Обзор HIPER FlameThrower PRO. Акустика 2.1 с подсветкой

Тестируемая сегодня акустическая система HIPER FlameThrower PRO при невысокой стоимости выступает не только настольным вариантом под ПК или ноутбук, но и поддерживает целый набор источников воспроизведения, среди которых MP3-плеер, радио и Bluetooth. Из особенностей выделяются многоцветная подсветка на сателлитах и сабвуфере.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 2590 рублей.Упакована в коробку с эффектным оформлением, на которой перечислены поддерживаемые источники воспроизведения и приведены примеры работы подсветки. комплект включает руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Это формат 2.1, включающий два сателлита и блок сабвуфера с усилителем. Все элементы выполнены в общей стилистике.

Данную систему отличаются общие компактные габариты, позволяющие свободно разместить даже в условиях ограниченного пространства рабочего стола.

Элементы управления выведены на лицевой панели сабвуфера. Это четыре кнопки управления с помощью которых можно переключать треки, сменять источник воспроизведения.

Ниже поворотный регулятор громкости. Диапазон регулировки широкий, вращается плавно. Большую же площадь лицевой стороны занимает низкочастотный излучатель. Он подсвечивается многоцветной подсветкой.

Эта же подсветка есть на излучателе сателлитов. В качестве декоративного элементы и защиты от механических повреждений закреплена решетка с сеткой в виде символа Y.

На боковой грани основного блока выведен полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD.

С обратной стороны скрывается отверстие фазоинвертора. При размещении на столе или полу не стоит прислонять его близко к стене.

Из разъемов доступен только аудиоджек для проводного подключения к источнику сигнала. В HIPER FlameThrower PRO используются несъемный способ фиксации питающего и интерфейсных кабелей.

Колонки сателлиты меньше по габаритам. Как и основная часть выполнены из пластика. На основании для предотвращения соскальзывания по поверхности и гашения вибрации нанесены резиновые ножки.

Тесты

Для подключения к ПК или ноутбуку владелец сможет выбрать проводное подключение или Bluetooth. Разницы в качестве воспроизведения между двумя этими вариантами замечено не было. Это же касается смартфона или планшета, хотя с последним трендом с отказом от аудиоразъемов, кабель скорее всего уходит уже в прошлое.

Помимо этого, система может выступать самостоятельным центром управления. MP3-плеер, считывающий данные с карты памяти или флешки, корректно определял популярные форматы файлов и считывал данные последовательно с флешки. FM-тюнер в котором с помощью встроенных кнопок можно проводить автоматическое сканирование эфирной сетки и последующее быстрое переключение между ними.

Тест звука HIPER FlameThrower PRO

Итоги

Общая мощность системы составляет 11 Вт. Этой мощности достаточно для прослушивания музыки и просмотре фильмов в типовой комнате. На пиковых уровнях не «хрипят». Оценить звук можно в примере ниже.При заметных ограничениях в бюджете на поиск акустики HIPER FlameThrower PRO станет хорошим выбором, предложив поддержку разных типов устройств и эффектный внешний вид с подсветкой.