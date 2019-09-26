Обзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимедийный ноутбук с AMD Ryzen 7 3700U

Сегодня мы детально рассмотрим ноутбук HP PAVILION 15-cw1009ur, получивший высокопроизводительный мобильный процессор AMD Ryzen 7 3700U с графическим ядром Radeon Vega 10. Эту модель можно назвать мультимедийной, она оснащена парой динамиков HP с технологией Audio Boost с реалистичным звучанием.

HP PAVILION 15-cw1009ur обзор

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Комплектация

В комплекте покупатель получает внешний блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из неокрашенного картона.

Внешний вид

В этой модели отошли от распространенного черного цвета в пользу сочетания серебристого и белого. Это придало ему визуальной легкости.

Задняя крышка из пластика с матовым покрытием. По центру хромированный логотип производителя.

Крышка открывается примерно на 135 градусов. В нижней части крышки выступ, который при открытии приподнимает основание. В рабочем положении так будет обеспечиваться свободное движение воздуха от вентиляционной решетки, также улучшается угол расположения клавиатуры.

Основание HP PAVILION 15-cw1009ur из алюминия. Как и в крышке, тут интересно обыгран полигональный дизайн.

На левом торце HDMI, гнездо RJ-45, USB Type-C и аудиоразъем. Здесь же светодиодный индикатор активности.

С противоположной стороны гнездо питания, два USB 3.1, слот для карты памяти SD и замок Кенсингтона. Набор разъемов, в сравнении с ультрабуками 2018-2019 года, приятно порадовал. В дорогу не будет необходимости брать с собой переходники.

Рамки вокруг экрана традиционной ширины. Сверху объектив вебкамеры и два микрофона.

Внимание привлекает внешний вид решетки динамиков. Занимает он всю площадь верхней части основания.

Используется подсистема из двух отдельных динамиков, прошедших сертификацию и настройку компанией Bang and Olufsen. Звучит действительно отлично.

Доступен традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Мембранные низкопрофильные переключатели без подсветки. Стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ объединены в один уровень.Ход кнопок короткий. Нажимаются бесшумно. Символы нанесены краской. Латиница заметно больше кириллицы по размеру шрифта.Тачпад с увеличенной площадью. Края с аккуратным шлицем. Движения повторяет точно, поддерживает жесты.Снизу четыре резиновые ножки, расположенные по периметру. В центре вентиляционная решетка.

Экран

Отдельных окошек для замены накопителя и оперативной памяти тут не предусмотрено. Для доступа к материнской плате потребуется полный съем крышки. Общие габариты составляют 36,16 x 24,56 x 1,79 см. Вес 1,85 кг.Изображение в HP PAVILION 15-cw1009ur выводится на 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Хороший запас по уровню яркости. Картинка хорошо читается под разными углами наклона. Поверхность экрана матовая, не бликует под солнечными лучами. Тут отсутствует поддержка сенсорного управления.

Начинка

В качестве аппаратной платформы выбран процессор AMD Ryzen 7 3700U, базирующийся на архитектуре Zen+. Произведен по 12 нм техпроцессу. Он старший в линейке мобильных процессоров этого производителя. 4 ядра и 8 потоков. Тактовая частота варьируется в диапазоне от 2.3 ГГц до 4.0 ГГц.

Оснащен процессор встроенной графикой AMD Radeon RX Vega 10. 640 блоков ALU, 40 текстурных и 8 блоков растеризации. Как результат, с этим ноутбуком можно не только работать, но и поиграть в Dota 2, World of Tanks и OverWatch.

Располагает система 8 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4 с тактовой частотой 2400 МГц. Это две планки по 4 Гбайт.

Под хранение данных выделен быстрый накопитель PCIe NVMe M.2 объемом 256 Гбайт. Система и софт запускаются быстро.

Cinebench20

За работу Wi-Fi отвечает контроллер Realtek RTL8821CE, поддерживающий 802.11 b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth 4.2. Есть гигабитный сетевой разъем.

PCMark 10

3DMark 11

Fire Strike

Sky Driver

Cloud Gate

Ice Storm Extreme

Аккумулятор

Софт

Итоги по HP PAVILION 15-cw1009ur

За автономную работу HP PAVILION 15-cw1009ur отвечает Li-Ion аккумулятор. Зарядное устройство с мощностью 45 Вт. В режиме просмотра видео в Full HD разрешении дает около 7 часов. В режиме интернет-серфинга около 8 часов. Нагрузка потребует зарядку уже через 2 часа. Показатели автономной работы хорошие.Установлена операционная система Windows 10. Есть небольшое количество дополнительных программ от партнеров.HP PAVILION 15-cw1009ur отличный вариант в качестве ноутбука в поездки или домашней/рабочей системы с уклоном в воспроизведение мультимедиа. Привлекательный внешний вид, хорошая автономность, бесшумная работа, IPS-дисплей с широкими углами обзора, быстрый запуск, удобная клавиатура и чувствительный тачпад. Придраться можно к сложности получения доступа к оперативной памяти и накопителю.