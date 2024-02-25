Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024

Ноутбуки HUAWEI MateBook — народные лэптопы, которые при сравнительно невысокой цене дают максимум: высокую производительность, хорошую автономность, качественный дисплей и удобную клавиатуру. Возможно, поэтому их массово скупали в период локдауна. Сегодня мы рассмотрим HUAWEI MateBook D16 в топовой версии с i9-13900H и посмотрим на что он способен.

Комплектация

Ноутбук поставляется в классической для HUAWEI белой упаковке. Внутри находятся само устройство, документация и зарядный адаптер на 65 Вт с несъемным кабелем. Непрактично, что кабель нельзя отключить, так как в случае, когда он перетрется, а это может случиться через 3–4 года активного использования, придется покупать новый зарядник.

Внешний вид

Внешний вид классический и лаконичный, проверенный временем. В дизайне HUAWEI MateBook D16 вы не найдете чего‐то экстраординарного — монотонное серое оформление с крупной глянцевой надписью бренда на крышке. Грани немного скруглены, поэтому устройство удобно и приятно носить в руках, условно, когда в офисе идете из переговорки на свое рабочее место.Корпус, как и прежде, выполнен из алюминиевого сплава, вес остался неизменным — около 1,7 кг, а вот толщина ноутбука стала меньше, теперь она составляет 17 мм против 18,4 в прошлом поколении. Сказалось ли это как‐то на удобстве или тактильных ощущениях — в целом нет. Лэптоп каким был удобным, таким и остался. К тому же он без проблем помещается в городской рюкзак.

Остался и привычный угол наклона дисплея до 180 градусов — это удобно для просмотра фильмов в кровати, а еще таким образом можно, к примеру, перерисовать картинку с монитора на лист бумаги.

Клавиатура с цифровым блоком, кому‐то это понравится, кому‐то нет. На наш взгляд он лишним не бывает. Клавиши нажимаются четко, ход составляет примерно 1,5 мм — оптимальное решение, пальцы не устают, к тому же можно печатать вслепую. Но если таким навыком не обладаете, тогда вам поможет белая двухуровневая подсветка — светит ярко, на минимальном уровне в темноте глаза не слепит.

В правом верхнем углу устройства расположен дактилоскопический сканер для разблокировки ноутбука и получения доступа к сохраненным в браузере паролям. Работает быстро, как в актуальных смартфонах.

Тачпад относительно небольшой, в MateBook 16S он крупнее, впрочем, и с таким размером работать удобно, так как есть жесты многозадачности. Тачпад прикрыт матовым пластиком, он гладкий и пальцы по нему скользят без сопротивлений — удобно, если пользуетесь ноутбуком без мышки.

На днище расположена вентиляционная решетка и два динамика. Звук приятный и детализированный, запас громкости хороший и даже на максимальной громкости динамики не хрипят. Низких частот, конечно, не хватает, а в остальном придраться не к чему.

Разъемов немного: слева один USB-A 3.2 Gen 1, аудио разъем Jack 3,5 мм и USB-C 3.2 Gen 1 с поддержкой подключения к монитору через DisplayPort (по сути, это Thunderbolt, но HUAWEI это не заявляет). Если такого монитора нет, то можно подключиться по HDMI, он здесь так же в наличии.

Справа еще один USB-A, но уже версии 2.0. Из недостатков отметим отсутствие кардридера для SD, при условии такого мощного процессора он здесь был бы не лишним. Также отметим, что к качеству сборки нет претензий: скрипов и люфтов не обнаружено.

Экран

Экран диагональю 16 дюймов. Это IPS матрица с разрешением 1920 x 1200 пикселей, такое необычное разрешение вызвано соотношением сторон 16:10. Full HD — оптимальный вариант при диагонали 16 дюймов, ноутбук излишне не нагружается, при этом лесенка из пикселей не видно.Дисплей яркостью 300 нит в пике, этого достаточно для работы в офисе или дома спиной к окну — экран не слепнет. К тому же не бликует, так как есть матовое покрытие. Но, увы, комфортно поработать на улице солнечным днем не получится, запаса яркости недостаточно.Так как в качестве матрицы используется IPS панель, удалось добиться широкого диапазона цветов — 100% от цветового пространства sRGB и 45% NTSC. Цветопередача корректная, примерно на уровне 6500К — без ухода в теплые или холодные оттенки, оптимальный вариант как для работы с цветом, так и для бытового использования.

Над дисплеем расположена веб‐камера с поддержкой отслеживания человека в кадре — ИИ будет держать вас в центре кадра, даже если вы будете перемещаться в рамках поле зрения веб-камеры. По умолчанию функция выключена, для активации нужен PC Manager версии 13.0.1 или выше.Качество камеры среднее — не лучше и не хуже, чем у конкурентов, для созвонов с коллегами достаточно. А еще ее можно отключить, для этого есть специальная клавиша на NumPad.

Начинка

HUAWEI MateBook D16 работает на базе процессора Intel Core i9-13900H 13-го поколения. В своей базе он имеет 14 ядер, которые работают в 20 потоков. Ядра разные: 6 производительных с тактовой частотой от 2.6 ГГц и до 5.4 ГГц в режиме Turbo Boost, а также есть 8 энергоэффективных ядер с тактовой частотой от 1.9 до 4.1 ГГц. Они активируются при работе в нетребовательных программах — Word, Telegram или Chrome.

Процессор мощный и достаточно горячий — TDP доходит до 45 Вт. Как правило, работает тихо и вентиляторов не слышно. Но если включить в PC Manager режим максимальной производительности и нагрузить ноутбук, то вентиляторы уже будут отчетливо слышны, впрочем, работе этот шум не мешает. Но такой режим доступен только при подключении к сети.

Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, это распаянные модули стандарта LPDDR4X. Так как ОЗУ распаяна на материнской плате, увеличить ее количество не выйдет. Впрочем, 16 ГБ достаточно для комфортной работы, даже на Windows 11.

В качестве накопителя выступает SSD диск с интерфейсом NVMe формата M.2 объемом 1 ТБ. Скорость чтения и записи высокая, доходит практически до 5 Гбит/с.

За обработку графики отвечает видеоядро Iris Xe Graphics. Для запуска современных игр оно не годится, но поиграть в GTA V на низких настройках в Full HD можно, причем в 60 FPS — хороший результат для встроенной графики. Само собой ее производительности хватает и для монтажа. Если вы рассматриваете ноутбук для работы в Photoshop и Premiere Pro, HUAWEI MateBook D16 может стать хорошим вариантом.

Аккумулятор

Если такая производительность избыточна, то есть модификации попроще с процессорами Intel Core i7 и i5.HUAWEI MateBook D16 получил аккумулятор емкостью 70 Втч, но только в версиях с i9 и i7. В смешанном сценарии использования при яркости дисплея в 60% при работе в Word, общении в Telegram и просмотре видео в YouTube, ноутбук полностью разряжается за 7 часов. Автономность не рекордная, но высокая.От комплектной зарядки на 65 Вт ноутбук заряжается примерно за полтора часа. Вполне стандартный результат для лэптопов HUAWEI.

Итоги

HUAWEI MateBook D16 2024 — успешное обновление и без того хорошего ноутбука. Это качественно собранное устройство с минималистичным дизайном и высокой производительностью. К тому же он достаточно легкий, чтобы ездить с ним на работу или учебу. Если вы ищете устройство для работы, то MateBook D16 может стать хорошим вариантом для покупки. К явным минусам стоит отнести отсутствие кардридера.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".