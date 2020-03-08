Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

Компания HIPER не так давно пополнила линейку TWS-наушников новыми HIPER TWS Brise. Это недорогая модель, но при этом здесь предлагается сбалансированный звук, эргономичный корпус, защита IP54, быстрая зарядка, поддержка ключевых кодеков и удобное управление. Отдельно стоит упомянуть поддержку Bluetooth 5.0, которой не могут похвастать зачастую и более дорогие модели.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 1 490 рублей. Продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает сменные амбушюры, кабель зарядки, бокс, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке со светлым оформлением и подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Выполнены в компактном корпусе, по форме напоминающим капельку. Основным материалом выступает матовый пластик.

Вес около 3 граммов. К качеству сборки претензий нет. Здесь нет каких-то дизайнерских изысков, но при этом внимание уделено эргономике.

Корпус HIPER TWS Brise защищен по стандарту IP54. В них можно будет гулять на улице, заниматься фитнесом. Попадание воды и пота не приведет к выходу из строя.

На внутренней стороне корпуса нанесены пометки по правой и левой стороне. Рядом блок динамика с силиконовым амбушюром. Также в комплекте есть сменные пары, отличающиеся габаритами.

Внешняя часть представляет собой механическую кнопку со светодиодным индикатором. С помощью кнопок можно управлять воспроизведением, не доставая смартфон из кармана.

Поддерживается вывод голосовых и звуковых подсказок при изменении рабочего статуса. Сам процесс управления подробно описан в инструкции.

Зарядка проводится с помощью комплектного бокса с откидной крышкой. Магнитное крепление и пара контактов на каждом наушнике.

Бокс идет с собственным аккумулятором, что позволяет проводить зарядку автономно. Контролировать оставшийся заряд можно с помощью индикации. Подключается при помощи microUSB-кабеля.

Тесты

Используется актуальная версия Bluetooth 5.0. Набор кодеков характерен для беспроводных наушников. В статус сопряжения переходят сразу после открытия крышки бокса. Соединение стабильное. За время длительных тестов разрывов и сбоев соединения замечено не было.

Внутри корпуса HIPER TWS Brise установлен аккумулятор с емкостью 50 мАч. Его хватает на 2-2.5 часа беспрерывного воспроизведения музыки на высоком уровне громкости. С помощью комплектного бокса можно будет в течение получаса восстановить заряд наушников. Бокс дает около 3 полных циклов зарядки.

Форма удобная. Из ушей не выпадают. Длительное ношение не вызывает дискомфорта и усталости. В них можно заниматься спортом, гулять на улице, брать с собой на длительные прогулки.

По звучанию каких-либо чудес ждать не стоит, но и явных огрехов в звуковой сцене не наблюдается. Подойдет под разножанровые композиции. Диапазон регулировки громкости широкий. Не забыли про микрофон для использования в качестве разговорной гарнитуры.

HIPER TWS Brise обзор

Итоги по HIPER TWS Brise

HIPER TWS Brise – отличный выбор для тех, кто не готов к серьезным тратам при покупке беспроводных наушников. Компактные габариты, бокс с автономным аккумулятором, удобное управление, несколько пар сменных амбушюр, микрофон, Bluetooth 5.0. Не устроить в них может время автономной работы.