Обзор HIPER WG300 PHANTOM. Недорогой корпус для компактной сборки под игры и работу

Продолжая сборку игровых систем под разный бюджет и требования, сегодня решим задачу сборки игровой системы под Full HD монитор в компактном корпусе. В качестве шасси использовали недорогой HIPER WG300 PHANTOM, рассчитанный на материнские платы типоразмеров mATX и mITX. Он сопровождается сразу тремя вентиляторами с RGB-подсветкой.

Комплектация

На официальном сайте доступен за 3199 рублей.Упакован в коробку из неокрашенного картона. Комплект включает набор винтов и руководство пользователя.

HIPER WG300 PHANTOM обзор

Внешний вид

Корпус выполнен в типоразмере Mid Tower. Он заметно меньше привычного формата. Общие габариты 300 х 165 х 350 мм.

Левая стенка выполнена из акрила. В случае этой модели это компромисс для снижения стоимости корпуса. Ее не стоит протирать абразивными средствами, в целом же при аккуратном обращении внешний вид будет сохраняться на долгое время.

Лицевая панель тоже выполнена из акрила с тонированным покрытием. В рабочем состоянии за ней открывается хороший обзор двух вентиляторов с кольцевой RGB-подсветкой.

Еще один вентилятор на тыльной стенке. У него, в свою очередь, идет заполняющая подсветка по всей площади.

Есть встроенный контроллер, переключение эффектов на котором идет через отдельную клавишу на лицевой панели. Идет последовательный перебор.

Помимо этого, на ней у HIPER WG300 PHANTOM есть скоростной USB разъем, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы. Кнопки включения и перезагрузки.

Верхняя стенка выполнена из цельного металлического листа, окрашенного, как и остальная часть, в черный цвет.

Доступ воздуха осуществляется через продольные зоны с вентиляционными решетками на боковых рамках лицевой панели. Для обслуживания и удаления пыли нужно полностью ее снять.

Задняя стенка с верхним расположением блока питания. Четыре заглушки под платы расширения. Все они предполагают возможность повторной установки, используя винтовое крепление.

Начинка

На основании четыре штампованные ножки. Антивибрационных накладок нет. Отметить можно только ряд отверстий, используемых для фиксации накопителя.В HIPER WG300 PHANTOM общий отсек под все компоненты. поддерживаются материнские платы типоразмеров mATX и mITX.

По краям от зоны установки три выреза для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Есть несколько ушек для их фиксации, упрощающих аккуратную укладку.

Блок питания располагается в верхней части. Воздух забирает с основной камеры, предполагается размещение только в одном положении. Но поддерживается обычный формат ATX. С учетом компактных габаритов оптимально выбирать модульные решения, убрав не используемые линии.

Из спорных решений отметим отсутствие отдельного окна для монтажа системы охлаждения. Из-за этого нужно будет ставить материнскую плату с уже установленной системой.

Поддерживаются башенные системы отвода тепла высотой до 160 мм. Сопровождается двумя 120 мм вентиляторами и одним 80 мм. Они без регулировки скорости вращения.

Видеокарты длиной до 260 мм. При установке двухслотовых моделей будет оставаться зазор для доступа воздуха.

Сборка

Обратная сторона стойки материнской платы тут может использоваться только для того, чтобы спрятать лишнюю длину кабелей. Сам зазор ограничен по габаритам.Тестовая система собиралась с материнской платой ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI и процессором Intel Core i5-12600K.

Установили Top Flow кулер Thermaltake ToughAir 110. Ограничились только комплектным набором вентиляторов в качестве корпусных. Дополнительных посадочных мест в нем нет.

Для игр в Full HD задействовали в сборке Palit GeForce RTX 3060 StormX. Она компактная и тихая.

С закрытой боковой стенкой не наблюдали проблем с перегревом. Работала система стабильно. Занимал корпус заметно меньше места, его же можно будет разместить рядом с монитором на рабочем столе.

Итоги

HIPER WG300 PHANTOM – недорогой корпус с тремя подсвечиваемыми вентиляторами, компактными габаритами и двумя стенками из акрила. В нем можно собрать рабочую и игровую сборку с актуальными компонентами, не сталкиваясь с перегревом. Без ограничений по блоку питания снижается общая стоимость системы. Из минусов отметим отсутствие защиты от пыли, также стоит быть аккуратным при удалении загрязнений с акрила.