Обзор Honor Band 5 – отличный гаджет для любителей ЗОЖ

Приверженцев здорового образа жизни с каждым годом становится все больше, а вместе с этим растут и продажи носимой электроники. Несколько лет назад бренд Honor вывел рынок на новый уровень, представив качественный и доступный «умный» браслет. Сейчас же на российском рынке появилось новая реинкарнация Honor Band 5, который мы с радостью и протестируем.

Комплектация

В комплекте с браслетом идет фирменный кредл для зарядки, короткий проводок microUSB к нему, инструкция и собственно сам Honor Band 5.

Внешний вид

Внешность браслета не претерпела изменений со времен прошлой модели: это все тот же слегка изогнутый черный пластиковый брусочек, соединенный с резиновым ремешком черного, синего, зеленого или розового цвета.

Застежка тут тоже пластиковая классического типа. Впрочем, ремешки съемные, и при желании в интернете можно заказать себе любой другой.

Благодаря весу в 23 г, устройство практически не ощущается на руке (Honor оказался единственным браслетом, в котором мне было комфортно спать). Кроме того, браслет защищен по протоколу IP68 и выдерживает давление до 5 атм, другими словами в нем можно не только мыться в душе, но и активно заниматься плаваньем.

Экран

Сверху расположился цветной AMOLED-экран размером 0,95 дюйма и разрешением 120x240 пикселей. Этого вполне достаточно для отображения мелкого шрифта сообщений. В наличии ручная подстройка яркости, при максимальном значении которой, дисплей не «слепнет» на солнце, а опция автоматического ее уменьшения ночью позволяет с комфортом пользоваться браслетом в темноте. Под экраном находится сенсорная клавиша «Дом». Вся внешняя поверхность прикрыта устойчивым к царапинам стеклом. Контакты зарядки, считыватель сердечного ритма и ИК-датчик расположены снизу.

Управление

Взаимодействие с устройством осуществляется с помощью сенсорного экрана: меню листается свайпами вверх или вниз, выбор – касание по иконке, возврат назад – свайп вправо, переход на главный экран или отмена тренировки – нажатие клавиши «Дом». Понятно, что не всегда удобно управлять таким способом: сенсор плохо работает в воде или вторая рука может быть просто занята, поэтому браслетом можно частично управлять поворотами запястья: поднятие руки включает экран, а поворот вокруг своей оси перелистывает экраны. Работает все быстро, дискомфорта от того, что экран включен не постоянно нет.

Датчики

Пульсометр способен работать в нескольких режимах: постоянный контроль, «умный» контроль (частота измерения зависит от активности) и замер только по запросу. В настройках можно также выставить допустимый порог частоты сердцебиения. Точность измерения находится в пределах 85-90%. Интересно, что китайская версия браслета с этим же датчиком может определять уровень кислорода в крови, а вот в российской же версии этот функционал добавят только с 30 сентября.

Функционал

Второй датчик, расположенный рядом – инфракрасный. Он определяет, находится ли браслет на руке или снят. Если последнее, то Band отключает вибрацию и измерение пульса – очень удобная «фишка». Безусловно, главный датчик – это акселерометр. Он занимается подсчетом шагов, на основе этих данных высчитывая сожженные калории и пройденное расстояние, а также способен определять тип гребка в бассейне и отслеживать повороты руки для бесконтактного управления. Точность измерения датчика более 90%, а во время поездок в транспорте он не накидывает счетчик. В китайской рознице можно приобрести вариант с NFC-чипом.Пользователю доступно всего 8 циферблатов, среди которых несколько интересных, но я не нашел прямо идеально мне подходящего, а загрузка сторонних не предусмотрена. Чтобы посмотреть степень разряда батарейки, статус подключения и погоду достаточно один раз коснуться экрана. Раздел «Активность» традиционно показывает шаги, калории и расстояние, а также время, проведенное «на ногах» и в активных тренировках. Если же вы слишком долго засиделись, то браслет обязательно сообщит об этом. Пункт «Пульс» неожиданно позволяет измерить… пульс.

Браслет умеет анализировать качество сна: определяет фазы, качество дыхания, дает рекомендации. Еще можно настроить умный будильник, который разбудит в период времени, когда организм будет готов к такому потрясению, правда, силы вибрации мне не всегда хватает. Браслет умеет получать уведомления со смартфона, причем можно выбрать конкретные приложения. При открытии, сообщение автоматически помечается прочитанным на телефоне, а после удаляется из памяти браслета, чтобы не загружать систему.

Также гаджет информирует о входящем звонке и позволяет его отменить. В недрах настроек можно откопать секундомер и таймер, осуществить поиск телефона или включить таймаут экрана в 5 мин. Если вы счастливый обладатель смартфона Honor, то при активации на нем камеры, появляется опция сделать фото/видео с браслета. А вот удаленного управления музыкальным плеером и поддержки голосовых помощников пока нет, но, уверен, это добавят в модели следующего года.

Как и в любом спортивном браслете, здесь присутствует режим тренировки. Доступны 10 видов спорта, первые три строят треки передвижения с помощью GPS-модуля телефона: бег на улице, ходьба на улице, велосипед, бег на дорожке, ходьба в помещении, велотренажер, эллипс, гребной тренажер, плаванье в бассейне и свободная тренировка. Во время занятия записываются время, скорость, пройденный путь, шаги, сброшенные калории (весьма приблизительно, особенно для дисциплин, где заняты только ноги), пульс и другие данные.

Большинство данных доступны прямо во время тренировки на браслете, но для их детального анализа понадобится смартфон. Можно воспользоваться любым Android- или iOS-устройством с поддержкой приложения Huawei Health, но со смартфонами Huawei или Honor все работает просто идеально: браслет никогда не теряет связь с телефоном (в пределах 10 м) и автоматически подключается при включении Bluetooth.

Первым делом после включения смартфона необходимо установить сопряжение с телефоном, чтобы погрузились время и локализация, иначе на экране будут одни иероглифы.

C Huawei Health становится доступен детальный анализ сна и тренировок с составлением графиков, треков пути, а также множество дополнительных параметров вроде типа гребков или баллов SWOLF. Кроме того, здесь находятся все настройки браслета, включая режим TruSleep, выбор способа измерения пульса или настроек уведомлений.

Автономность

Вывод

Автономность браслета напрямую зависит от количества включенных опций. Так, если включить отслеживание сна и постоянный замер пульса, то гаджет проживет примерно 6 дней. Отключаем мониторинг сердцебиения – и результат уже 9 суток. Оставив лишь получение уведомлении со смартфона и активацию экрана при поднятии, получим уже 12 дней автономности. Наконец, если выключить сопряжение со смартфоном и автоматическую активацию экрана, заставив Honor Band работать в режиме часов и подсчета шагов, то можно рассчитывать на 18 суток. Тренировки, понятное дело, снижают эти значения. Полная зарядка по комплектному кредлу осуществляется за 1,5 часа.Honor Band 5 – отличный гаджет, который пригодится как во время спортивных тренировок, так и повседневной жизни. Для профессиональных спортсменов его функционала, конечно, будет недостаточно, но для начинающих, а также людей, ведущих ЗОЖ – более чем. Все работает быстро, без подтормаживай. Экран качественный, присутствует постоянный мониторинг пульса, несколько видов тренировок, защита от воды, умный будильник, удаленное управление камерой, настраиваемое получение уведомлений, а управление жестами прекрасно дополняет сенсорное. Согласитесь, более чем приятный функционал за свою цену.