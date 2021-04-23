Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем

Не так давно прошел старт нового поколения носимых браслетов HONOR. В шестом поколении устройство получило увеличенный цветной дисплей, механическую кнопку на боковой грани. Помимо этого, HONOR Band 6 оснащен набором датчиков для контроля параметров организма, включая пульсоксиметр.

HONOR Band 6 обзор

Традиционно его приобрести можно как в официальной российской рознице, так и на площадке Aliexpress с быстрой доставкой по России.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в нейтральной стилистике. Внутри зафиксирован в подложку. Комплект включает зарядный кредл и документацию.

Внешний вид

Есть несколько вариантов цветового оформления, отличия между которыми заключаются в цвете ремешка. Как светлые, так и темные решения.

Как в протестированном ранее Honor Band 5 , используется свой формат крепления, что создает трудности с поиском ремешка для замены. Да и сам процесс снятия и установки нельзя назвать удобным.

Ремешок из гипоаллергенной резины. Степень обхвата регулируется.

В сравнении с прошлым поколением, габариты корпуса стали больше. Они занимают промежуточное положение между браслетами и часами. Преимущества в виде легкого веса сохранены.

Основным материалом выступает пластик. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Лицевая сторона HONOR Band 6 с закругленными углами.

На правой грани механическая клавиша. Она хорошо определяется слепым методом. В отличие от сенсора, сохраняет работоспособность при контакте с водой.

Экран

А корпус тут идет с защитой от воды и пыли. За время тестирования мы плавали в них в бассейне.С внутренней стороны скрывается группа датчиков. Здесь же контактная группа. В комплекте идет зарядный кредл с магнитным креплением.

Одно из ключевых отличий коснулось дисплея. Тут информативный AMOLED с высокой контрастностью. Диагональ 1.47 дюйма с разрешением 194×368. Нанесено олеофобное покрытие. Углы обзора широкие.

Софт

Для дистанционного управления со смартфона используется приложение «Huawei Здоровье». Добавление прошло без каких-либо затруднений. Соединение стабильное.

Главный экран включает плитки с выводом информации по здоровью. Это традиционный набор с данными по активности в течение дня. Пульс, сон, вес, уровень насыщения крови кислородом, уровень стресса.

Выбранные данные выводятся в виде графиков с записью данных за день, неделю, месяц и год.

Есть ручное включение записи данных по спортивной активности: велосипед, ходьба и беговая дорожка.

База с циферблатами. Большинство из доступных включают информацию по собираемым данным активности.

Включение учета фаз сна. Напоминание по активности в течение дня. Мониторинг пульса в течение дня.

Тест уровня стресса с калибровкой в виде ряда вопросов.

Интерфейс

Взаимодействие с интерфейсом осуществляется жестами и касаниями. Управление интуитивное.

Переключаются экраны в виде карусели. Контроль данных по активности.

Управление воспроизведением.

Просмотр графика данных пульса.

Свайп вниз выводит для HONOR Band 6 ключевые параметры управления.

Поддерживается вывод уведомлений от выбранных приложений. Функции ответа на сообщения нет.

Тесты

Есть ряд встроенных приложений.HONOR Band 6 умеет учитывать фазы сна: глубокий, легкий и быстрый сон. По итогам выдается оценка в виде баллов. Выдаются советы по улучшению. Браслет оснащен пульсоксиметром, замеряющим количество кислорода в крови. Точность хорошая. Явных отклонений за время тестов выявлено не было. Но стоит учитывать, это пользовательское устройство и выводимые данные являются информативными.

Из интересного есть замер уровня стресса. В основе используется текущий пульс, активной функция становится после калибровки.

Итоги

Встроенной батареи хватает примерно на 10 дней с работающими датчиками. Отключив уведомления и мониторинг по датчикам, можно продлить до 2 недель.HONOR Band 6 занял промежуточное положение между браслетами и часами, предложив информативный AMOLED-дисплей. Пульсоксиметр, датчик сердечного ритма, учет активности и сна, замеры уровня стресса, синхронизация с Google Fit, хорошие показатели автономной работы. Ключевой минус касается браслета, а точнее сложностей с его заменой в ходе активной эксплуатации. Также улучшение технического оснащения ожидаемо сказалось на стоимости.