Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 2. Эталонные беспроводные наушники?

Первое поколение наушников HUAWEI FreeBuds Pro вышли еще два года назад. На тот момент они казались одними из самых сбалансированных вариантов среди TWS-пар. Наконец вышла их обновленная версия. По заявлению производителя, у них заметно улучшился звук, повысилось качество шумоподавления, а в приложении теперь есть мобильный эквалайзер. Так ли с ними все хорошо? Рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI FreeBuds Pro 2 поставляются в небольшой белой коробке. В ней находятся сами наушники, кабель для зарядки USB Type-C, две дополнительные пары амбушюр, промокод на 3 месяца использования сервиса Huawei Музыка и руководство пользователя.

Внешний вид

По дизайну HUAWEI FreeBuds Pro 2 повторяют концепцию своих предшественников, но это не значит, что никаких изменений в них не произошло. Кейс наушников стал немного меньше, что, безусловно, плюс.

Крышка кейса магнитная. Если ее открыть, то внутри мы увидим индикатор зарядки и сами наушники, которые теперь вынимаются из кейса более удобным образом, чем раньше. Теперь их можно вытянуть под углом на себя.

Внешний вид наушников ощутимо изменился. Их форма стала более обтекаемой и, в каком-то смысле гармоничной, все углы закруглены. При этом всем наушники стали меньше и это положительно сказалось на качестве посадки. Они надежно сидят в ушном канале и не пытаются из него выскочить. К слову, FreeBuds Pro 2 защищены от попадания влаги по стандарту IP54, поэтому в них можно ходить и в дождливую погоду.

Микрофоны перенесли на нижний торец ножки. Решение мудрое, ведь таким образом при прочих равных лучше передается голос. Также на корпусе наушников есть датчик движения, еще один микрофон и датчик костной проводимости. Он помогает еще доскональнее передавать голос при разговоре по телефону.

Наушники доступны для приобретения в трех цветах: керамический белый, мерцающий серебристый и перламутрово-голубой. Во всех случаях, кроме первого кейс наушников будет выполнен из матового пластика, а не глянцевого.

Управление

Система управления наушников самая типичная. На каждом из наушников есть по сенсорной панели. Она умеет отличать несколько типов cжатий. При однократном музыка ставится на паузу или вновь возобновляется, при двойном включается следующий трек, при тройном воспроизводится предыдущий. Если же зажать на время ножку наушника, то можно переключить режим шумоподавления.Также на верхнем торце есть еще одна сенсорная панель. При проведении по ней пальцем сверху-вниз можно снизить уровень громкости, а при обратном движении, соответственно? повысить. Внутри приложения есть возможность переназначить типы действий на все касания.

Первое подключение и мобильное приложение

Подключение происходит по Bluetooth 5.2. Чтобы произвести спаривание наушников к смартфону, нужно зажать кнопку на кейсе, находящаяся на правом торце и выбрать на смартфоне в разделе Bluetooth модель «HUAWEI FreeBuds Pro 2». Качество соединения стабильное без прерываний. Все обновления будут прилетать в приложении.Весь перечень возможностей наушников доступен в приложении Ai Life. Внутри него можно выбрать режим и степень шумоподавления: динамический, комфорт, обычный и ультра. Первый является автоматическим, он сам анализирует уровень шума в пространстве и выставляет нужную интенсивность.

Интересным является раздел «Аудиоэффекты» или по-другому эквалайзер. Всего доступно четыре готовых пресета: по умолчанию, усиление низких частот, усиление верхних частот и голоса. Также можно создать и свой вариант пресета, подкорректировав на свое усмотрение 10 дорожек. Еще в этом разделе активируется режим Smart HD с более высоким битрейтом. Качество звука повышается, но вместе с этим появляется чуть большая задержка звука.

Назначение из каждого типа жестов можно поменять. В целом, количество доступных вариантов приличное.

Звук и шумоподавление

Звук в HUAWEI FreeBuds Pro 2 разрабатывался совместно с акустической компанией DEVIALET. По всей видимости, HUAWEI особенно гордятся этим фактом, раз выгравировали название их бренда на обратной стороне кейса. Наушники получили динамики диаметром 11 мм с четырьмя магнитами. Теперь в корпусе наушников еще есть сверхвысокочастотный драйвер, который, собственно говоря, повышает качество ВЧ.Помимо кодеков AAC и SBC теперь еще появилась поддержка LDAC. Он позволяет прослушивать музыку в высоком разрешении с хорошим уровнем детализации. Также FreeBuds Pro 2 прошли сертификацию HWA и Hi-Res Audio Wireless, а этим мало кто может похвастаться.Диапазон частот стал сильно больше. Вместо предыдущих 20 Гц — 20 000 Гц теперь он составляет 14 Гц — 48 000 Гц. Теперь поговорим о самом звуке. Он стал заметно объемнее и при прослушивании музыки буквально ощущаешь всю величину пространства. Все композиции звучат насыщенно, но при этом естественно, поэтому даже спустя пару часов после прослушивания голова не начинает болеть. По своей сущности наушники всеядны, им удается переваривать любые музыкальные жанры хоть классика или агрессивная электронная музыка.Любители низких частот будут удовлетворены в полной мере. Бас действительно глубокий и даже хочется сказать многогранный и чистый. Опять-таки чувствуется высокая детализация. Запас громкости приличный с запасом.С шумоподавление тоже произошел ощутимый прогресс. Сама Huawei называет систему шумоподавления во FreeBuds Pro 2 инновационной и заявляет, что она на 15% стала эффективнее, чем в предыдущем поколении. И еще максимальный уровень шумоподавления теперь составляет 47 дБ. Как ни крути, разница чувствуется, не сказать, что она колоссальна, но заметна. Передвигаться в метро или другом общественном транспорте стало комфортнее.

Время работы

В каждый из наушников установлен аккумулятор по 55 мАч, а в самом кейсе еще на 580 мАч. От одного заряда наушники могут проработать до 6,5 часа без шумодава и до 4 часов вместе с ним. Суммарный запас автономности с учетом кейса может достигать 30 часов. Реальные цифры зависят от конкретно вашей степени интенсивности их использования. В нашем случае нам их хватало на 3-4 дня работы в нещадящем в темпе. Это, если часто слушать музыку, смотреть видео и сидеть в zoom-конференциях.Чтобы полностью зарядить наушники по кабелю потребуется 1,5 часа. Есть поддержка беспроводной зарядки.

Итоги

HUAWEI FreeBuds Pro 2 удалось нас порадовать во многих аспектах. Звук стал детализированнее и объемнее, появилась поддержка кодека LDAC, улучшилась посадка в ушах, подросло качество шумоподавления, а кейс при этом всем стал меньше. Учитывая все эти моменты и стоимость наушников около 13 000 рублей их можно считать привлекательным вариантом. Если вы сейчас являетесь обладателем 1-го поколения наушников FreeBuds Pro, то переходить на новые все же имеет смысл, и в первую очередь из-за еще более качественного звука.