Обзор HIGH POWER Super GD+ 850W (HP1-F850GD-F14C). Модульный блок питания для топовых видеокарт

Не редко во время тестирования блоков питания при разборе корпуса и анализе схемотехники, мы отмечали что блок был выпущен на мощностях HIGH POWER. Они впервую очередь специализируются на ODM решениях, но есть и линейки под собственным брендом. Как пример, изучаемый сегодня HIGH POWER Super GD+ 850W соответствует требованиям сертификации 80 Plus Gold и используется полностью модульный кабель-менеджмент.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Ориентирован на геймеров и высокопроизводительные системы. Доступен он в России со средней стоимостью в 11 000 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в темной стилистике. Нанесена подробная информация по характеристикам.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Комплект включает пластиковые стяжки, винты для крепления в корпусе, наклейку с логотипом, силовой кабель, документацию и гарантийный талон. Набор модульных кабелей.

HIGH POWER HP1-F850GD-F14C обзор

Внешний вид

Окрашенная в черный цвет сталь. Габариты составляют 160 (глубина) х 150х86 мм.

HIGH POWER Super GD+ 850W

На верхней крышке перфорированная решетка, защищающая вентилятор. В центре островок с логотипом производителя.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Отдельный доступ к вентилятору не предполагается. На один из крепежных винтов нанесена гарантийная пломба. Очистку этого блока питания нужно будет проводить сжатым воздухом.

HIGH POWER Super GD+ 850W

На боковую грань нанесена наклейка с данными по линям и другими важными параметрами. Согласно ним на линию 12V выделено 850W и еще 120W на 3.3 и 5V.

HIGH POWER Super GD+ 850W

HIGH POWER Super GD+ 850W использует полностью модульный кабель-менеджмент. На панели подключения они подписаны и распределены группами.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Четыре гнезда на SATA/MOLEX, четыре на CPU/GPU и один на материнскую плату. Разъемы под процессор и видеокарту окрашены в красный цвет.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Для подачи дополнительного питания на процессор доступны два кабеля с 8-пиновыми (4+4) коннекторами. Для того чтобы не ошибиться при подключении, фишка для подключения к материнской плате окрашена в черный цвет, а в корпус блока питания в красный.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Два отдельных кабеля на питание видеокарты. Оба с двумя 8-пиновыми PCI. Мощности с запасом и на флагманские видеокарты 2021 года. Четыре кабеля с разными наборами MOLEX и SATA. Есть переходник на ODD.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Все кабели с плоской оплеткой, упрощая аккуратную укладку даже в корпусах с ограниченным пространством. В комплекте также предусмотрели пластиковые стяжки.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Панель направленная на заднюю стенку корпуса с вентиляционной решеткой. Силовое гнездо сопровождается тумблером питания.

Начинка

В схемотехнике HIGH POWER Super GD+ 850W используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Отдельная линия для 12V с высокой стабильностью напряжения и максимальной мощностью. Сам производитель отмечает что отклонения по всем трем линиям не превышают 5%.

HIGH POWER Super GD+ 850W

На 5.5 и 3V применен DC-DC преобразователь. Расположен на металлических радиаторах с дополнительным оребрением. На входе набор фильтров, есть защита от скачков и перегрузки.

HIGH POWER Super GD+ 850W

Для активного охлаждения используется один 13.5 сантиметровый вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Тесты

Проведенная нагрузочная серия тестов подтвердила соответствие Fractal Design Ion Gold 650W требованиям сертификации 80 Plus Gold. По полученным данным он приближен к решениям 80 Plus Platinum.

КПД

HIGH POWER Super GD+ 850W

Данные
150W89
250W91
350W92
500W93
650W91
750W91
850W89

Уровень напряжения на линиях

HIGH POWER Super GD+ 850W

150W300W850W
1212,2112,0711,91
55.15.084.97
3,333.373.343.27

Уровень шума:

HIGH POWER Super GD+ 850W

Данные
Простой31
Нагрузка41

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIGH POWER Super GD+ 850W станет хорошим выбором для высокопроизводительных систем, позволяя владельцу подключить только необходимый набор разъемов и упростив в результате аккуратную укладку внутри корпуса. В этой модели используются качественные компоненты с продуманной схемотехникой, это отразилось на высокой эффективности и стабильности напряжений по всем трем линиям.
HIGH POWER Super GD+ 850W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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