Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка

Скоро нас ждет череда новогодних праздников, время, когда можно не только отдохнуть, но и порадовать близких и себя полезными и приятными подарками. К такому универсальному решению можно отнести портативные колонки. Представленная не так давно Harper Magic Disco PSL-025 предлагает высокое качество звучания и яркую подсветку с 3 режимами, 11 цветами.

HARPER PSL-025

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

HARPER PSL-025 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с привлекательным оформлением. На крышке помимо изображения приведены основные особенности. Комплект включает колонку, кабель microUSB, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HARPER PSL-025

Внешний вид

Выполнена в виде «бочонка». Внешний вид стильный и молодежный. Центральная часть обтянута тканью темного цвета.

HARPER PSL-025

По краям вставки из прозрачного пластика, за которым расположена подсвечиваемый элемент корпуса. Выглядит с заделом на премиальность. На одной из граней выведена панель управления подсветкой. Нажатием на кнопку переключаются цвета. Доступен выбор из 11 цветов.

HARPER PSL-025

Помимо этого, поддерживаются режимы светомузыки и мерцания. Для экономии заряда подсветка выключается вручную.

HARPER PSL-025

С противоположной стороны у HARPER PSL-025 кнопки управления воспроизведением, громкостью, выключения и ответа на входящий вызов.

HARPER PSL-025

Нажимаются с небольшим усилием. Ложные нажатия при ношении в сумке или рюкзаке исключены.

HARPER PSL-025

Под резиновой заглушкой на основании скрываются microUSB для зарядки, полноразмерный USB для подключения флешки с записанной музыкой, а также аудиоразъем. Все необходимые кабели идут в комплекте.

HARPER PSL-025

Прорезиненный корпус, заглушки – все это обеспечивает пылевлагозащиту, соответствующую уровню IPX6.

HARPER PSL-025

Разместить колонку можно горизонтально или вертикально, используя для установки сторону с кнопками для управления подсветкой. Второй вариант будет необходим если требуется доступ к разъемам или музыка воспроизводится с флешки.

Тесты

За воспроизведение музыки отвечает один динамик мощностью 16 Вт. Частота воспроизведения от 70 до 18.5 кГц. Звуковая сцена с заметным акцентом на низкие и средние частоты. Отлично подходит для современной музыки и просмотра роликов со стриминговых сервисов. Есть большой запас по уровню громкости.

HARPER PSL-025

Ее хватает для организации вечеринки дома или при выезде на природу/пляж. При этом для эксплуатации вне дома есть необходимая степень защиты. Весит колонка 750 граммов. Вполне можно носить в руках.

HARPER PSL-025

Для беспроводного подключения используется актуальный Bluetooth 5.0. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Музыка передается без искажений, при просмотре роликов с Youtube нет видимой рассинхронизации. Помимо этого, есть поддержка проводного подключения с помощью аудиокабеля и USB для внешнего накопителя.

HARPER PSL-025

С флешки корректно считываются популярные аудиоформаты. Определяются файлы с латинскими и кириллическими именами. Управлять воспроизведением можно с помощью встроенных кнопок. Есть функция HandsFree.

HARPER PSL-025

Встроенной батарейки емкостью 4000 мАч хватает на 8 часов воспроизведения. На полную зарядку уходит около 3 часов.

Итоги по HARPER PSL-025

HARPER PSL-025 – яркая и громкая портативная колонка с высоким качеством воспроизведения, а также яркой управляемой подсветкой. Bluetooth 5.0, AUX, поддержка флешек, управление, функция HandsFree, длительное время автономной работы, защита IPX6.
Комментарии и отзывы HARPER PSL-025
Обзоры:
Обзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочный бумбоксОбзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочный бумбокс
Обзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWSОбзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWS
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
Новости:
Обзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWS

Тестируемая сегодня портативная колонка HYUNDAI H-PAC500 выполнена в карманном дизайне, обеспечивает гром...
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка

Скоро нас ждет череда новогодних праздников, время, когда можно не только отдохнуть, но и порадовать близ...
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогие стереонаушники с микрофоном от компании SVEN, ...
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
HP представила новую линейку ноутбуков S...
HP представила новую линейку ноутбуков SНовая линейка ноутбуков компании HP Spectre x360 оснащается процессором Intel Core 11-го поколения с встр...
Ищем аксессуары для Amazfit GTR...
Ищем аксессуары для Amazfit GTRВ последнее время популярность умных часов заметно выросла — пользователи уже не видят смысла в обычных ч...
Blizzard объявила о прекращении выпуска...
Blizzard объявила о прекращении выпускаПрошло около пяти лет с выпуска последнего крупного обновления Legacy of the Void компанией Blizzard для ...
Xiaomi представила Mi Smart Dashcam 2 St...
Xiaomi представила Mi Smart Dashcam 2 StВ последнее время многие пользователи стали пользоваться видеорегистраторами, так как это позволяет не пе...
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX...
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATXМы уже знакомились с материнскими платами на новом флагманском чипсете Intel, рассчитанными на работу с 1...
HUAWEI Mate40 Pro возглавляет список AnT...
HUAWEI Mate40 Pro возглавляет список AnTAnTuTu Benchmark выпустил отчет за октябрь. HUAWEI Mate40 Pro теперь возглавляет список флагманских смарт...
Shuttle представила мини-ПК XPC Barebone...
Shuttle представила мини-ПК XPC BareboneShuttle XPC Barebone DH470 это мощный и универсальный мини-ПК основанный на платформе Intel H470 для нове...
PNY выпустила твердотельный накопитель X...
PNY выпустила твердотельный накопитель XPNY выпустила твердотельный накопитель XLR8 CS3040 NVMe Gen4 x4. Он обеспечивает высокую производительнос...
SteelSeries представила игровые коврики ...
SteelSeries представила игровые коврики SteelSeries представила игровые коврики QcK и QcK Prism разных размеров. Коврик для мыши линейки QcK явля...
Утечка инженерной машины Nokia 9...
Утечка инженерной машины Nokia 9Nokia возродилась под управлением HMD Global, выпустив несколько смартфонов и сосредоточившись на безопас...
DualSense лучший геймпад для ПК...
DualSense лучший геймпад для ПКДовольно часто геймеры спорят относительно того, стоит ли приобретать для персонального компьютера геймпа...
Xiaomi представила новый многофункционал...
Xiaomi представила новый многофункционалXiaomi запустила новый продукт MIJIA - это многофункциональный умный электрический чайник Mijia, который ...
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесосОбзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос
Обзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor