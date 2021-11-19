Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов

Серьезные изменения коснулись основного блока камер. Теперь он выполнен в виде двух кругов. В верхнем находится основной модуль на 108 Мп, а все три остальные вместе со вспышкой в нижнем.
По разнообразию доступных расцветок полный порядок. Honor 50 можно приобрести в четырех вариантах: полночный черный, перламутровый лого, мерцающий кристалл и изумруднo-зеленый. Последний, как у нас, выглядит наиболее солидным.
Как мы уже сказали, задняя крышка выполнена из стекла. Сверху нанесено защитное олеофобное покрытие, благодаря которому отпечатки пальцев собираются не так явно.
Рамка же сделана из пластика, хоть это и не так бросается в глаза.
На нижней грани из элементов имеются микрофон, разъем USB Type-C и основной моно-динамик.
Тут же находится слот под две SIM-карты. Места в ней для MicroSD, к сожалению, не нашлось.
В целом, смартфон собран крайне добротно и вся конструкция производит впечатление чего-то единого и монолитного. Какая-либо степень защиты от пыли и влаги не заявлена, но есть небольшой резиновый уплотнитель внутри для SIM-карт.
Края экрана изогнутые. Выглядит эффектно. Откровенных проблем с ложными нажатиями нет.
В настройках экрана можно включить функцию защиты зрения (делает оттенки цветов более теплыми, что снижает нагрузку на глаза), режим электронной книги (активирует отображение только серых оттенков), темную тему, а также выставить на свой вкус цветовой режим и температуру. Отдельного режима, который снижал бы ШИМ нет, но уровень мерцания и без этого довольно низкий.
Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Работает также быстро и точно, как в Honor 30 Pro+. Естественно, смартфон можно разблокировать с помощью фронтальной камеры через функцию распознавания лица.
В зависимости от конфигурации в смартфоне будет 6 или 8 Гбайт оперативной памяти. В нашем случае ОЗУ 8 Гбайт. Размер встроенной памяти может составлять либо 128 , либо 256 Гбайт.
Смартфон работает на Android 11 c установленной сверху оболочкой Magic UI 4.2. Все Google-сервисы в виде Play Market, Google Play Игры, Google Диск, Google Pay, YouTube и всего прочего уже есть. Вся система летает без каких-либо намеков на лаги. Есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, который способен работать с такими кодеками как SBC, AAC, LDAC и aptX HD. Также Honor 50 уже готов к работе с 5G сетями.
В основной камере применена интересная технология, которая объединяет 9 соседних пикселей в 1, что сильно повышает качество итоговой картинки. В дневное время суток смартфону удается делать яркие детализированные снимки. Есть большое количество различных фишек в виде AI-улучшений, режима «Диафрагма» с размытием заднего фона при любых условиях, свои встроенные фильтры и HDR.
Ультраширокоугольная камера делает снимки с углом обзора 120 градусов практически без дисторсий по краям.
В ночное время суток Honor 50 тоже удается делать неплохие снимки по меркам смартфонов. Для каждой фотографии потребуется небольшая выдержка в 3-4 секунды.
Фронтальная камера имеет разрешение в 32 Мпикс и светосилу f/2.2. Качество получаемой картинки более чем достойное.
Видео можно записывать в максимальном разрешении 4K при 30 кадров/сек. Оптической стабилизации нет, но есть софтверная, которая, на удивление, неплохо отрабатывает. У Honor появился новый режим «Мультивидео». Во время него съемка идет одновременно с двух камер — фронтальной и основной. Благодаря этому можно снимать более вовлекающий контент, что будет особенно актуально для тех, кто активно ведет соцсети.