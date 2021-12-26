Обзор HIPER WG300 PHANTOM. Недорогой корпус для компактной сборки под игры и работу

Продолжая сборку игровых систем под разный бюджет и требования, сегодня решим задачу сборки игровой системы под Full HD монитор в компактном корпусе. В качестве шасси использовали недорогой HIPER WG300 PHANTOM, рассчитанный на материнские платы типоразмеров mATX и mITX. Он сопровождается сразу тремя вентиляторами с RGB-подсветкой.

HIPER WG300 PHANTOM

На официальном сайте доступен за 3199 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона. Комплект включает набор винтов и руководство пользователя.

HIPER WG300 PHANTOM

HIPER WG300 PHANTOM обзор

Внешний вид

Корпус выполнен в типоразмере Mid Tower. Он заметно меньше привычного формата. Общие габариты 300 х 165 х 350 мм.

HIPER WG300 PHANTOM

Левая стенка выполнена из акрила. В случае этой модели это компромисс для снижения стоимости корпуса. Ее не стоит протирать абразивными средствами, в целом же при аккуратном обращении внешний вид будет сохраняться на долгое время.

HIPER WG300 PHANTOM

Лицевая панель тоже выполнена из акрила с тонированным покрытием. В рабочем состоянии за ней открывается хороший обзор двух вентиляторов с кольцевой RGB-подсветкой.

HIPER WG300 PHANTOM

Еще один вентилятор на тыльной стенке. У него, в свою очередь, идет заполняющая подсветка по всей площади.

HIPER WG300 PHANTOM

Есть встроенный контроллер, переключение эффектов на котором идет через отдельную клавишу на лицевой панели. Идет последовательный перебор.

HIPER WG300 PHANTOM

Помимо этого, на ней у HIPER WG300 PHANTOM есть скоростной USB разъем, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы. Кнопки включения и перезагрузки.

HIPER WG300 PHANTOM

Верхняя стенка выполнена из цельного металлического листа, окрашенного, как и остальная часть, в черный цвет.

HIPER WG300 PHANTOM

Доступ воздуха осуществляется через продольные зоны с вентиляционными решетками на боковых рамках лицевой панели. Для обслуживания и удаления пыли нужно полностью ее снять.

HIPER WG300 PHANTOM

Задняя стенка с верхним расположением блока питания. Четыре заглушки под платы расширения. Все они предполагают возможность повторной установки, используя винтовое крепление.

HIPER WG300 PHANTOM

На основании четыре штампованные ножки. Антивибрационных накладок нет. Отметить можно только ряд отверстий, используемых для фиксации накопителя.

Начинка

В HIPER WG300 PHANTOM общий отсек под все компоненты. поддерживаются материнские платы типоразмеров mATX и mITX.

HIPER WG300 PHANTOM

По краям от зоны установки три выреза для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Есть несколько ушек для их фиксации, упрощающих аккуратную укладку.

HIPER WG300 PHANTOM

Блок питания располагается в верхней части. Воздух забирает с основной камеры, предполагается размещение только в одном положении. Но поддерживается обычный формат ATX. С учетом компактных габаритов оптимально выбирать модульные решения, убрав не используемые линии.

HIPER WG300 PHANTOM

Из спорных решений отметим отсутствие отдельного окна для монтажа системы охлаждения. Из-за этого нужно будет ставить материнскую плату с уже установленной системой.

HIPER WG300 PHANTOM

Поддерживаются башенные системы отвода тепла высотой до 160 мм. Сопровождается двумя 120 мм вентиляторами и одним 80 мм. Они без регулировки скорости вращения.

HIPER WG300 PHANTOM

Видеокарты длиной до 260 мм. При установке двухслотовых моделей будет оставаться зазор для доступа воздуха.

HIPER WG300 PHANTOM

Обратная сторона стойки материнской платы тут может использоваться только для того, чтобы спрятать лишнюю длину кабелей. Сам зазор ограничен по габаритам.

Сборка

Тестовая система собиралась с материнской платой ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI и процессором Intel Core i5-12600K.

HIPER WG300 PHANTOM

Установили Top Flow кулер Thermaltake ToughAir 110. Ограничились только комплектным набором вентиляторов в качестве корпусных. Дополнительных посадочных мест в нем нет.

HIPER WG300 PHANTOM

Для игр в Full HD задействовали в сборке Palit GeForce RTX 3060 StormX. Она компактная и тихая.

HIPER WG300 PHANTOM

С закрытой боковой стенкой не наблюдали проблем с перегревом. Работала система стабильно. Занимал корпус заметно меньше места, его же можно будет разместить рядом с монитором на рабочем столе.

HIPER WG300 PHANTOM

Итоги

HIPER WG300 PHANTOM – недорогой корпус с тремя подсвечиваемыми вентиляторами, компактными габаритами и двумя стенками из акрила. В нем можно собрать рабочую и игровую сборку с актуальными компонентами, не сталкиваясь с перегревом. Без ограничений по блоку питания снижается общая стоимость системы. Из минусов отметим отсутствие защиты от пыли, также стоит быть аккуратным при удалении загрязнений с акрила.
Комментарии и отзывы HIPER WG300 PHANTOM
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