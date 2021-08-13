Обзор HIGH POWER Super GD+ 850W (HP1-F850GD-F14C). Модульный блок питания для топовых видеокарт

Ориентирован на геймеров и высокопроизводительные системы. Доступен он в России со средней стоимостью в 11 000 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.
Комплект включает пластиковые стяжки, винты для крепления в корпусе, наклейку с логотипом, силовой кабель, документацию и гарантийный талон. Набор модульных кабелей.
На верхней крышке перфорированная решетка, защищающая вентилятор. В центре островок с логотипом производителя.
Отдельный доступ к вентилятору не предполагается. На один из крепежных винтов нанесена гарантийная пломба. Очистку этого блока питания нужно будет проводить сжатым воздухом.
На боковую грань нанесена наклейка с данными по линям и другими важными параметрами. Согласно ним на линию 12V выделено 850W и еще 120W на 3.3 и 5V.
HIGH POWER Super GD+ 850W использует полностью модульный кабель-менеджмент. На панели подключения они подписаны и распределены группами.
Четыре гнезда на SATA/MOLEX, четыре на CPU/GPU и один на материнскую плату. Разъемы под процессор и видеокарту окрашены в красный цвет.
Для подачи дополнительного питания на процессор доступны два кабеля с 8-пиновыми (4+4) коннекторами. Для того чтобы не ошибиться при подключении, фишка для подключения к материнской плате окрашена в черный цвет, а в корпус блока питания в красный.
Два отдельных кабеля на питание видеокарты. Оба с двумя 8-пиновыми PCI. Мощности с запасом и на флагманские видеокарты 2021 года. Четыре кабеля с разными наборами MOLEX и SATA. Есть переходник на ODD.
Все кабели с плоской оплеткой, упрощая аккуратную укладку даже в корпусах с ограниченным пространством. В комплекте также предусмотрели пластиковые стяжки.
Панель направленная на заднюю стенку корпуса с вентиляционной решеткой. Силовое гнездо сопровождается тумблером питания.
Отдельная линия для 12V с высокой стабильностью напряжения и максимальной мощностью. Сам производитель отмечает что отклонения по всем трем линиям не превышают 5%.
На 5.5 и 3V применен DC-DC преобразователь. Расположен на металлических радиаторах с дополнительным оребрением. На входе набор фильтров, есть защита от скачков и перегрузки.
Для активного охлаждения используется один 13.5 сантиметровый вентилятор с регулируемой скоростью вращения.
|Данные
|150W
|89
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|93
|650W
|91
|750W
|91
|850W
|89
|150W
|300W
|850W
|12
|12,21
|12,07
|11,91
|5
|5.1
|5.08
|4.97
|3,33
|3.37
|3.34
|3.27
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|41