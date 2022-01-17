Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней

С умными часами действует одно частое правило: чем больше в них функционала, тем меньше они держат зарядку. Кажется, Huawei с моделью Watch GT 3 удалось обойти этот неприятный закон. Новинка способна на постоянной основе измерять пульс, уровень кислорода в крови, стресс, температуру кожи, оценивать качество сна, и при этом на зарядку их придется отнести только спустя 2 недели. Настолько ли все идеально? Узнаем в нашем обзоре.

Комплектация

. Huawei Watch GT 3 поставляются в черной квадратной коробке. Внутри нее находятся беспроводное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

К нам на тест приехала версия часов на 46 мм в сдержанном классическом дизайне со стальным корпусом серебряного цвета и коричневым кожаным ремешком. Также модель доступна и в более спортивном исполнении в черном цвете с темным силиконовым ремешком.

Huawei не могла не позаботиться и о женской части, поэтому выпустила компактную версию Watch GT 3 на 42 мм. Ее можно приобрести в черном цвете и варианте с золотым корпусом с белым кожаным ремешком.

Как мы уже упомянули, корпус часов выполнен из стали. Сенсорный дисплей защищен стеклом с олеофобным покрытием. Вокруг него выгравированы насечками секундными цифрами кратными пяти. Качество исполнения на высочайшем уровне. Без преувеличения, ни у каждых механических часов в том же ценовом сегменте все элементы также идеально подогнаны друг к другу. Также существует более дорогая версия смарт-часов — Huawei Watch 3 Pro. Внешне они отличаются увеличенными размерами до 48 мм, наличием сапфирового стекла и корпуса из титана.

На правой грани находится полноценный безель. Каждый его поворот сопровождаться приятным виброоткликом. В настройках часов в соответствующем разделе можно снизить его интенсивность с “сильно” до “слабо”.Рядом с безелем расположилась многофункциональная кнопка. По умолчанию на нее выставлен быстрый доступ к тренировкам, но в настройках ее можно переназначить на абсолютно любое приложение из меню.

Также на корпусе имеются динамик и микрофон. Благодаря ним можно принимать звонки прямо со смарт-часов. К слову, качество звука отличное, но уровень громкости небольшой, поэтому поговорить с комфортом в шумном общественном месте не выйдет.

Обратная сторона часов изготовлена из керамики. Она более долговечна и лучше ощущается на руке, чем пластик. Здесь же находится точный датчик измерения пульса.

Так как в часах используется стандартное крепление на 22 мм, то комплектный ремешок легко сменить на какой-либо другой. К слову, у Huawei есть своя обширная линейка ремешков в разнообразных цветах, выполненных из металла, кожи, фторэластомера и нейлона. На данный момент для российского покупателя доступны лишь два последних варианта, но даже из них есть к чему приглядеться.

Дисплей

Корпус часов полностью защищен от попадания пыли и влаги, и способны выдерживать давление до 5 атм. На деле это значит, что GT 3 носить спокойно носить в дождливую погоду, принимать душ, и даже ненадолго погружать в воду, но лишний раз этого делать все равно не стоит.В Huawei Watch GT 3 установлен дисплей на 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей. Используется AMOLED-матрица, и это самое правильное решение, ведь в интерфейсе смарт-часов преобладают темные цвета, которые в данном случае будут отображаться наиболее глубокими, при этом не будут сильно расходовать заряд батареи.Качество цветопередачи отличное, все отображается насыщенно, естественно.

При этом всем пиковый уровень яркости высок. Его возможности можно оценить, включив в меню часов “фонарик” с абсолютно чистым белым фоном.

Интерфейс

Huawei Watch GT 3 получил оболочку HarmonyOS. За счет серьезной оптимизации она крайне шустро работает и потребляет меньше энергии, чем могла бы. Коротко пробежимся по тому, как устроен интерфейс часов. В главном меню с циферблатом через свайп вниз открывается шторка управления. Самым любопытным элементом в ней является “убрать воду”. При ее активации начинают воспроизводиться ультразвуковые волны, которые высокими частотами вытесняют жидкость из динамика.

Свайп вверх вызывает окно уведомлений. Отвечать на них нельзя, только смотреть.

Перемещение по меню осуществляется в горизонтальной плоскости. По умолчанию здесь находятся следующие приложения: циферблат, пульсометр, музыка, погода, уровень кислорода к крови, показатели ежедневной активности и сон.

Чтобы вызвать основное меню со всеми приложениями, необходимо нажать на безель. Перемещения по нему осуществляются касаниями. Также поворотом безеля можно отдалить или приблизить меню.

Приложение и тестирование

Для подключения часов к смартфону необходимо скачать приложение Huawei Health в App Gallery, Play Market или AppStore. Перечень всего функционала впечатляет. Внутри приложения можно посмотреть анализ сна, состояние пульса, стресса и температуры кожи. О каждом из них мы кратко пробежимся.

Каждую ночь часы отслеживают все фазы сна, время пробуждения и другие метрики. На основе всех этих данных они дают рекомендации по его улучшению. Например, если за последнюю ночь время глубокого сна было незначительным, то Watch GT 3 могут посоветовать пересмотреть свою диету, послушать расслабляющую музыку перед отбоем или сделать растяжку.

По сравнению с прошлым поколением часов, количество фотодиодов в оптическом датчике удвоилось. Это положительно сказалось на качество измерения пульса.

С измерением кислорода в крови Watch GT 3 справляется на отлично даже в сравнении с аптечным пульсоксиметром.

А вот измерение температуры кожи дается часам с явными сложностями. Все замеры определенно далеки от реальных, и колеблются в диапазоне от 30 до 36°C. Надеемся после одного из обновлений данная проблема будет решена.

Помимо того, что часы по многим параметрам следят за состоянием здоровья, они еще в способны стать серьезным компаньоном в тренировках. Всего имеются 18 различных режимов работы: бег на улице, беговая дорожка, ходьба на улице, ходьба, езда на велосипеде, велотренажер, плавание в бассейне, плавание в водоеме, скакалка, подъем в гору, хайкинг, кроссовый бег, лыжи, сноуборд, ходьба на лыжах, триатлон, эллипс и гребный тренажер.Во всех тренировках измеряются пульс, пройденное расстояние и уровень стресса. Показатели всех занятий записываются в приложении в соответствующем разделе.

Циферблаты

На часы предустановлено 14 красивых и продуманных циферблатов. Если этого не хватает, то внутри приложения Huawei Health можно скачать любой другой из сотен доступных вариантов. Самые красивые из них платные. Ценник варьируется от 19 до 179 рублей.

Если есть сомнения в понравившемся циферблате, то его можно примерить на 5 минут, использовав пробный режим.

Магазин приложений

На Watch GT 3 можно также скачать другие сторонние приложения. Пока их совсем немного, а по-настоящему полезных ещё меньше. Из более или менее интересных выделим калькулятор, игру Numpuz, S7 с мониторингом активных рейсов и счетчик калорий. На часы можно установить до 15 приложений.

Бесконтактная оплата

На данный момент у данной модели смарт-часов в России не работает бесконтактная оплата. По крайней мере у нас при попытке ею воспользоваться вышло сообщение: “Текущая страна или регион не поддерживает эту службу”. В будущем все должно заработать.

Музыкальный плеер

Плеер в Watch GT 3 без задержки переключает треки и меняет уровень громкости. Если скачать музыку на сами смарт-часы, то слушать все композиции можно прямо с них без смартфона.

Время работы

Заявленное время работы часов составляет две недели. У нас они проработали 15 дней, и это с включенным мониторингом сна, пульса, теста уровня стресса, кислорода в крови и температуры кожи. Яркость была выставлена по умолчанию на 40%. Показатель весьма и весьма достойный.\ Заряжать Watch GT 3 можно от комплектной или любой другой беспроводной зарядки. От 0% до 100% часы заряжаются за 1,5 часа.

Итоги

Huawei Watch GT 3 на данный момент являются одними из самых функциональных смарт-часов. Они умеют измерять пульс, количество кислорода в крови, уровень стресса, температуру кожи, оценивать качество сна и любые физические нагрузки. К остальным плюсам модели можно отнести симпатичный внешний вид, яркий дисплей, быструю скорость работы, впечатляющую автономность и удобный интерфейс. Из минусов мы выделили некорректную работу датчика температуры кожи и пока что отсутствие поддержки бесконтактной оплаты в России.получают заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".