Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов

После приобретения независимости компания Honor может снова создавать смартфоны с Google-сервисами. И теперь после года затишья они наконец выпустили новый смартфон с тем заветным Play Market и всеми другими приложениями. Этой самой новинкой стал Honor 50 , получивший также OLED-экран на 120 Гц, процессор Snapdragon 778G 5G, основную камеру на 108 Мпикс и быструю зарядку на 66 Вт. Обо всем по порядку расскажем в нашем обзоре.

Комплектация

Honor 50 поставляется в минималистичной белой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, кабель USB Type-C, блок питания, скрепка для извлечения SIM-карты, руководство пользователя и гарантийный талон. Кстати, на экран смартфона с завода наклеена защитная пленка.

HONOR 50 обзор

Внешний вид

По дизайну Honor 50 сильно напоминает их предыдущий флагман Honor 30 Pro+. Здесь схожие габариты корпуса, те же скруглённые края экрана, задняя крышка из стекла и идентичное расположение кнопок.

Серьезные изменения коснулись основного блока камер. Теперь он выполнен в виде двух кругов. В верхнем находится основной модуль на 108 Мп, а все три остальные вместе со вспышкой в нижнем.

По разнообразию доступных расцветок полный порядок. Honor 50 можно приобрести в четырех вариантах: полночный черный, перламутровый лого, мерцающий кристалл и изумруднo-зеленый. Последний, как у нас, выглядит наиболее солидным.

Как мы уже сказали, задняя крышка выполнена из стекла. Сверху нанесено защитное олеофобное покрытие, благодаря которому отпечатки пальцев собираются не так явно.

Рамка же сделана из пластика, хоть это и не так бросается в глаза.

На нижней грани из элементов имеются микрофон, разъем USB Type-C и основной моно-динамик.

Тут же находится слот под две SIM-карты. Места в ней для MicroSD, к сожалению, не нашлось.

Экран

В целом, смартфон собран крайне добротно и вся конструкция производит впечатление чего-то единого и монолитного. Какая-либо степень защиты от пыли и влаги не заявлена, но есть небольшой резиновый уплотнитель внутри для SIM-карт.В Honor 50 установили дисплей на 6,57 дюйма с разрешением 2340 × 1080 пикселей. Тип матрицы OLED. В этом случае каждый светодиод работает самостоятельно, поэтому все цвета отображаются наиболее насыщенно, а черный максимально глубоким при этом, не потребляя энергии. Соотношение сторон составляет 19,5:9. Цветовая гамма соответствует стандарту DCI-P3. Запас яркости впечатляющий и его хватит даже для использования смартфона в солнечную погоду.Если размером экрана в смартфоне и его разрешением уже давно никого не удивишь, то частотой обновления дисплея еще можно. В Honor 50 этот показатель равен 120 Гц вместо стандартных 60 Гц. По заявлениям производителя, частота дискретизации может достигать и 300 Гц, что, к примеру, может дать серьезное преимущество в динамических играх. По умолчанию установлена динамическая частота обновления, при которой смартфон сам определяет стоит ли повысить или понизить герцовку, в зависимости от отображаемого на дисплее контента.

Края экрана изогнутые. Выглядит эффектно. Откровенных проблем с ложными нажатиями нет.

В настройках экрана можно включить функцию защиты зрения (делает оттенки цветов более теплыми, что снижает нагрузку на глаза), режим электронной книги (активирует отображение только серых оттенков), темную тему, а также выставить на свой вкус цветовой режим и температуру. Отдельного режима, который снижал бы ШИМ нет, но уровень мерцания и без этого довольно низкий.

Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Работает также быстро и точно, как в Honor 30 Pro+. Естественно, смартфон можно разблокировать с помощью фронтальной камеры через функцию распознавания лица.

Начинка

Honor 50 получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G, работающий на частоте до 2,4 ГГц. Да, это не флагманский процессор, но его запаса производительности хватает под все нужды, и он не подвержен сильному нагреву. PUBG Mobile, WoT Blitz и Call of Duty Mobile идут автоматически на высоком уровне графики с хорошим уровнем fps. Единственное, что Genshin Impact по умолчанию выставляет низкий уровень графики, но и игра сама по себе довольно прожорливая.

В зависимости от конфигурации в смартфоне будет 6 или 8 Гбайт оперативной памяти. В нашем случае ОЗУ 8 Гбайт. Размер встроенной памяти может составлять либо 128 , либо 256 Гбайт.

Смартфон работает на Android 11 c установленной сверху оболочкой Magic UI 4.2. Все Google-сервисы в виде Play Market, Google Play Игры, Google Диск, Google Pay, YouTube и всего прочего уже есть. Вся система летает без каких-либо намеков на лаги. Есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, который способен работать с такими кодеками как SBC, AAC, LDAC и aptX HD. Также Honor 50 уже готов к работе с 5G сетями.

Камера

Смартфон оснастили набором из четырех камер: основная на 108 Мпикс со светосилой f/1.9, ультраширокоугольник на 8 Мпикс со светосилой f/2.2, макромодуль на 2 Мпикс и датчик измерения глубины тоже на 2 Мпикс.

В основной камере применена интересная технология, которая объединяет 9 соседних пикселей в 1, что сильно повышает качество итоговой картинки. В дневное время суток смартфону удается делать яркие детализированные снимки. Есть большое количество различных фишек в виде AI-улучшений, режима «Диафрагма» с размытием заднего фона при любых условиях, свои встроенные фильтры и HDR.

Ультраширокоугольная камера делает снимки с углом обзора 120 градусов практически без дисторсий по краям.

В ночное время суток Honor 50 тоже удается делать неплохие снимки по меркам смартфонов. Для каждой фотографии потребуется небольшая выдержка в 3-4 секунды.

Фронтальная камера имеет разрешение в 32 Мпикс и светосилу f/2.2. Качество получаемой картинки более чем достойное.

Аккумулятор

Видео можно записывать в максимальном разрешении 4K при 30 кадров/сек. Оптической стабилизации нет, но есть софтверная, которая, на удивление, неплохо отрабатывает. У Honor появился новый режим «Мультивидео». Во время него съемка идет одновременно с двух камер — фронтальной и основной. Благодаря этому можно снимать более вовлекающий контент, что будет особенно актуально для тех, кто активно ведет соцсети.Honor 50 оснастили батареей на 4300 мАч. Его вполне себе хватает на весь день работы при включенной динамической частоте обновления дисплея и выставленной яркости в 70%.В смартфоне есть поддержка быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт. В нашем случае она смогла зарядить телефон с 0 до 100% приблизительно за 48 минут. Беспроводной зарядки в нем нет и очень жаль.

Итоги