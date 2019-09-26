Обзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимедийный ноутбук с AMD Ryzen 7 3700U

2019-09-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HP PAVILION 15-cw1009ur; [74]
Сегодня мы детально рассмотрим ноутбук HP PAVILION 15-cw1009ur, получивший высокопроизводительный мобильный процессор AMD Ryzen 7 3700U с графическим ядром Radeon Vega 10. Эту модель можно назвать мультимедийной, она оснащена парой динамиков HP с технологией Audio Boost с реалистичным звучанием.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Его уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе Яндекса.Маркет.

HP PAVILION 15-cw1009ur обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает внешний блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из неокрашенного картона.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Внешний вид

В этой модели отошли от распространенного черного цвета в пользу сочетания серебристого и белого. Это придало ему визуальной легкости.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Задняя крышка из пластика с матовым покрытием. По центру хромированный логотип производителя.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Крышка открывается примерно на 135 градусов. В нижней части крышки выступ, который при открытии приподнимает основание. В рабочем положении так будет обеспечиваться свободное движение воздуха от вентиляционной решетки, также улучшается угол расположения клавиатуры.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Основание HP PAVILION 15-cw1009ur из алюминия. Как и в крышке, тут интересно обыгран полигональный дизайн.

HP PAVILION 15-cw1009ur

На левом торце HDMI, гнездо RJ-45, USB Type-C и аудиоразъем. Здесь же светодиодный индикатор активности.

HP PAVILION 15-cw1009ur

С противоположной стороны гнездо питания, два USB 3.1, слот для карты памяти SD и замок Кенсингтона. Набор разъемов, в сравнении с ультрабуками 2018-2019 года, приятно порадовал. В дорогу не будет необходимости брать с собой переходники.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Рамки вокруг экрана традиционной ширины. Сверху объектив вебкамеры и два микрофона.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Внимание привлекает внешний вид решетки динамиков. Занимает он всю площадь верхней части основания.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Используется подсистема из двух отдельных динамиков, прошедших сертификацию и настройку компанией Bang and Olufsen. Звучит действительно отлично.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Доступен традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Мембранные низкопрофильные переключатели без подсветки. Стрелки ВВЕРХ и ВНИЗ объединены в один уровень.

Ход кнопок короткий. Нажимаются бесшумно. Символы нанесены краской. Латиница заметно больше кириллицы по размеру шрифта.

Тачпад с увеличенной площадью. Края с аккуратным шлицем. Движения повторяет точно, поддерживает жесты.

Снизу четыре резиновые ножки, расположенные по периметру. В центре вентиляционная решетка.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Отдельных окошек для замены накопителя и оперативной памяти тут не предусмотрено. Для доступа к материнской плате потребуется полный съем крышки. Общие габариты составляют 36,16 x 24,56 x 1,79 см. Вес 1,85 кг.

Экран

Изображение в HP PAVILION 15-cw1009ur выводится на 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Хороший запас по уровню яркости. Картинка хорошо читается под разными углами наклона. Поверхность экрана матовая, не бликует под солнечными лучами. Тут отсутствует поддержка сенсорного управления.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Начинка

В качестве аппаратной платформы выбран процессор AMD Ryzen 7 3700U, базирующийся на архитектуре Zen+. Произведен по 12 нм техпроцессу. Он старший в линейке мобильных процессоров этого производителя. 4 ядра и 8 потоков. Тактовая частота варьируется в диапазоне от 2.3 ГГц до 4.0 ГГц.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Оснащен процессор встроенной графикой AMD Radeon RX Vega 10. 640 блоков ALU, 40 текстурных и 8 блоков растеризации. Как результат, с этим ноутбуком можно не только работать, но и поиграть в Dota 2, World of Tanks и OverWatch.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Располагает система 8 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4 с тактовой частотой 2400 МГц. Это две планки по 4 Гбайт.

HP PAVILION 15-cw1009ur

Под хранение данных выделен быстрый накопитель PCIe NVMe M.2 объемом 256 Гбайт. Система и софт запускаются быстро.

HP PAVILION 15-cw1009ur

За работу Wi-Fi отвечает контроллер Realtek RTL8821CE, поддерживающий 802.11 b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth 4.2. Есть гигабитный сетевой разъем.

Cinebench20

HP PAVILION 15-cw1009ur

PCMark 10

HP PAVILION 15-cw1009ur

3DMark 11

HP PAVILION 15-cw1009ur

Fire Strike

HP PAVILION 15-cw1009ur

Sky Driver

HP PAVILION 15-cw1009ur

Cloud Gate

HP PAVILION 15-cw1009ur

Ice Storm Extreme

HP PAVILION 15-cw1009ur

Аккумулятор

За автономную работу HP PAVILION 15-cw1009ur отвечает Li-Ion аккумулятор. Зарядное устройство с мощностью 45 Вт. В режиме просмотра видео в Full HD разрешении дает около 7 часов. В режиме интернет-серфинга около 8 часов. Нагрузка потребует зарядку уже через 2 часа. Показатели автономной работы хорошие.

Софт

Установлена операционная система Windows 10. Есть небольшое количество дополнительных программ от партнеров.

Итоги по HP PAVILION 15-cw1009ur

HP PAVILION 15-cw1009ur отличный вариант в качестве ноутбука в поездки или домашней/рабочей системы с уклоном в воспроизведение мультимедиа. Привлекательный внешний вид, хорошая автономность, бесшумная работа, IPS-дисплей с широкими углами обзора, быстрый запуск, удобная клавиатура и чувствительный тачпад. Придраться можно к сложности получения доступа к оперативной памяти и накопителю.

Комментарии и отзывы HP PAVILION 15-cw1009ur
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