Обзор HIPER Retro L. Винтажная портативная колонка

Тестируемая сегодня портативная колонка HIPER Retro L выполнена в винтажном стиле. Помимо этого она предлагает поддержку как проводных, так и беспроводных источников звука. Встроенный плеер с поддержкой мультимедийных файлов со слотом под microSD и USB для внешнего накопителя.

HIPER Retro L обзор

Ее уже можно приобрести в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 2 490 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с интересным оформлением. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, различную документацию.

Внешний вид

Представлена в нескольких цветовых расцветках корпуса: деревянный, серый, черный и бирюзовый. В центре внимания одна из самых интересных по сочетанию цветов.

Корпус в форме ретро-приемника. Интересная форма вырезов решетки динамика с золотистой металлической сеткой под ней.

Три круглых регулятора. Левый отвечает за перемотку треков и воспроизведение. Правый переключает источники сигнала, а также совмещен с тумблером питания.

В центре барабан, отвечающий за регулировку частоты радиостанции. Понравилось решение использования обычной цифровой панели, как в приемниках ранее.

Дисплей в HIPER Retro L смотрелся бы несуразно. А вот подсветка этой зоны вполне в винтажном стиле.

На обратной стороне сосредоточена группа разъемов и слотов. Тут полноразмерный USB, microUSB для зарядки, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD.

Стоит колонка на четырех ножках. Общие габариты у нее компактные. Качество сборки высокое.

Тесты

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 5.0. Мы пробовали подключать к ней смартфон, планшет и ноутбук. Со всеми из них мы получили стабильную работу и передачу сигнала без шумов и рассинхронизации. Отдельно отметим TWS-режим, который дает возможность подключения двух колонок в стереопару. Поддерживаются проводные источники сигнала.

Система оснащена встроенным плеером, распознающим популярные форматы музыкальных файлов. Записать библиотеку любимых композиций на карту памяти microSD или внешний накопитель. Считываются корректно.

FM-приемник будет кстати с учетом приближающегося дачного сезона и лета. Качество приема сигнала в условиях мегаполиса хорошее. Еще одним источником могут выступать проводные источники с кабелем, хотя какие кабели в 2021 году.

Тест звука HIPER Retro L

HIPER Retro L оснащен встроенным микрофоном. Его можно использовать для громкой связи. Микрофон всенаправленный, голос передает без искажения.

Итоги по HIPER Retro L

За воспроизведение отвечает динамик с частотой воспроизведения от 60 до 18 000 Гц. Акцент в звуковой сцене смещен в средние частоты. Общее качество звучания хорошее, особенно с учетом невысокой стоимости.HIPER Retro L хороший вариант колонки на дачу или при использовании на улице. Она же может дополнить интерьер в винтажном или лофт стиле. Актуальная версия Bluetooth, встроенные плеер и микрофон, возможность создания стереопары TWS, радио, интересный внешний вид и расцветки.