Обзор HIPER Retro L. Винтажная портативная колонка

Ее уже можно приобрести в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 2 490 рублей.
HIPER Retro L обзор
Комплектация
Упакована в коробку с интересным оформлением. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, различную документацию.
Внешний видПредставлена в нескольких цветовых расцветках корпуса: деревянный, серый, черный и бирюзовый. В центре внимания одна из самых интересных по сочетанию цветов.
Корпус в форме ретро-приемника. Интересная форма вырезов решетки динамика с золотистой металлической сеткой под ней.
Три круглых регулятора. Левый отвечает за перемотку треков и воспроизведение. Правый переключает источники сигнала, а также совмещен с тумблером питания.
В центре барабан, отвечающий за регулировку частоты радиостанции. Понравилось решение использования обычной цифровой панели, как в приемниках ранее.
Дисплей в HIPER Retro L смотрелся бы несуразно. А вот подсветка этой зоны вполне в винтажном стиле.
На обратной стороне сосредоточена группа разъемов и слотов. Тут полноразмерный USB, microUSB для зарядки, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD.
Стоит колонка на четырех ножках. Общие габариты у нее компактные. Качество сборки высокое.
ТестыДля беспроводного подключения используется Bluetooth 5.0. Мы пробовали подключать к ней смартфон, планшет и ноутбук. Со всеми из них мы получили стабильную работу и передачу сигнала без шумов и рассинхронизации. Отдельно отметим TWS-режим, который дает возможность подключения двух колонок в стереопару. Поддерживаются проводные источники сигнала.
Система оснащена встроенным плеером, распознающим популярные форматы музыкальных файлов. Записать библиотеку любимых композиций на карту памяти microSD или внешний накопитель. Считываются корректно.
FM-приемник будет кстати с учетом приближающегося дачного сезона и лета. Качество приема сигнала в условиях мегаполиса хорошее. Еще одним источником могут выступать проводные источники с кабелем, хотя какие кабели в 2021 году.
HIPER Retro L оснащен встроенным микрофоном. Его можно использовать для громкой связи. Микрофон всенаправленный, голос передает без искажения.