Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4

Линейка ноутбуков HIPER DZEN включает разные модификации, в зависимости от процессора (Core i3-1115G4, Core i5-1135G7, Core i7-1165G7), объема оперативной памяти (8 или 16 Гбайт), графики (встроенной или дискретной GeForce MX450), объема накопителя (256 или 512 Гбайт) с предустановленной операционной системой или без нее. Мы рассмотрим его на примере базовой версии с Core i3 и без предустановленной Windows, которую можно будет рассматривать в качестве недорого решения для учебы или работы с документами.

Комплектация

Согласно данным Яндекс.Маркет его можно приобрести за 39 тысяч рублей.Поставляется в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. Внутри зафиксирован в пенную подложку. Комплект включает блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в строгом и выдержанном стиле. Крышка и основание выполнены из металла, окрашенного в серебристый цвет.

Габариты обусловлены установленным 15.6 дисплеем. Вес 1.7 килограмма. Он мобилен и легок.

Включает хороший набор портов ввода и вывода. На левой грани гнездо питания, скоростной USB, HDMI, USB-C. Последний можно также будет использовать и для проведения зарядки.

С противоположной стороны спаренный аудиоразъем, USB 3.0 и USB 2.0, гнездо RJ-45, слот для карты памяти формата microSD. Периферию, подключаться кабелем к роутеру, выводить изображение на внешний монитор, переносить файлы с карты памяти можно будет без дополнительных концентраторов.

Крышка открывается на 100-110 градусов. Механизм удерживает выбранное положение.

Принадлежность к недорогому ценовому сегменту у HIPER Dzen проявляется в ширине рамок вокруг дисплея. В сравнении с MacBook последних поколений, они шире. В центре верхней объектив веб-камеры и отверстие микрофона.

Ноутбук получил клавиатуру c цифровым блоком. Установлены низкопрофильные переключатели. Кириллические и латинские символы хорошо читаются при разном уровне окружающего освещения. Есть фоновая подсветка.

Нажимаются бесшумно. Верхний ряд F1-F12 выполняет дополнительное действие. Для удобства поиска соответствующая иконка отображает тип выполняемой команды.

По краям от клавиатуры решетка динамика. Снизу по центру зона тачпада, он немного ниже основной плоскости, за счет чего хорошо определяется слепым методом.

На внутренней стороне вентиляционная решетка, валик и пара резиновых ножек. Отдельных окошек для доступа к оперативной памяти и накопителям нет, но на крышке отсутствуют гарантийные пломбы, ее можно будет снять.

Экран

Внутри можно обратить внимание на то, что память и накопитель не распаяны на печатной плате. Возможно будет провести замену накопителя и наращивание памяти.

Установлена 15.6-дюймовая матрица с разрешением 1920х1080. Это IPS с частотой обновления 60 Гц. Поверхность экрана матовая, не бликует. Уровень ее яркости вполне позволяет работать с HIPER Dzen и на летней веранде.

За время тестов ноутбук использовался для работы с офисными приложениями, браузером и для просмотра роликов с Youtube. Проблем в работе выявлено не было.

Платформа

Как отмечали выше, у нас на тестах сборка с двухъядерным процессором Intel Core i3 1115G4 и 8 Гбайт оперативной памяти с частотой 2666 МГц.

Такая связка не призвана ставить рекордов в бенчмарках, но при этом дает низкое энергопотребление и отсутствие проблем с теплоотводом. Чип холодный, при нагрузке работу системы охлаждения не слышно. Уровня быстродействия его достаточно для выполнения типовых задач, работы с таблицами и документами.

Встроенная графика Intel UHD Graphics даст возможность поиграть в некоторые игры с низкими настройками графики. Как пример, работал World of Tanks со сниженным до HD-разрешением.

Из беспроводных модулей есть Bluetooth 4.2 и Wi-Fi.

Автономность

Софт

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 5700 мАч. С выставленным на высокую яркость экраном и в смешанных задачах его заряда хватает на 8 часов беспрерывной работы. Помимо зарядки комплектным адаптером, можно будет использовать и разъем USB-C.В базовой версии при включении пользователя встречает BIOS. Установка нужной операционной системы идет самим пользователем. Это может быть Windows, так и Linux.

HIPER Dzen обзор

Итоги

HIPER Dzen в базовой модификации будет интересен при поиске ноутбука для школьника или студента, отсутствие в нем дискретной графики не будет отвлекать на игры, но при этом он дает необходимый уровень быстродействия и быстрый запуск приложений, а также порадует бесшумностью и длительным временем автономной работы. В более производительных задачах можно рассмотреть сборки с Core i7 и GeForce MX250.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".