Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем

Не так давно прошел старт нового поколения носимых браслетов HONOR. В шестом поколении устройство получило увеличенный цветной дисплей, механическую кнопку на боковой грани. Помимо этого, HONOR Band 6 оснащен набором датчиков для контроля параметров организма, включая пульсоксиметр.

HONOR Band 6

Традиционно его приобрести можно как в официальной российской рознице, так и на площадке Aliexpress с быстрой доставкой по России.

HONOR Band 6 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в нейтральной стилистике. Внутри зафиксирован в подложку. Комплект включает зарядный кредл и документацию.

HONOR Band 6

Внешний вид

Есть несколько вариантов цветового оформления, отличия между которыми заключаются в цвете ремешка. Как светлые, так и темные решения.

HONOR Band 6

Как в протестированном ранее Honor Band 5, используется свой формат крепления, что создает трудности с поиском ремешка для замены. Да и сам процесс снятия и установки нельзя назвать удобным.

HONOR Band 6

Ремешок из гипоаллергенной резины. Степень обхвата регулируется.

HONOR Band 6

В сравнении с прошлым поколением, габариты корпуса стали больше. Они занимают промежуточное положение между браслетами и часами. Преимущества в виде легкого веса сохранены.

HONOR Band 6

Основным материалом выступает пластик. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Лицевая сторона HONOR Band 6 с закругленными углами.

HONOR Band 6

На правой грани механическая клавиша. Она хорошо определяется слепым методом. В отличие от сенсора, сохраняет работоспособность при контакте с водой.

HONOR Band 6

А корпус тут идет с защитой от воды и пыли. За время тестирования мы плавали в них в бассейне.
С внутренней стороны скрывается группа датчиков. Здесь же контактная группа. В комплекте идет зарядный кредл с магнитным креплением.

Экран

HONOR Band 6

Одно из ключевых отличий коснулось дисплея. Тут информативный AMOLED с высокой контрастностью. Диагональ 1.47 дюйма с разрешением 194×368. Нанесено олеофобное покрытие. Углы обзора широкие.

HONOR Band 6

Софт

Для дистанционного управления со смартфона используется приложение «Huawei Здоровье». Добавление прошло без каких-либо затруднений. Соединение стабильное.

HONOR Band 6

Главный экран включает плитки с выводом информации по здоровью. Это традиционный набор с данными по активности в течение дня. Пульс, сон, вес, уровень насыщения крови кислородом, уровень стресса.

HONOR Band 6

Выбранные данные выводятся в виде графиков с записью данных за день, неделю, месяц и год.

HONOR Band 6

Есть ручное включение записи данных по спортивной активности: велосипед, ходьба и беговая дорожка.

HONOR Band 6

База с циферблатами. Большинство из доступных включают информацию по собираемым данным активности.

HONOR Band 6

Включение учета фаз сна. Напоминание по активности в течение дня. Мониторинг пульса в течение дня.

HONOR Band 6

Тест уровня стресса с калибровкой в виде ряда вопросов.

HONOR Band 6

Интерфейс

Взаимодействие с интерфейсом осуществляется жестами и касаниями. Управление интуитивное.

HONOR Band 6

Переключаются экраны в виде карусели. Контроль данных по активности.

HONOR Band 6

Управление воспроизведением.

HONOR Band 6

Просмотр графика данных пульса.

HONOR Band 6

Свайп вниз выводит для HONOR Band 6 ключевые параметры управления.

HONOR Band 6

Поддерживается вывод уведомлений от выбранных приложений. Функции ответа на сообщения нет.

HONOR Band 6

Есть ряд встроенных приложений.

Тесты

HONOR Band 6 умеет учитывать фазы сна: глубокий, легкий и быстрый сон. По итогам выдается оценка в виде баллов. Выдаются советы по улучшению. Браслет оснащен пульсоксиметром, замеряющим количество кислорода в крови. Точность хорошая. Явных отклонений за время тестов выявлено не было. Но стоит учитывать, это пользовательское устройство и выводимые данные являются информативными.

HONOR Band 6

Из интересного есть замер уровня стресса. В основе используется текущий пульс, активной функция становится после калибровки.

HONOR Band 6

Встроенной батареи хватает примерно на 10 дней с работающими датчиками. Отключив уведомления и мониторинг по датчикам, можно продлить до 2 недель.

Итоги

HONOR Band 6 занял промежуточное положение между браслетами и часами, предложив информативный AMOLED-дисплей. Пульсоксиметр, датчик сердечного ритма, учет активности и сна, замеры уровня стресса, синхронизация с Google Fit, хорошие показатели автономной работы. Ключевой минус касается браслета, а точнее сложностей с его заменой в ходе активной эксплуатации. Также улучшение технического оснащения ожидаемо сказалось на стоимости.
Комментарии и отзывы HONOR Band 6
Новости:
Подбираем аксессуары для Xiaomi Mi Watch Lite

Нас очень часто спрашивают, какие ...
Ищем лучшие аксессуары для Redmi Band

Мы настоятельно рекомендуем приобретать ...
Huami Amazfit GTR 2 eSIM Edition готовятся к релизу

Рынок умных часов постоянно развивается, вынуждая крупных производителей реализовывать новые технологии и...
Как выбрать аксессуары для Amazfit Bip S Lite

Довольно часто нас спрашивают о том, как выбрать ...
Как выбрать аксессуары для Amazfit GTR Lite

Очень часто пользователи после покупки умных часов задают вопрос о том, какие ...
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4K
Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизаторомОбзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором
Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021
Corsair VENGEANCE i7200 оснащены процесс...
Corsair VENGEANCE i7200 оснащены процессКомпания Corsair обновила игровые системы VENGEANCE i7200 предлагая конфигурации с новейшими процессорами...
IKEA и ASUS ROG показали изображения игр...
IKEA и ASUS ROG показали изображения игрIKEA и ASUS ROG продемонстрировали изображения будущих продуктов совместной разработки. Большая часть про...
Samsung Galaxy S21 FE показали на рендер...
Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерАвторитетный информатор Стив Хеммерстоффер поделился качественными изображения смартфона Galaxy S21 FE, к...
Noctua разрабатывает крепление для сокет...
Noctua разрабатывает крепление для сокетNoctua планирует обновить монтажное крепление для кулера NH-U12A. Также компания может обновить крепление...
Утечка информации о индийском варианте S...
Утечка информации о индийском варианте SКомпания Samsung готовится выпустить в Индии новый смартфон Galaxy A12. Страна скоро получит смартфон Gal...
Раскладной смартфон iPhone Flip показали...
Раскладной смартфон iPhone Flip показалиДизайнер Technizo Concept и профильный ресурс LetsGoDigital поделились своим видением складного смартфона...
AMD EPYC Genoa (Zen 4) предлагает еще бо...
AMD EPYC Genoa (Zen 4) предлагает еще боСтали известны особенности новой серии процессоров от AMD EPYC Genoa (Zen 4). Они будут построены на 5 нм...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Ничего не может так быстро восполнить нехватку острых эмоций, как прохождение стоящей игры в жанре хоррор...
Представлены ноутбуки XMG Core 15 и Core...
Представлены ноутбуки XMG Core 15 и CoreКомпания Schenker Technologies пополнила ассортимент ноутбуков моделями XMG Core 15 и Core 17, которые ос...
CD Projekt Red выпустила обновление 1.21...
CD Projekt Red выпустила обновление 1.21CD Projekt Red выпустила обновление 1.21 для Cyberpunk 2077. Обновление доступно на ПК, консолях и Stadia...
Смартфон Realme 8 5G оценен в 320 доллар...
Смартфон Realme 8 5G оценен в 320 долларКомпания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 8 5G, которая работает под управлением ОС...
realme Narzo 30 представят 24 февраля в ...
realme Narzo 30 представят 24 февраля в Стало известно, что смартфоны realme серии Narzo 30 представят в Индии 24 февраля. Новая серия будет вклю...
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформахОбзор Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000 (R009D408GX2-4000C19A). Тесты и разгон на разных платформах
Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты материнской платы, разгон Intel Core i5-11600KОбзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты материнской платы, разгон Intel Core i5-11600K
Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давленияОбзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor