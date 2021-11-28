Обзор HIPER FlameThrower PRO. Акустика 2.1 с подсветкой

Средняя стоимость составляет 2590 рублей.
Данную систему отличаются общие компактные габариты, позволяющие свободно разместить даже в условиях ограниченного пространства рабочего стола.
Элементы управления выведены на лицевой панели сабвуфера. Это четыре кнопки управления с помощью которых можно переключать треки, сменять источник воспроизведения.
Ниже поворотный регулятор громкости. Диапазон регулировки широкий, вращается плавно. Большую же площадь лицевой стороны занимает низкочастотный излучатель. Он подсвечивается многоцветной подсветкой.
Эта же подсветка есть на излучателе сателлитов. В качестве декоративного элементы и защиты от механических повреждений закреплена решетка с сеткой в виде символа Y.
На боковой грани основного блока выведен полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD.
С обратной стороны скрывается отверстие фазоинвертора. При размещении на столе или полу не стоит прислонять его близко к стене.
Из разъемов доступен только аудиоджек для проводного подключения к источнику сигнала. В HIPER FlameThrower PRO используются несъемный способ фиксации питающего и интерфейсных кабелей.
Колонки сателлиты меньше по габаритам. Как и основная часть выполнены из пластика. На основании для предотвращения соскальзывания по поверхности и гашения вибрации нанесены резиновые ножки.
Помимо этого, система может выступать самостоятельным центром управления. MP3-плеер, считывающий данные с карты памяти или флешки, корректно определял популярные форматы файлов и считывал данные последовательно с флешки. FM-тюнер в котором с помощью встроенных кнопок можно проводить автоматическое сканирование эфирной сетки и последующее быстрое переключение между ними.
Общая мощность системы составляет 11 Вт. Этой мощности достаточно для прослушивания музыки и просмотре фильмов в типовой комнате. На пиковых уровнях не «хрипят». Оценить звук можно в примере ниже.