Обзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимедийный ноутбук с AMD Ryzen 7 3700U

Сегодня мы детально рассмотрим ноутбук HP PAVILION 15-cw1009ur, получивший высокопроизводительный мобильный процессор AMD Ryzen 7 3700U с графическим ядром Radeon Vega 10. Эту модель можно назвать мультимедийной, она оснащена парой динамиков HP с технологией Audio Boost с реалистичным звучанием.
Ход кнопок короткий. Нажимаются бесшумно. Символы нанесены краской. Латиница заметно больше кириллицы по размеру шрифта.
Тачпад с увеличенной площадью. Края с аккуратным шлицем. Движения повторяет точно, поддерживает жесты.
Снизу четыре резиновые ножки, расположенные по периметру. В центре вентиляционная решетка.
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HP PAVILION 15-cw1009ur обзор
КомплектацияВ комплекте покупатель получает внешний блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из неокрашенного картона.
Внешний видВ этой модели отошли от распространенного черного цвета в пользу сочетания серебристого и белого. Это придало ему визуальной легкости.
Задняя крышка из пластика с матовым покрытием. По центру хромированный логотип производителя.
Крышка открывается примерно на 135 градусов. В нижней части крышки выступ, который при открытии приподнимает основание. В рабочем положении так будет обеспечиваться свободное движение воздуха от вентиляционной решетки, также улучшается угол расположения клавиатуры.
Основание HP PAVILION 15-cw1009ur из алюминия. Как и в крышке, тут интересно обыгран полигональный дизайн.
На левом торце HDMI, гнездо RJ-45, USB Type-C и аудиоразъем. Здесь же светодиодный индикатор активности.
С противоположной стороны гнездо питания, два USB 3.1, слот для карты памяти SD и замок Кенсингтона. Набор разъемов, в сравнении с ультрабуками 2018-2019 года, приятно порадовал. В дорогу не будет необходимости брать с собой переходники.
Рамки вокруг экрана традиционной ширины. Сверху объектив вебкамеры и два микрофона.
Внимание привлекает внешний вид решетки динамиков. Занимает он всю площадь верхней части основания.
Используется подсистема из двух отдельных динамиков, прошедших сертификацию и настройку компанией Bang and Olufsen. Звучит действительно отлично.
Доступен традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Мембранные низкопрофильные переключатели без подсветки. Стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ объединены в один уровень.
Ход кнопок короткий. Нажимаются бесшумно. Символы нанесены краской. Латиница заметно больше кириллицы по размеру шрифта.
Тачпад с увеличенной площадью. Края с аккуратным шлицем. Движения повторяет точно, поддерживает жесты.
Снизу четыре резиновые ножки, расположенные по периметру. В центре вентиляционная решетка.
Отдельных окошек для замены накопителя и оперативной памяти тут не предусмотрено. Для доступа к материнской плате потребуется полный съем крышки. Общие габариты составляют 36,16 x 24,56 x 1,79 см. Вес 1,85 кг.
ЭкранИзображение в HP PAVILION 15-cw1009ur выводится на 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Хороший запас по уровню яркости. Картинка хорошо читается под разными углами наклона. Поверхность экрана матовая, не бликует под солнечными лучами. Тут отсутствует поддержка сенсорного управления.
НачинкаВ качестве аппаратной платформы выбран процессор AMD Ryzen 7 3700U, базирующийся на архитектуре Zen+. Произведен по 12 нм техпроцессу. Он старший в линейке мобильных процессоров этого производителя. 4 ядра и 8 потоков. Тактовая частота варьируется в диапазоне от 2.3 ГГц до 4.0 ГГц.
Оснащен процессор встроенной графикой AMD Radeon RX Vega 10. 640 блоков ALU, 40 текстурных и 8 блоков растеризации. Как результат, с этим ноутбуком можно не только работать, но и поиграть в Dota 2, World of Tanks и OverWatch.
Располагает система 8 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4 с тактовой частотой 2400 МГц. Это две планки по 4 Гбайт.
Под хранение данных выделен быстрый накопитель PCIe NVMe M.2 объемом 256 Гбайт. Система и софт запускаются быстро.
За работу Wi-Fi отвечает контроллер Realtek RTL8821CE, поддерживающий 802.11 b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth 4.2. Есть гигабитный сетевой разъем.
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