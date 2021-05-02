Обзор HIPER Atria Mini. Компактная колонка с влагозащитой

В центре внимания портативная колонка HIPER Atria Mini с современным модулем беспроводной связи, режимом громкой связи, пыле и влагозащитой. При рекомендованной стоимости в 1 190 рублей для нее также заявлены легкий вес и режим TWS.

HIPER Atria Mini обзор

Ее уже есть возможность приобрести в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Ее комплект включает USB-кабель и документацию. Собрано все в компактной коробке из плотного картона.

Внешний вид

На выбор предлагается три цвета оформления: черная, небесно-синяя и красная. Общий внешний вид аккуратный.

Вес в районе 150 граммов. Основная часть выполнена из пластика с матовым покрытием. Боковые грани закруглены.

На корпусе зафиксирован ремешок, упрощающий ношение в руке и он же позволяет зафиксировать на рюкзаке или ремне.

Верхняя часть HIPER Atria Mini обтянута тканью, за которой скрывается решетка динамика. Основание прорезинено.

На боковой грани механические кнопки управления. Для нажатия нужно приложить небольшое усилие, исключая ложные нажатия при ношении в кармане или сумке.

Разъемы скрываются под резиновой заглушкой. Тут microUSB, используемый для подачи питания, светодиодный индикатор активности и слот для карты памяти microSD.

Тесты

Колонка защищена от воды и влаги. Ее защита соответствует стандарту IP67.

Звук в HIPER Atria Mini воспроизводит динамик диаметром 43 мм. Мощность акустики 3 Вт. По уровню максимальной громкости она уступает полноразмерным динамикам, но превосходит штатную акустику в смартфонах. Подходит для прослушивания музыки в помещении или в дороге.

Тест звука HIPER Atria Mini

Огрехов при воспроизведении не было. Работает стабильно. Оснащена модулем Bluetooth 5.0. Соединение стабильное на расстоянии до 10 метров. Две колонки можно будет объединить в стереопару.

Есть встроенный плеер. Библиотека музыкальных файлов записывается на карту памяти. Так на тренировку можно будет не брать телефон. Считываются файлы последовательно.

По автономной работе в среднем получали 3 часа на среднем уровне громкости. Продлить время работы можно будет с внешней батарейки. На время зарядки воспроизведение не прерывается.

Итоги

HIPER Atria Mini можно рекомендовать тем кто ставить приоритетом легкий вес и компактные габариты. Невысокая стоимость не повлияло негативно на качество исполнения. Актуальный модуль связи, аккуратный внешний вид, слот для карты памяти со встроенным плеером, защита от пыли и воды.