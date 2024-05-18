Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70

Компания HUAWEI несмотря на санкции радует фанатов новинками. Сегодня мы расскажем о модели Pura 70 — не пугайтесь непонятного нейминга, по сути, это преемник прошлогоднего P60 с обновленным дизайном и концепцией. Обновление не минорное, а очень даже глобальное. Разбираемся в подробностях.

Комплектация

В то время, как бренды смартфонов первого эшелона отказываются от полных комплектов, оправдывая это заботой об экологии и другими тезисами, HUAWEI держит марку. В коробку помимо самого устройства производитель заботно положил защитный чехол, документацию, USB-C кабель и блок питания мощностью 66 Вт. Пленка на экран наклеена с завода — беспокоиться не придется.

Внешний вид

HUAWEI уверенно занимает лидирующие позиции в создании нестандартных дизайнерских решений, и смартфон Pura 70 не стал исключением. Производитель искусно преобразил дизайн флагманской линейки, придав ей уникальный и ни на что не похожий облик. В сравнении с предшественником, Pura 70 приобрел еще более изысканный и аккуратный стиль.

Привыкнуть ко внешнему виду и эргономике смартфона — не проблема. Это происходит буквально по щелчку пальцем. Все элементы управления расположены справа на оптимальной высоте, чтобы не приходилось к ним тянуться.

Корпус выполнен из благородных материалов — сталь и стекло, что дало защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Это значит, что устройство выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 метров максимум на 30 минут. Плавать в бассейне или в море не стоит — химия и соль могут высушить герметик. А вот в пресной воде снять летние кадры с друзьями — вполне.

Стальная рамка плоская с небольшими закруглениями по краям. Телефон отлично лежит в руке и не пытается выскользнуть за счет матового стекла белого, черного или розового цвета. Всё сделано очень приятно и устройство не хочется носить в комплектном чехле.

Чехол также претерпел изменения. Он больше не силиконовый, а теперь выполнен из глянцевого пластика. Грани при этом не закрывает, так что устройство лучше не ронять. С одной стороны, это плохо — падение на грань может привести к вмятине на корпусе или разбитию экрана. С другой стороны, это эстетично — задник устройства прикрыт, а экран не обрамлен дополнительными рамками. К тому же пластик не желтеет так быстро, как силикон.

За звук отвечает мультимедийный и разговорный динамик. По итогу получается качественное стерео со сбалансированными частотами и небольшими басами — примерно, как и у других флагманов.

Дизайн получился очень самобытным и уникальным. Хочется, чтобы в ближайшие пару лет HUAWEI повременила с экспериментами и сохранила преемственность будущих моделей — настолько внешний вид в этом раз вышел приятным.

Дисплей

Новинка получила экран диагональю 6,6 дюйма, основанный на OLED LTPO матрице. Разрешение составляет 2760 × 1256 пикселей и плотностью пикселей 460 PPI. Дисплей сочный с отличными углами обзора и ШИМ-затемнение 1440 Гц. Мои глаза к ШИМ не чувствительны, поэтому экраном пользоваться было комфортно. Но как отмечают блогеры, значение и правда ниже, чем у некоторых конкурентов.

Экран без закруглений — для кого-то это плюс, для кого-то — минус. По крайней мере с покупкой защитного стекла или пленки проблем не возникнет, размер дисплея популярный. А если будете покупать защитное стекло, не поскупитесь и берите лучшее решение. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном и через толстое стекло могут быть проблемы с распознаванием.

Что касается яркости экрана, то с ней всё замечательно. Точных или хотя бы примерных значений компания не приводит, однако блогеры ее уже замерили. В помещении на максимальном ручном значении около 600-650 нит, при ярком свете на автоматической регулировке яркости — 1100 нит. Этого достаточно для использования солнечным днем — дисплей не тускнеет.

Частота обновления от 1 до 120 Гц, регулируется автоматически в зависимости от задачи. Максимальная частота активируется при касании экрана, например, при прокрутке чата или во время игры. А минимальная при чтении текста или не используемом экране, когда дисплей разблокирован.

Железо

В качестве процессора используется фирменный Kirin 9000S1 с видеоядром Maleoon 910. Решение не самое производительное, по мощности оно сопоставимо со средним Snapdragon 7 Gen 3.

Да, он не бьет рекорды скорости и мощности, но его хватает для запуска современных мобильных игр и быстрой работы камеры. PUBG Mobile на максимальных настройках графики работает в 60 FPS без фризов, есть троттлинг, в играх не ощущается.

Работает HUAWEI Pura 70 на обновленной EMUI 14.2 без Google-сервисов. Система стала красивее и безопаснее в сравнении с прошлой версией. Также появились интерактивные и кастомизируемые темы. При их выборе анимация на заблокированном экране смартфона меняется при касании или в зависимости от того, куда направлен взгляд пользователя. Например, при активации темы с теннисным кортом можно взглядом отбивать мячик и таким образом продолжать матч. Это отличная альтернатива бездомному свайпанью меню приложений.

Камера

Камера как всегда топовая, этого не отнять. Они оформлены в P-образный блок и представлены набором из трех объективов. Первый — основной модуль на 50 Мп с изменяемой диафрагмой оптики f/1.4–4.0 и оптическая стабилизация. Второй — ультраширокоугольный модуль 13 Мп с оптикой f/2.2. Третий — телевик с пятикратным оптическим зумом на 12 Мп с f/3.4 и оптической стабилизацией. Диафрагма основного модуля физическая, поэтому можно получить естественное размытие заднего плана. Ещё есть режим виртуальный диафрагмы. При его активации над размытием уже трудятся фирменные алгоритмы. Диапазон составляет от f/0.95 до f/16.

Днем смартфон снимает отлично на все камеры: качественная детализация, четкий зум, впечатляющий «‎размах» при съемке на ультраширик и всё это с приятной цветопередачей.

Вечером основной модуль продолжать держать планку — снимки остаются резкими, контрастными и с достойной цветопередачей.

Помимо фото, можно снимать видео в разрешении до 4К при 60 FPS. Днем изображение получается плавным и детализированным, вечером появляются небольшие подергивания.
Селфи-камера на 13 Мп делает детализированные снимки с точной цветопередачей и высокой контрастностью, опционально можно включить размытие фона. Вечером детализация проседает из-за небольшого цифрового шума — некритично.

Батарея

Аккумулятора емкостью 4900 мАч хватает на день использования — к вечеру остается около 15%, в зависимости от степени нагрузки и сценария использования смартфона. Комплектный адаптер на 66 Вт заряжает телефон с 0 до 100 за 50 минут.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor Обзор HUAWEI Pura 70 вышел во всех смыслах приятным смартфоном. Он подойдет для тех, кто ищет флагман с плоским экраном и отличными фотовозможностями. К его прочим плюсам стоит отнести симпатичный дизайн, вполне производительный процессор удобная оболочка, быстрая зарядка и экран, который никого не оставит равнодушным. Такого смартфона спокойно хватит на 3-4 года использования. Если вам не так важны Google-сервисы и вы ищите устройство надолго — HUAWEI Pura 70 может стать для вас хорошим решением. HUAWEI Pura 70 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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