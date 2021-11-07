Обзор HIPER KAI Black. Яркая и басовитая колонка с IPX6

Тестируемая сегодня портативная колонка HIPER KAI Black может похвастать эффектной RGB-подсветкой и актуальным модулем Bluetooth для сопряжения со смартфоном. Помимо этого, производитель обещает мощный бас и до 10 часов воспроизведения на высоком уровне громкости (80%). Вместе с колонкой владелец получает бонусную 3-месячную подписку VK Combo.

Комплектация

Средняя ее стоимость на начало ноября составляет 4500 рублей.Упакована в коробку с изображением колонки и данными по техническим характеристикам. Стартовый набор включает USB-кабель, аудиокабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе цилиндрической. По габаритам сопоставима с алюминиевой банкой объемом 0.5 литра.

Такая форма упрощает ношение в боковом кармане рюкзака. Также по опыту тестов, помещается в держателе для питьевой бутылки на велосипеде.

Визуально корпус разделяется на две половины. Обе обтянуты тканью с сеткой.

На боковой грани выведена панель управления с шестью механическими кнопками. Нанесена интуитивно понятная маркировка, разобраться будет несложно. Плюс сам производитель описал ключевые сценарии в инструкции на русском языке.

Есть металлическое ушко с изначально установленным ремешком. Удобно носить в руке или цеплять за карабин.

Согласно данным от производителя, корпус HIPER KAI Black защищен от воды со степенью защиты IPX6.

Это же отразилось на способе вывода интерфейсных разъемов. Расположены они под защитной заглушкой. Тут слот для microSD, аудиоразъем и microUSB.

Тесты

На боковых гранях фазоинвертор серебристого цвета. Периметр его подсвечивается. В вечернее время выглядит эффектно.

Для беспроводного соединения установлен модуль Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Из интересного есть возможность объединить две такие колонки в стереопару (TWS). Проблем при эксплуатации в помещении или на улице замечено не было.

Помимо этого, можно записать библиотеку с треками на карту памяти. Так можно будет слушать музыку под дождем, без риска лишиться смартфона. Считывает данные с накопителей объемом до 32 Гбайт (официально), но мы использовали ее с картой памяти 128 Гбайт (не рекомендация к действию, но есть вероятность что производитель подстраховался в спецификациях).

Для эксплуатации на даче или природе есть встроенный FM-тюнер. Корректно работал и за пределами города. Антенной для него выступает подключенный аудиокабель. Собственно этот кабель можно использовать для подключения к ноутбуку или плееру.

Колонка HIPER KAI Black оснащена встроенными микрофоном, позволяя отвечать на входящий вызов в режиме громкой связи. Он всенаправленный, вместе с голосом захватывает и шум в помещении.

За воспроизведение отвечает два динамика по 52 мм каждый. Частота воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Общая мощность 20 Вт. Для своих габаритов она достаточно громкая. По звуковой сцене акцент сделан на средние и низкие частоты. Лучше раскрывает танцевальные композиции, а не классику.

Итоги

Установлена батарейка с емкостью 2000 мАч. Ее хватает на 9-10 часов работы на высоком уровне громкости в режиме беспроводной связи. Снизив до среднего уровня громкости можно будет добавить 1-1.5 часа к этому времени.HIPER KAI Black – басовитая портативная колонка с RGB-подсветкой, которая также может выступать в качестве автономного мультимедийного центра с набором источников воспроизведения. Удобная форма корпуса, панель управления, хорошие показатели автономной работы и защита от воды IPX6.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".