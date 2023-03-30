Обзор HUAWEI Watch GT 3 SE. Умные часы с 100 режимами тренировок

В наших руках оказались самые доступные умные часы серии Watch GT 3 от HUAWEI, а именно HUAWEI Watch GT 3 SE. Модель может похвастаться тем, что обладает более 100 режимами тренировок, умеет измерять пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и при этом может проработать до 14 дней. Обошлось ли без критических моментов? Рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI Watch GT 3 SE поставляются в небольшой белой коробке. Внутри нее находятся сами часы, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

С самого первого взгляда HUAWEI Watch GT 3 SE дают понять, что они заточены под спорт. Это заметно по матовому корпусу и обилию рубленных линий на нем. Сами часы изготовлены из пластика. По этой причине их вес удалось сократить до 35.6 граммов (без учета ремешка).

Сам экран часов втоплен во внутрь безеля. Сделано этой явно для повышения защиты. Так, при падении на ровное покрытие экран точно не разобьется. Сам безель, к сожалению, не вращается.

HUAWEI Watch GT 3 SE существуют в двух вариантах: графитовый черный и темно-зеленый. Последний выглядит, на наш взгляд, намного интереснее и свежее.

Из органов управления у часов есть кнопка, имитирующая заводную головку часов. Ее можно покрутить, но от этого ничего не начнет происходить. Рядом с ней находится еще одна кнопка. Она является многофункциональной. На нее можно выставить один из разделов часов, чтобы как можно быстрее к нему добраться. По умолчанию на нее выставлены тренировки. Вполне логично, все-таки это в первую очередь спортивные часы. Здесь же расположился динамик. Через него можно воспроизводить музыку.

С другой стороны есть микрофон. Он позволяет отвечать на входящие звонки.

Снизу находится точный датчик измерения пульса. Ширина между ушками составляет стандартные 20 мм, поэтому комплектный ремешок можно без проблем заменить на какой-либо другой.

Сам ремешок выполнен из силикона. Вся его прелесть заключается в том, что он имеет на своей поверхности много отверстий, благодаря которым подавляющему большинству будет легко подобрать подходящий для себя размер.Корпус часов защищен от попадания воды по стандарту 5 ATM. В них можно купаться в пресной воде и даже океане.

Дисплей

В часы встроен крупный экран на 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей. Тип используемой матрицы AMOLED, и от этого вытекают сплошные плюсы — подсветка распределена наиболее равномерно, все цвета выглядят насыщенными, а черные оттенки еще и не потребляют энергии.

Запас яркости приличный. Его хватает, чтобы спокойно пользоваться часами даже на улице при сильном солнце. Еще в часах есть функция автояркости.

Функция Always-On Display тоже на месте. Чтобы ее активировать, необходимо в настройках в разделе «Циферблат и рабочий экран» активировать функцию «Заставка».

Интерфейс

HUAWEI Watch GT 3 SE работают на HarmonyOS 3.0. Интерфейс работает шустро, без намека на лаги. Коротко пробежимся по интерфейсу. Если сделать свайп вниз, то опустится шторка с быстрым доступом к многим ключевым элементам. Из интересного здесь можно быстро активировать режим «Не беспокоить» и «Убрать воду», который начинает издавать из динамика ультразвук и вытеснять из него воду.

В раздел уведомлений можно попасть по свайпу вверх. На сообщения можно отвечать готовыми ответами и эмодзи. Фильтрация приложений, из которых будут приходить уведомления настраиваются через мобильное приложение Huawei Health.

Huawei называет главный экран часов пользовательскими карточками. В нем находятся сам циферблат, пульс, измерение SpO2, активность, погода, фаза луны и сон. При желании все пункты можно поменять местами или убрать некоторые из них. Перемещение происходит в горизонтальной плоскости.

Чтобы вызвать основное меню, нужно нажать на «заводную головку». Стиль меню можно поменять со списка на сетку.

Приложение и тестирование

Чтобы начать пользоваться часами нужно будет в обязательном порядке скачать приложение Huawei Health, которое доступно в AppGallery, Google Play и App Store. В начальном окне приложения сразу выведены все замеры активностей. Часы способны измерить количество пройденных шагов, пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и стресс. По всех случаях будут построены диаграммы за день, неделю и месяц. В некоторых случаях еще будут даны рекомендации по улучшению показателей.

На часы предварительно установлены 10 фирменных циферблатов. Если спустя время захотелось какого-то разнообразия, то внутри приложения есть магазин с огромным количеством циферблатов. Есть как платные, так и бесплатные варианты.

Перед покупкой каждый из них можно предварительно померить. Пробный период длится 5 минут.

Еще внутри Huawei Health можно перейти к магазину AppGallery, в который выведены приложения исключительно для самих часов. Пока их не так много, как хотелось бы, но все равно есть из чего выбирать. Нам больше всего приглянулись Camera Opus, позволяющая дистанционно управлять камерой, календарь easyCalendarGT и Mr. Pillster, который напоминает в определенное время выпить таблетки.

Через плеер можно управлять воспроизводимой музыкой на смартфоне или же слушать ее прямо с часов. Для этого надо предварительно скинуть треки на часы через приложение Huawei Health. Наушники можно подключить напрямую к часам. Это позволяет выходить на тренировку даже без смартфона.

Пульс часы измеряют довольно точно. Полезно в конце дня посмотреть на получившийся график и вспомнить, что стало причиной его пиковых значений. По сравнению со старшей версией с индексом «Pro», HUAWEI Watch GT 3 SE не умеют измерять температуру кожи и делать ЭКГ.

Часам удается выдавать подробную диаграмму анализа сна. На ней отображаются течение быстрых, легких и глубоких фаз и их длительность. Каждое утро часы оценивают сон по 100-бальной шкале и дают рекомендации по его улучшению.

В часы встроено больше 100 режимов тренировок. Среди них есть: бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание в бассейне, скакалка, хайкинг, лыжи, триатлон и многое другое.

Для каждого вида тренировок часы будут замерять разный набор показателей. К примеру, при ходьбе часы будут следить за пройдённым на карте пути, пульсом, темпом и длительностью тренировки.

Еще в часах есть 13 готовых курсов по бегу с различной степенью интенсивности. Есть варианты как для начинающих, так и продвинутых спортсменов. При желании можно составить и собственные программы.

Время работы

Одним из самых весовых плюсов данных часов является большой запас автономности. При невысокой степени нагрузки они живут до 14 дней. В нашем случае часы проработали 10 дней, и это при том, что мы себе ни в чем не отказывали: замеряли все показатели здоровья, запускали тренировки, пользовались плеером и пару раз отвечали на звонки. Уровень яркости был выставлен в режиме авто.Часы заряжаются не только от комплектной, но и любой другой беспроводной зарядки. Еще HUAWEI Watch GT 3 SE можно зарядить от смартфона, если он поддерживает реверсивную зарядку. Чтобы полностью зарядить часы от 0 до 100% потребуется 1,5 часа.

Итоги

HUAWEI Watch GT 3 SE — это отличные повседневные часы для тех, кто активно занимается спортом и следит за своим здоровьем. Они способны качественно замерять пульс, уровень кислорода в крови, мониторить сон, следить за пройденным путем во время тренировки, количеством потраченных калорий и тд. Еще у данных часов большой AMOLED-экран, красивые встроенные циферблаты, есть возможность принимать входящие звонки, впечатляющий запас автономности и степень защиты от попадания воды 5 ATM.