Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90

На задней крышке два выступающих блока с объективами и светодиодной вспышкой. При размещении на столе они будут выступать точкой опорой. Поэтому оптимально будет сразу продумать вопрос покупки чехла-бампера, выравняв плоскость.
Справа регулятор громкости и кнопка включения. Кнопки упругие, нажимаются с небольшим усилием.
Дактилоскопический сенсор под экраном. Его зона при разблокировке обозначается анимацией. В верхней зоне островок фронтальной камеры.
Выдвижной лоток на две nanoSIM у HONOR 90 находится на нижней грани. Зарядка и передача данных проходит через разъем USB-C. Есть аудиоразъем.
Это контрастная и яркая AMOLED матрица. В пике яркость, согласно измерениям, достигала 1000 кд/м², в обычном режиме около 530 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади, без видимых засветов. Поддерживает темный режим с возможностью кастомизации. Несколько вариантов пресетов по цветовому балансу, среди которых доступно как смещение в холодные и теплые оттенки, а также естественные с охватом sRGB.
В настройках есть инструмент по защите зрения и сна. Выставляется расписание по включению или активации на весь рабочий день. Уровень фильтрации синего цвета.
Владелец смартфона сможет играть в игры на средних и высоких настройках графики. При продолжительной нагрузке крышка заметно не нагревается.
Работает в сетях LTE, а также поддерживает 5G. Есть поддержка eSIM. Прием уверенный скорость обмена данными высокая. Актуальный модель беспроводной связи Wi-Fi 6. Bluetooth 5.2 с кодеками передачи звука в высоком качестве.
Фронтальная камера с разрешением 200 Мп камерой, широкоугольная 12 Мп и 2 Мп сенсор глубины. Основной модуль по умолчанию объединяет соседние пиксели в один, выдавая улучшенное качество съемки с разрешением 12.5 Мп. Среди режимов есть тот в котором съемка ведется без объединения пикселей.
Такое разрешение на основном сенсоре дает высокий уровень детализации по снимаемым снимкам. Есть автоматический HDR. Само же приложение для съемки предлагает хороший набор возможностей для творчества.
Видео пишет с разрешением 4К скоростью 30 кадров в секунду. Есть встроенный гироскоп, отвечающий за цифровую стабилизацию.
Предустановлена актуальная версия операционной системы с оболочкой MagicOS. Есть полный доступ к магазину приложений и сервисам Google.