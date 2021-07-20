Обзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкой

Сопровождается двухлетней гарантией. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 100 рублей.
На верхней крышке перфорированная вентиляционная решетка. Есть дополнительные зоны для доступа воздуха по боковым граням.
Отдельный доступ к вентилятору не предполагается. В центре островок с логотипом производителя.
На боковую зону нанесена наклейка на которой помимо технической информации есть подробная таблица с подробной раскладкой по линиям.
Тут можно обратить внимание на две отдельные ветки 12V с силой до 24А на каждой и суммарными 482 Ватт. На 5V и 3.3V выделено до 105 Ватт.
В HIPER HPB-600RGB применен несъемный кабель менеджмент. В оплетке идет только линия питания материнской платы с ATX разъемом.
По веткам доступны один PCI-E, один 8-пиновый на питание процессора, пять SATA. Длина традиционная. Набор достаточен для сборки системы с одной видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.
На задней панели силовое гнездо с механическим тумблером питания. Отдельная кнопка переключения эффектов подсветки. Большую часть площади стенки с вентиляционной решеткой.
Подсвечивается кольцевая зона и вся центральная часть. Несколько предустановленных эффектов. Синхронизацию эта модель не поддерживает.
Для того чтобы подсветка была видна, блок питания в корпусе нужно будет ориентировать с забором воздуха снизу. Так будет эффект фоновой подсветки под корпусом.
Два алюминиевых радиатора с оребрением с зафиксированными на них диодными сборками.
Основной конденсатор TEAPO 420V 270 мКф. Есть полноценная группа фильтров на входе.
ШИМ-контроллер CM6805BSX. DC-DC преобразователи для каналов 3.3 и 5V. Часть схемы собрана с конденсаторами ChengX.
|Данные
|150W
|84
|250W
|85
|350W
|86
|500W
|85
|600W
|84
|150W
|300W
|500W
|12
|12,31
|12,04
|11,95
|5
|5.1
|5.08
|4.98
|3,33
|3.37
|3.34
|3.32
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|41