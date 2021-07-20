Обзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкой

Тестируемый сегодня блок питания HIPER HPB-600RGB ориентирован на массовый сегмент. Для него заявлен низкий уровень шума для используемого 140 мм вентилятора, высокая эффективность и поддержка Intel ATX 12V 2.31. Также, как можно догадаться по названию, есть многоцветная подсветка.

HIPER HPB-600RGB

Сопровождается двухлетней гарантией. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 100 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с удобной ручкой для переноски. Комплект включает только инструкцию, силовой кабель приобретается самостоятельно.

HIPER HPB-600RGB

Внешний вид

Корпус из окрашенной в черный цвет стали. Общие габариты традиционные.

HIPER HPB-600RGB

На верхней крышке перфорированная вентиляционная решетка. Есть дополнительные зоны для доступа воздуха по боковым граням.

HIPER HPB-600RGB

Отдельный доступ к вентилятору не предполагается. В центре островок с логотипом производителя.

HIPER HPB-600RGB

На боковую зону нанесена наклейка на которой помимо технической информации есть подробная таблица с подробной раскладкой по линиям.

HIPER HPB-600RGB

Тут можно обратить внимание на две отдельные ветки 12V с силой до 24А на каждой и суммарными 482 Ватт. На 5V и 3.3V выделено до 105 Ватт.

HIPER HPB-600RGB

В HIPER HPB-600RGB применен несъемный кабель менеджмент. В оплетке идет только линия питания материнской платы с ATX разъемом.

HIPER HPB-600RGB

По веткам доступны один PCI-E, один 8-пиновый на питание процессора, пять SATA. Длина традиционная. Набор достаточен для сборки системы с одной видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

HIPER HPB-600RGB

На задней панели силовое гнездо с механическим тумблером питания. Отдельная кнопка переключения эффектов подсветки. Большую часть площади стенки с вентиляционной решеткой.

HIPER HPB-600RGB

Подсвечивается кольцевая зона и вся центральная часть. Несколько предустановленных эффектов. Синхронизацию эта модель не поддерживает.

HIPER HPB-600RGB

Для того чтобы подсветка была видна, блок питания в корпусе нужно будет ориентировать с забором воздуха снизу. Так будет эффект фоновой подсветки под корпусом.

Начинка

Установлен 140 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Максимальный уровень оборотов до 1600 в минуту.

HIPER HPB-600RGB

Два алюминиевых радиатора с оребрением с зафиксированными на них диодными сборками.

HIPER HPB-600RGB

Основной конденсатор TEAPO 420V 270 мКф. Есть полноценная группа фильтров на входе.

HIPER HPB-600RGB

ШИМ-контроллер CM6805BSX. DC-DC преобразователи для каналов 3.3 и 5V. Часть схемы собрана с конденсаторами ChengX.

Тесты

Проведенная нагрузочная серия тестов подтвердила соответствие Fractal Design Ion Gold 650W требованиям сертификации 80 Plus Gold. По полученным данным он приближен к решениям 80 Plus Platinum.

КПД

HIPER HPB-600RGB

Данные
150W84
250W85
350W86
500W85
600W84

Уровень напряжения на линиях

HIPER HPB-600RGB

150W300W500W
1212,3112,0411,95
55.15.084.98
3,333.373.343.32

Уровень шума:

HIPER HPB-600RGB

Данные
Простой31
Нагрузка41

Итоги

HIPER HPB-600RGB – недорогой блок питания с хорошим техническим исполнением. К плюсам отнесем высокую эффективность, стабильное напряжение по линиям, тихую работу, простое управление подсветкой. Не устроить может исполнение кабелей и отсутствие в комплекте силового кабеля.
Комментарии и отзывы HIPER HPB-600RGB
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