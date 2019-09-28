Обзор Honor Band 5 – отличный гаджет для любителей ЗОЖ

Приверженцев здорового образа жизни с каждым годом становится все больше, а вместе с этим растут и продажи носимой электроники. Несколько лет назад бренд Honor вывел рынок на новый уровень, представив качественный и доступный «умный» браслет. Сейчас же на российском рынке появилось новая реинкарнация Honor Band 5, который мы с радостью и протестируем.
КомплектацияВ комплекте с браслетом идет фирменный кредл для зарядки, короткий проводок microUSB к нему, инструкция и собственно сам Honor Band 5.
Внешний видВнешность браслета не претерпела изменений со времен прошлой модели: это все тот же слегка изогнутый черный пластиковый брусочек, соединенный с резиновым ремешком черного, синего, зеленого или розового цвета.
Застежка тут тоже пластиковая классического типа. Впрочем, ремешки съемные, и при желании в интернете можно заказать себе любой другой.
Благодаря весу в 23 г, устройство практически не ощущается на руке (Honor оказался единственным браслетом, в котором мне было комфортно спать). Кроме того, браслет защищен по протоколу IP68 и выдерживает давление до 5 атм, другими словами в нем можно не только мыться в душе, но и активно заниматься плаваньем.
ЭкранСверху расположился цветной AMOLED-экран размером 0,95 дюйма и разрешением 120x240 пикселей. Этого вполне достаточно для отображения мелкого шрифта сообщений. В наличии ручная подстройка яркости, при максимальном значении которой, дисплей не «слепнет» на солнце, а опция автоматического ее уменьшения ночью позволяет с комфортом пользоваться браслетом в темноте. Под экраном находится сенсорная клавиша «Дом». Вся внешняя поверхность прикрыта устойчивым к царапинам стеклом. Контакты зарядки, считыватель сердечного ритма и ИК-датчик расположены снизу.
УправлениеВзаимодействие с устройством осуществляется с помощью сенсорного экрана: меню листается свайпами вверх или вниз, выбор – касание по иконке, возврат назад – свайп вправо, переход на главный экран или отмена тренировки – нажатие клавиши «Дом». Понятно, что не всегда удобно управлять таким способом: сенсор плохо работает в воде или вторая рука может быть просто занята, поэтому браслетом можно частично управлять поворотами запястья: поднятие руки включает экран, а поворот вокруг своей оси перелистывает экраны. Работает все быстро, дискомфорта от того, что экран включен не постоянно нет.
ДатчикиПульсометр способен работать в нескольких режимах: постоянный контроль, «умный» контроль (частота измерения зависит от активности) и замер только по запросу. В настройках можно также выставить допустимый порог частоты сердцебиения. Точность измерения находится в пределах 85-90%. Интересно, что китайская версия браслета с этим же датчиком может определять уровень кислорода в крови, а вот в российской же версии этот функционал добавят только с 30 сентября.
Второй датчик, расположенный рядом – инфракрасный. Он определяет, находится ли браслет на руке или снят. Если последнее, то Band отключает вибрацию и измерение пульса – очень удобная «фишка». Безусловно, главный датчик – это акселерометр. Он занимается подсчетом шагов, на основе этих данных высчитывая сожженные калории и пройденное расстояние, а также способен определять тип гребка в бассейне и отслеживать повороты руки для бесконтактного управления. Точность измерения датчика более 90%, а во время поездок в транспорте он не накидывает счетчик. В китайской рознице можно приобрести вариант с NFC-чипом.
ФункционалПользователю доступно всего 8 циферблатов, среди которых несколько интересных, но я не нашел прямо идеально мне подходящего, а загрузка сторонних не предусмотрена. Чтобы посмотреть степень разряда батарейки, статус подключения и погоду достаточно один раз коснуться экрана. Раздел «Активность» традиционно показывает шаги, калории и расстояние, а также время, проведенное «на ногах» и в активных тренировках. Если же вы слишком долго засиделись, то браслет обязательно сообщит об этом. Пункт «Пульс» неожиданно позволяет измерить… пульс.
Браслет умеет анализировать качество сна: определяет фазы, качество дыхания, дает рекомендации. Еще можно настроить умный будильник, который разбудит в период времени, когда организм будет готов к такому потрясению, правда, силы вибрации мне не всегда хватает. Браслет умеет получать уведомления со смартфона, причем можно выбрать конкретные приложения. При открытии, сообщение автоматически помечается прочитанным на телефоне, а после удаляется из памяти браслета, чтобы не загружать систему.
Также гаджет информирует о входящем звонке и позволяет его отменить. В недрах настроек можно откопать секундомер и таймер, осуществить поиск телефона или включить таймаут экрана в 5 мин. Если вы счастливый обладатель смартфона Honor, то при активации на нем камеры, появляется опция сделать фото/видео с браслета. А вот удаленного управления музыкальным плеером и поддержки голосовых помощников пока нет, но, уверен, это добавят в модели следующего года.
Как и в любом спортивном браслете, здесь присутствует режим тренировки. Доступны 10 видов спорта, первые три строят треки передвижения с помощью GPS-модуля телефона: бег на улице, ходьба на улице, велосипед, бег на дорожке, ходьба в помещении, велотренажер, эллипс, гребной тренажер, плаванье в бассейне и свободная тренировка. Во время занятия записываются время, скорость, пройденный путь, шаги, сброшенные калории (весьма приблизительно, особенно для дисциплин, где заняты только ноги), пульс и другие данные.
Большинство данных доступны прямо во время тренировки на браслете, но для их детального анализа понадобится смартфон. Можно воспользоваться любым Android- или iOS-устройством с поддержкой приложения Huawei Health, но со смартфонами Huawei или Honor все работает просто идеально: браслет никогда не теряет связь с телефоном (в пределах 10 м) и автоматически подключается при включении Bluetooth.
Первым делом после включения смартфона необходимо установить сопряжение с телефоном, чтобы погрузились время и локализация, иначе на экране будут одни иероглифы.
C Huawei Health становится доступен детальный анализ сна и тренировок с составлением графиков, треков пути, а также множество дополнительных параметров вроде типа гребков или баллов SWOLF. Кроме того, здесь находятся все настройки браслета, включая режим TruSleep, выбор способа измерения пульса или настроек уведомлений.