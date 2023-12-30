Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90

Сегодня героем обзора будет смартфон HONOR 90 среднего ценового сегментов с основной 200 Мп камерой и 12 Мп широкоугольной. Из особенностей выделяются 50 Мп фронтальная камера, AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц и HDR+. Построен на платформе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition с испарительной камерой.

Комплектация

Коробка из белого картона с минималистичным оформлением. Комплект включает адаптер питания мощностью 66 Ватт, кабель USB, скрепку для лотка SIM, документацию.

HONOR 90 обзор

Внешний вид

Традиционная форма моноблока с закругленными боковыми гранями. Представлен в трех вариантах расцветки корпуса- арктический лед, изумрудный зеленый и полночный черный. Во всех цвет обыгран переливающимся эффектом.

На задней крышке два выступающих блока с объективами и светодиодной вспышкой. При размещении на столе они будут выступать точкой опорой. Поэтому оптимально будет сразу продумать вопрос покупки чехла-бампера, выравняв плоскость.

Справа регулятор громкости и кнопка включения. Кнопки упругие, нажимаются с небольшим усилием.

Дактилоскопический сенсор под экраном. Его зона при разблокировке обозначается анимацией. В верхней зоне островок фронтальной камеры.

Выдвижной лоток на две nanoSIM у HONOR 90 находится на нижней грани. Зарядка и передача данных проходит через разъем USB-C. Есть аудиоразъем.

Экран

Для вывода изображения используется экран с диагональю 6.7 дюймов. Разрешение 1200х2664 пикселей. Частота обновления до 120 Гц, доступно несколько вариантов работы экрана.

Это контрастная и яркая AMOLED матрица. В пике яркость, согласно измерениям, достигала 1000 кд/м², в обычном режиме около 530 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади, без видимых засветов. Поддерживает темный режим с возможностью кастомизации. Несколько вариантов пресетов по цветовому балансу, среди которых доступно как смещение в холодные и теплые оттенки, а также естественные с охватом sRGB.

В настройках есть инструмент по защите зрения и сна. Выставляется расписание по включению или активации на весь рабочий день. Уровень фильтрации синего цвета.

Платформа

HONOR 90 построен на восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition. Состоит из четырех ядер Cortex-A710 и четырех Cortex-A510. На борту 12 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт выделено под хранение данных. Уровень быстродействия высокий.

Владелец смартфона сможет играть в игры на средних и высоких настройках графики. При продолжительной нагрузке крышка заметно не нагревается.

Аккумулятор

Работает в сетях LTE, а также поддерживает 5G. Есть поддержка eSIM. Прием уверенный скорость обмена данными высокая. Актуальный модель беспроводной связи Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2 с кодеками передачи звука в высоком качестве.Автономную работу HONOR 90 обеспечивает батарейку 5000 мАч. С максимальной яркостью экрана хватает ее на 7.5 часов с работающими модулями связи. В «тепличных» условиях время увеличивается до 12-13 часов. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 66 Вт.

Камера

Фронтальная камера с разрешением 200 Мп камерой, широкоугольная 12 Мп и 2 Мп сенсор глубины. Основной модуль по умолчанию объединяет соседние пиксели в один, выдавая улучшенное качество съемки с разрешением 12.5 Мп. Среди режимов есть тот в котором съемка ведется без объединения пикселей.

Такое разрешение на основном сенсоре дает высокий уровень детализации по снимаемым снимкам. Есть автоматический HDR. Само же приложение для съемки предлагает хороший набор возможностей для творчества.

Тест камеры HONOR 90

Видео пишет с разрешением 4К скоростью 30 кадров в секунду. Есть встроенный гироскоп, отвечающий за цифровую стабилизацию.Фронтальная камера с разрешением 50 Мп. По ней есть отличия в алгоритме постобработки, больше динамический диапазон и цветопередача менее реалистична.

Софт

Предустановлена актуальная версия операционной системы с оболочкой MagicOS. Есть полный доступ к магазину приложений и сервисам Google.

Итоги

HONOR 90 – смартфон среднего ценового сегмента со сбалансированным техническим оснащением. Высокое качество съемки и быстродействия, бесконтактные платежи, умеренные показатели автономной работы. Не устроить может монодинамик и отсутствие поддержки карты памяти.