помощи механической кнопки на чашке. По периметру светодиодный индикатор активности. В каждом из наушников свой микрофон.

Тесты

Управление логичное и понятное. В комплекте идет подробная инструкция с описанием комбинаций управления и соответствующих им действий. Сами кнопки нажимаются с небольшим усилием, ложные нажатия при фиксации в ушах замечены не были. По удобству ношения замечено не было. Во время прогулок или легких пробежек из ушей не выпадали. Этот формат подразумевает полное отсутствие проводов.

HARPER HB-522

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Работать могут как в паре, так и в моно. Соединение стабильное, артефактов замечено не было. Звуковая сцена ровная с акцентом на средние частоты.

HARPER HB-522

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 5.5-6 часов автономной работы. Результаты хорошие. Напомним, восстановить заряд можно в комплектном чехле.

Итоги по HARPER HB-522

HARPER HB-522 – наушники формата TWS с поддержкой Bluetooth 5.0. Эргономичная форма, ровная звуковая сцена, длительное время автономной работы, интересное исполнение крышки зарядной станции.
Комментарии и отзывы HARPER HB-522
Обзоры:
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игровые USB-наушники до 5000
Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Новости:
Apple выпустила новую прошивку для AirPods и AirPods Pro,

Компания Apple выпустила обновление прошивки для AirPods и AirPods Pro второго поколения. Новая прошивка ...
Beyerdynamic представила 3-е поколение топовых наушников T1 и T5

Компания Beyerdynamic выпустила свои флагманские высококачественные наушники T1 и T5 третьего поколения. ...
Logitech представила новую гарнитуру G733 Lightspeed Wireless

Logitech представила новую беспроводную игровую гарнитуру G733 Lightspeed. ...
Обзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литровОбзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литров
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеровОбзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров
Обзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-FiОбзор INTEGO VX-1300S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с Wi-Fi
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)
ASUS VA27DQSB защитит ваши глаза...
ASUS VA27DQSB защитит ваши глазаВ последнее время многие производители монитором стали делать серьёзный упор на защите глаз потребителя о...
Представлен прочный бизнес-ноутбук ECS C...
Представлен прочный бизнес-ноутбук ECS CКомпания Elitegroup Computer Systems (ECS) пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью CF40CM, которая...
Смартфон realme C11 получит батарею емко...
Смартфон realme C11 получит батарею емкоrealme готовит к запуску новый смартфон realme C11. Новинка получит 6,5 дюймовый IPS LCD дисплей. Смартфо...
Samsung Galaxy Buds Live выйдут в трех ц...
Samsung Galaxy Buds Live выйдут в трех цКомпания Samsung выпустит свои новые беспроводные наушники с фасольной внешностью Galaxy Buds Live в трех...
OPPO F17 Pro уже готов к релизу...
OPPO F17 Pro уже готов к релизуНекоторое время назад на просторах интернета активно обсуждали релиз смартфона OPPO F17 Pro, который долж...
Игровые мониторы с частотой 360 Гц и под...
Игровые мониторы с частотой 360 Гц и подНовая технология NVIDIA Reflex с низкой задержкой обещает обеспечить еще более быстрое реагирование на со...
Xiaomi Mi Band 4C стоит 16 долларов...
Xiaomi Mi Band 4C стоит 16 долларовДлительное время многие пользователи спрашивали о том, какой можно купить доступный браслет для отслежива...
GELID представила серию игровых ковриков...
GELID представила серию игровых ковриковИгровой коврик GELID NOVA доступен в двух размерах: NOVA S и NOVA XL. ...
Secretlab выпустила эксклюзивную коллекц...
Secretlab выпустила эксклюзивную коллекцИгровые стулья фирмы Secretlab является одним из самых популярных брендов в отрасли. ...
Представлен объектив Samyang AF 35mm f/1...
Представлен объектив Samyang AF 35mm f/1Компания Samyang пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью AF 35mm f/1.8 FE для беззеркальны...
Tesla стала видеть знаки ограничения ско...
Tesla стала видеть знаки ограничения скоTesla выпустила свежее обновление программного обеспечения, которое позволит системе автопилота обнаружив...
Смартфон Motorola Edge Lite получит квад...
Смартфон Motorola Edge Lite получит квадСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge Lite, который еще не был представлен...
Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Sven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкойSven AP-U840MV обзор. Игровые наушники с металлическим оголовьем и подсветкой
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor