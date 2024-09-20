Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана

Часы получили необычный дизайн в форме восьмиугольника — отдаленно напоминают часы Audemars Piguet Royal Oak. Возможно, они и послужили прообразом модели. Ничего плохого в этом не видим, реализация очень хорошая, как минимум за счет материалов, как максимум за счет качества сборки. Или, наоборот, выбирайте сами, что ставить во главу угла.
Корпус выполнен из титана, что делает его прочным, устойчивым к царапинам и одновременно легким — всего 53 грамма без учета ремешка. Титан также добавляет визуальной привлекательности: часы хорошо сочетаются как с белой рубашкой, так и с персиковым поло.
Ремешок, а если точнее, браслет, обладает шириной 22 мм и регулируется по обхвату от 140 до 210 мм. Если металлический браслет не по душе, существует версия с силиконовым ремешком, но, как нам кажется, такие часы должны быть только с титановым браслетом.
Часы, как это полагается, защищены от попадания воды и пыли, вплоть до 5 АТМ. Производитель заявляет возможность погружения до 40 метров, а значит с их помощью можно заниматься фридайвингом. Главное промыть часы в пресной воде после морского купания, чтобы избежать попадания соли и рассыпания прокладки между внутренней и внешней частями.
Разрешение экрана составляет 466 × 466 пикселей, что при плотности 326 ppi обеспечивает отличную четкость. Любой текст, включая эмодзи, отображается четко, а благодаря AMOLED экран радует яркими, насыщенными цветами.
Это забавно и полезно, особенно когда на работе испытываете стресс. Такой милый зверек помогает расслабиться, так как о нем начинаешь заботиться, как о тамагочи. Также есть циферблат под названием «Цветущий бриллиант», он раскрывается по ходу достижения установленного уровня физической активности за день.
Дополнительно переработали панель уведомлений: можно отвечать на сообщения с помощью заготовленных ответов. Голосовой набор работает корректно, главное говорить неторопливо, чтобы часы лучше обрабатывали речь.
В общем-то HUAWEI провела хорошую работу и улучшили те нюансы, которые были ранее, например бесшовное переключение по меню и плавность отображения. Всё стало сильно лучше.
Внутри приложения можно скачать дополнительные циферблаты, их очень много и есть из чего выбрать. Но на наш взгляд, стоковые выглядят очень гармонично, поэтому загружать дополнительные не видим надобности. Впрочем, дело вкуса.
Тренировки можно запускать, как напрямую с часов, так и через мобильное приложение. Примечательно, что режим «Гольф» теперь перенесен в отдельный раздел меню, видимо, компания делает на него большую ставку.
Датчики. Их много, и они стали лучше. HUAWEI Sunflower Positioning System — фирменная система отслеживания местоположения, которая повышает точность мониторинга качества занятий спортом на улице. Производитель заявляет о повышение точности отслеживания GPS на 40%, расстояния — на 30%, темпа — на 20%. У нас на руках не было предыдущей версии часов, поэтому сравнивать не с чем.
ЭКГ — не новинка в часах HUAWEI, но качество работы стала выше, как по заявлению производителя, так и на практике. Кардиолог мне не разрешил снимать ЭКГ в часах из-за возможных помех, но при замере сразу же после измерения на медицинском приборе получили отклонение около 10%. Не стоит расценивать HUAWEI Watch GT 5 Pro как медицинский инструмент, но примерные данные всё же можно получить.
Также часы способны измерять уровень насыщения кислорода в крови, отслеживать фазы сна, а в случае падения пульса до отметки 45 ударов в минуту и обнаружения аритмии, они будят вас, предупреждая о выявленных проблемах в работе сердца. Это полезно и, возможно, может спасти жизнь.
Однако самое интересное — анализ эмоций. Мы об этом говорили в рамках циферблата с пандой, но теперь рассказываем подробнее. Часы анализируют какие эмоции вы сейчас испытываете: негативные, нейтральные или позитивные. В приложении строится диаграмма, а в конце дня приводится статистика и оценка спектра эмоций. Логика до боли простая и понятная: чем больше негативных эмоций — тем больше вы испытываете стресс. Забота об эмоциональном здоровье — круто, особенно для людей с диагностированной депрессией.