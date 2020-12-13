Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка

Скоро нас ждет череда новогодних праздников, время, когда можно не только отдохнуть, но и порадовать близких и себя полезными и приятными подарками. К такому универсальному решению можно отнести портативные колонки. Представленная не так давно Harper Magic Disco PSL-025 предлагает высокое качество звучания и яркую подсветку с 3 режимами, 11 цветами.

HARPER PSL-025 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с привлекательным оформлением. На крышке помимо изображения приведены основные особенности. Комплект включает колонку, кабель microUSB, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в виде «бочонка». Внешний вид стильный и молодежный. Центральная часть обтянута тканью темного цвета.

По краям вставки из прозрачного пластика, за которым расположена подсвечиваемый элемент корпуса. Выглядит с заделом на премиальность. На одной из граней выведена панель управления подсветкой. Нажатием на кнопку переключаются цвета. Доступен выбор из 11 цветов.

Помимо этого, поддерживаются режимы светомузыки и мерцания. Для экономии заряда подсветка выключается вручную.

С противоположной стороны у HARPER PSL-025 кнопки управления воспроизведением, громкостью, выключения и ответа на входящий вызов.

Нажимаются с небольшим усилием. Ложные нажатия при ношении в сумке или рюкзаке исключены.

Под резиновой заглушкой на основании скрываются microUSB для зарядки, полноразмерный USB для подключения флешки с записанной музыкой, а также аудиоразъем. Все необходимые кабели идут в комплекте.

Прорезиненный корпус, заглушки – все это обеспечивает пылевлагозащиту, соответствующую уровню IPX6.

Тесты

Разместить колонку можно горизонтально или вертикально, используя для установки сторону с кнопками для управления подсветкой. Второй вариант будет необходим если требуется доступ к разъемам или музыка воспроизводится с флешки.За воспроизведение музыки отвечает один динамик мощностью 16 Вт. Частота воспроизведения от 70 до 18.5 кГц. Звуковая сцена с заметным акцентом на низкие и средние частоты. Отлично подходит для современной музыки и просмотра роликов со стриминговых сервисов. Есть большой запас по уровню громкости.

Ее хватает для организации вечеринки дома или при выезде на природу/пляж. При этом для эксплуатации вне дома есть необходимая степень защиты. Весит колонка 750 граммов. Вполне можно носить в руках.

Для беспроводного подключения используется актуальный Bluetooth 5.0. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Музыка передается без искажений, при просмотре роликов с Youtube нет видимой рассинхронизации. Помимо этого, есть поддержка проводного подключения с помощью аудиокабеля и USB для внешнего накопителя.

С флешки корректно считываются популярные аудиоформаты. Определяются файлы с латинскими и кириллическими именами. Управлять воспроизведением можно с помощью встроенных кнопок. Есть функция HandsFree.

Итоги по HARPER PSL-025

Встроенной батарейки емкостью 4000 мАч хватает на 8 часов воспроизведения. На полную зарядку уходит около 3 часов.HARPER PSL-025 – яркая и громкая портативная колонка с высоким качеством воспроизведения, а также яркой управляемой подсветкой. Bluetooth 5.0, AUX, поддержка флешек, управление, функция HandsFree, длительное время автономной работы, защита IPX6.