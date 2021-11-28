Обзор HIPER FlameThrower PRO. Акустика 2.1 с подсветкой

Тестируемая сегодня акустическая система HIPER FlameThrower PRO при невысокой стоимости выступает не только настольным вариантом под ПК или ноутбук, но и поддерживает целый набор источников воспроизведения, среди которых MP3-плеер, радио и Bluetooth. Из особенностей выделяются многоцветная подсветка на сателлитах и сабвуфере.

HIPER FlameThrower PRO

Средняя стоимость составляет 2590 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с эффектным оформлением, на которой перечислены поддерживаемые источники воспроизведения и приведены примеры работы подсветки. комплект включает руководство пользователя на русском языке.

HIPER FlameThrower PRO

Внешний вид

Это формат 2.1, включающий два сателлита и блок сабвуфера с усилителем. Все элементы выполнены в общей стилистике.

HIPER FlameThrower PRO

Данную систему отличаются общие компактные габариты, позволяющие свободно разместить даже в условиях ограниченного пространства рабочего стола.

HIPER FlameThrower PRO

Элементы управления выведены на лицевой панели сабвуфера. Это четыре кнопки управления с помощью которых можно переключать треки, сменять источник воспроизведения.

HIPER FlameThrower PRO

Ниже поворотный регулятор громкости. Диапазон регулировки широкий, вращается плавно. Большую же площадь лицевой стороны занимает низкочастотный излучатель. Он подсвечивается многоцветной подсветкой.

HIPER FlameThrower PRO

Эта же подсветка есть на излучателе сателлитов. В качестве декоративного элементы и защиты от механических повреждений закреплена решетка с сеткой в виде символа Y.

HIPER FlameThrower PRO

На боковой грани основного блока выведен полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD.

HIPER FlameThrower PRO

С обратной стороны скрывается отверстие фазоинвертора. При размещении на столе или полу не стоит прислонять его близко к стене.

HIPER FlameThrower PRO

Из разъемов доступен только аудиоджек для проводного подключения к источнику сигнала. В HIPER FlameThrower PRO используются несъемный способ фиксации питающего и интерфейсных кабелей.

HIPER FlameThrower PRO

Колонки сателлиты меньше по габаритам. Как и основная часть выполнены из пластика. На основании для предотвращения соскальзывания по поверхности и гашения вибрации нанесены резиновые ножки.

HIPER FlameThrower PRO

Тесты

Для подключения к ПК или ноутбуку владелец сможет выбрать проводное подключение или Bluetooth. Разницы в качестве воспроизведения между двумя этими вариантами замечено не было. Это же касается смартфона или планшета, хотя с последним трендом с отказом от аудиоразъемов, кабель скорее всего уходит уже в прошлое.

HIPER FlameThrower PRO

Помимо этого, система может выступать самостоятельным центром управления. MP3-плеер, считывающий данные с карты памяти или флешки, корректно определял популярные форматы файлов и считывал данные последовательно с флешки. FM-тюнер в котором с помощью встроенных кнопок можно проводить автоматическое сканирование эфирной сетки и последующее быстрое переключение между ними.

HIPER FlameThrower PRO

Общая мощность системы составляет 11 Вт. Этой мощности достаточно для прослушивания музыки и просмотре фильмов в типовой комнате. На пиковых уровнях не «хрипят». Оценить звук можно в примере ниже.

Тест звука HIPER FlameThrower PRO

Итоги

При заметных ограничениях в бюджете на поиск акустики HIPER FlameThrower PRO станет хорошим выбором, предложив поддержку разных типов устройств и эффектный внешний вид с подсветкой.
Комментарии и отзывы HIPER FlameThrower PRO
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