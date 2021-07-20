Обзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкой

Тестируемый сегодня блок питания HIPER HPB-600RGB ориентирован на массовый сегмент. Для него заявлен низкий уровень шума для используемого 140 мм вентилятора, высокая эффективность и поддержка Intel ATX 12V 2.31. Также, как можно догадаться по названию, есть многоцветная подсветка.

Комплектация

Сопровождается двухлетней гарантией. Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 100 рублей.Упакован в коробку с удобной ручкой для переноски. Комплект включает только инструкцию, силовой кабель приобретается самостоятельно.

Внешний вид

Корпус из окрашенной в черный цвет стали. Общие габариты традиционные.

На верхней крышке перфорированная вентиляционная решетка. Есть дополнительные зоны для доступа воздуха по боковым граням.

Отдельный доступ к вентилятору не предполагается. В центре островок с логотипом производителя.

На боковую зону нанесена наклейка на которой помимо технической информации есть подробная таблица с подробной раскладкой по линиям.

Тут можно обратить внимание на две отдельные ветки 12V с силой до 24А на каждой и суммарными 482 Ватт. На 5V и 3.3V выделено до 105 Ватт.

В HIPER HPB-600RGB применен несъемный кабель менеджмент. В оплетке идет только линия питания материнской платы с ATX разъемом.

По веткам доступны один PCI-E, один 8-пиновый на питание процессора, пять SATA. Длина традиционная. Набор достаточен для сборки системы с одной видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

На задней панели силовое гнездо с механическим тумблером питания. Отдельная кнопка переключения эффектов подсветки. Большую часть площади стенки с вентиляционной решеткой.

Подсвечивается кольцевая зона и вся центральная часть. Несколько предустановленных эффектов. Синхронизацию эта модель не поддерживает.

Начинка

Для того чтобы подсветка была видна, блок питания в корпусе нужно будет ориентировать с забором воздуха снизу. Так будет эффект фоновой подсветки под корпусом.Установлен 140 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. Максимальный уровень оборотов до 1600 в минуту.

Два алюминиевых радиатора с оребрением с зафиксированными на них диодными сборками.

Основной конденсатор TEAPO 420V 270 мКф. Есть полноценная группа фильтров на входе.

Тесты

КПД

ШИМ-контроллер CM6805BSX. DC-DC преобразователи для каналов 3.3 и 5V. Часть схемы собрана с конденсаторами ChengX.Проведенная нагрузочная серия тестов подтвердила соответствие Fractal Design Ion Gold 650W требованиям сертификации 80 Plus Gold. По полученным данным он приближен к решениям 80 Plus Platinum.

Данные 150W 84 250W 85 350W 86 500W 85 600W 84

Уровень напряжения на линиях

150W 300W 500W 12 12,31 12,04 11,95 5 5.1 5.08 4.98 3,33 3.37 3.34 3.32

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 41

Итоги

HIPER HPB-600RGB – недорогой блок питания с хорошим техническим исполнением. К плюсам отнесем высокую эффективность, стабильное напряжение по линиям, тихую работу, простое управление подсветкой. Не устроить может исполнение кабелей и отсутствие в комплекте силового кабеля.