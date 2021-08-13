Обзор HIGH POWER Super GD+ 850W (HP1-F850GD-F14C). Модульный блок питания для топовых видеокарт

Не редко во время тестирования блоков питания при разборе корпуса и анализе схемотехники, мы отмечали что блок был выпущен на мощностях HIGH POWER. Они впервую очередь специализируются на ODM решениях, но есть и линейки под собственным брендом. Как пример, изучаемый сегодня HIGH POWER Super GD+ 850W соответствует требованиям сертификации 80 Plus Gold и используется полностью модульный кабель-менеджмент.

Комплектация

Ориентирован на геймеров и высокопроизводительные системы. Доступен он в России со средней стоимостью в 11 000 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.Упакован в коробку, оформленную в темной стилистике. Нанесена подробная информация по характеристикам.

HIGH POWER HP1-F850GD-F14C обзор

Внешний вид

Комплект включает пластиковые стяжки, винты для крепления в корпусе, наклейку с логотипом, силовой кабель, документацию и гарантийный талон. Набор модульных кабелей.Окрашенная в черный цвет сталь. Габариты составляют 160 (глубина) х 150х86 мм.

На верхней крышке перфорированная решетка, защищающая вентилятор. В центре островок с логотипом производителя.

Отдельный доступ к вентилятору не предполагается. На один из крепежных винтов нанесена гарантийная пломба. Очистку этого блока питания нужно будет проводить сжатым воздухом.

На боковую грань нанесена наклейка с данными по линям и другими важными параметрами. Согласно ним на линию 12V выделено 850W и еще 120W на 3.3 и 5V.

HIGH POWER Super GD+ 850W использует полностью модульный кабель-менеджмент. На панели подключения они подписаны и распределены группами.

Четыре гнезда на SATA/MOLEX, четыре на CPU/GPU и один на материнскую плату. Разъемы под процессор и видеокарту окрашены в красный цвет.

Для подачи дополнительного питания на процессор доступны два кабеля с 8-пиновыми (4+4) коннекторами. Для того чтобы не ошибиться при подключении, фишка для подключения к материнской плате окрашена в черный цвет, а в корпус блока питания в красный.

Два отдельных кабеля на питание видеокарты. Оба с двумя 8-пиновыми PCI. Мощности с запасом и на флагманские видеокарты 2021 года. Четыре кабеля с разными наборами MOLEX и SATA. Есть переходник на ODD.

Все кабели с плоской оплеткой, упрощая аккуратную укладку даже в корпусах с ограниченным пространством. В комплекте также предусмотрели пластиковые стяжки.

Начинка

Панель направленная на заднюю стенку корпуса с вентиляционной решеткой. Силовое гнездо сопровождается тумблером питания.В схемотехнике HIGH POWER Super GD+ 850W используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.

Отдельная линия для 12V с высокой стабильностью напряжения и максимальной мощностью. Сам производитель отмечает что отклонения по всем трем линиям не превышают 5%.

На 5.5 и 3V применен DC-DC преобразователь. Расположен на металлических радиаторах с дополнительным оребрением. На входе набор фильтров, есть защита от скачков и перегрузки.

Тесты

КПД

Для активного охлаждения используется один 13.5 сантиметровый вентилятор с регулируемой скоростью вращения.Проведенная нагрузочная серия тестов подтвердила соответствие Fractal Design Ion Gold 650W требованиям сертификации 80 Plus Gold. По полученным данным он приближен к решениям 80 Plus Platinum.

Данные 150W 89 250W 91 350W 92 500W 93 650W 91 750W 91 850W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 300W 850W 12 12,21 12,07 11,91 5 5.1 5.08 4.97 3,33 3.37 3.34 3.27

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 41

Итоги

HIGH POWER Super GD+ 850W станет хорошим выбором для высокопроизводительных систем, позволяя владельцу подключить только необходимый набор разъемов и упростив в результате аккуратную укладку внутри корпуса. В этой модели используются качественные компоненты с продуманной схемотехникой, это отразилось на высокой эффективности и стабильности напряжений по всем трем линиям.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".