Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана

В мире механических часов статус и строгость всегда шли рука об руку. Но в мире смарт-часов эта связь часто теряется. Большинство моделей, стремясь к функциональности, жертвуют элегантностью, предлагая либо спортивный, либо футуристический дизайн. HUAWEI, однако, идет своим путем, предлагая классические модели, не лишенные технологических изысков. Новые Watch GT 5 Pro – яркий тому пример, доказательство того, что элегантность и функциональность могут гармонично сосуществовать. О них мы сегодня и поговорим.

Комплектация

Часы поставляются в фирменной черной упаковке HUAWEI. Внутри — сами часы, дополнительные звенья для браслета, зарядное устройство и документация. Комплект не изменился по сравнению с предыдущими поколениями.

Внешний вид

В этом году в серию HUAWEI Watch GT 5 добавили модель с индексом Pro, которая отличается от базовой версии материалами и габаритами. Она доступна в двух размерах: 46 мм и 42 мм. Первая версия предназначена для мужчин, вторая — для женщин. У нас на обзоре модель 46 мм.

Часы получили необычный дизайн в форме восьмиугольника — отдаленно напоминают часы Audemars Piguet Royal Oak. Возможно, они и послужили прообразом модели. Ничего плохого в этом не видим, реализация очень хорошая, как минимум за счет материалов, как максимум за счет качества сборки. Или, наоборот, выбирайте сами, что ставить во главу угла.

Корпус выполнен из титана, что делает его прочным, устойчивым к царапинам и одновременно легким — всего 53 грамма без учета ремешка. Титан также добавляет визуальной привлекательности: часы хорошо сочетаются как с белой рубашкой, так и с персиковым поло.

Ремешок, а если точнее, браслет, обладает шириной 22 мм и регулируется по обхвату от 140 до 210 мм. Если металлический браслет не по душе, существует версия с силиконовым ремешком, но, как нам кажется, такие часы должны быть только с титановым браслетом.

Часы, как это полагается, защищены от попадания воды и пыли, вплоть до 5 АТМ. Производитель заявляет возможность погружения до 40 метров, а значит с их помощью можно заниматься фридайвингом. Главное промыть часы в пресной воде после морского купания, чтобы избежать попадания соли и рассыпания прокладки между внутренней и внешней частями.Тыльная сторона корпуса изготовлена из «нанокристаллической керамики», за которой скрываются датчики HUAWEI TruSense. Для управления используется сенсорный дисплей, а также физическая клавиша и кнопка, имитирующая заводную головку. Рядом с ними расположился динамик, который можно использовать для воспроизведения музыки или звонков. За счет микрофона на противоположной стороне можно принять вызов и сообщить собеседнику, что вы на пробежке и позвоните позже — это удобно.

Дисплей

HUAWEI Watch GT 5 Pro оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Хотя производитель не уточняет, вероятно, дисплей выполнен по технологии LTPO. Это позволяет динамически изменять частоту обновления от 1 до 60 Гц, повышая энергоэффективность, особенно в режиме Always On Display.

Разрешение экрана составляет 466 × 466 пикселей, что при плотности 326 ppi обеспечивает отличную четкость. Любой текст, включая эмодзи, отображается четко, а благодаря AMOLED экран радует яркими, насыщенными цветами.К слову, о яркости, с ней всё хорошо. Запас очень высокий, любое уведомление отчетливо видно даже под прямыми солнечными лучами. Главное заранее активировать автоматическую регулировку, так и зарядку сэкономите, и не столкнетесь с проблемой невозможности прочитать сообщение или посмотреть время.Дисплей защищен плоским стеклом, установленным вровень с безелем, что визуально уменьшает габариты устройства и снижает вероятность появления царапин.

Интерфейс

Новые Watch GT 5 Pro работают под управлением фирменной Harmony OS 5,0, ее сильно переработали и наделили рядом интересных особенностей. В первую очередь, красивыми и уникальными циферблатами. Добавили 14 новых дизайнов часов, каждый из которых предлагает свои фишки, но самый крутой — с пандой. Если включить мониторинг эмоционального состояния, «‎наручный питомец» будет отображать текущее настроение.‎

Это забавно и полезно, особенно когда на работе испытываете стресс. Такой милый зверек помогает расслабиться, так как о нем начинаешь заботиться, как о тамагочи. Также есть циферблат под названием «Цветущий бриллиант», он раскрывается по ходу достижения установленного уровня физической активности за день.

Дополнительно переработали панель уведомлений: можно отвечать на сообщения с помощью заготовленных ответов. Голосовой набор работает корректно, главное говорить неторопливо, чтобы часы лучше обрабатывали речь.

В общем-то HUAWEI провела хорошую работу и улучшили те нюансы, которые были ранее, например бесшовное переключение по меню и плавность отображения. Всё стало сильно лучше.

Приложение и тестирование

Для начала работы нужно скачать приложение Huawei Health, оно доступно, как для Android, так и для iOS. Для подключения нужно отсканировать QR-код на часах, либо выбрать устройство из списка доступных.

Внутри приложения можно скачать дополнительные циферблаты, их очень много и есть из чего выбрать. Но на наш взгляд, стоковые выглядят очень гармонично, поэтому загружать дополнительные не видим надобности. Впрочем, дело вкуса.

Тренировки можно запускать, как напрямую с часов, так и через мобильное приложение. Примечательно, что режим «‎Гольф» теперь перенесен в отдельный раздел меню, видимо, компания делает на него большую ставку.

Датчики. Их много, и они стали лучше. HUAWEI Sunflower Positioning System — фирменная система отслеживания местоположения, которая повышает точность мониторинга качества занятий спортом на улице. Производитель заявляет о повышение точности отслеживания GPS на 40%, расстояния — на 30%, темпа — на 20%. У нас на руках не было предыдущей версии часов, поэтому сравнивать не с чем.

ЭКГ — не новинка в часах HUAWEI, но качество работы стала выше, как по заявлению производителя, так и на практике. Кардиолог мне не разрешил снимать ЭКГ в часах из-за возможных‎ помех, но при замере сразу же после измерения на медицинском приборе получили отклонение около 10%. Не стоит расценивать HUAWEI Watch GT 5 Pro как медицинский инструмент, но примерные данные всё же можно получить.

Также часы способны измерять уровень насыщения кислорода в крови, отслеживать фазы сна, а в случае падения пульса до отметки 45 ударов в минуту и обнаружения аритмии, они будят вас, предупреждая о выявленных проблемах в работе сердца. Это полезно и, возможно, может спасти жизнь.

Однако самое интересное — анализ эмоций. Мы об этом говорили в рамках циферблата с пандой, но теперь рассказываем подробнее. Часы анализируют какие эмоции вы сейчас испытываете: негативные, нейтральные или позитивные. В приложении строится диаграмма, а в конце дня приводится статистика и оценка спектра эмоций. Логика до боли простая и понятная: чем больше негативных эмоций — тем больше вы испытываете стресс. Забота об эмоциональном здоровье — круто, особенно для людей с диагностированной депрессией.

Время работы

Часы работают до 14 дней, однако это значение для идеальных условий, когда на часах отключены в принципе все возможные мониторинги. На деле стоит рассчитывать на срок до 9 дней или до 5 дней при активации Always On Display. Можно разрядить и за день, если отправиться в забег по горам с постоянным мониторингом маршрута и показателей здоровья.Что касается зарядки, то на полное восстановление АКБ уходит около часа. Примечательно, что часы заряд можно пополнить и беспроводным способом, это особенно практично, если смартфон поддерживает реверсивную зарядку, например HUAWEI Pura 70 Ultra.

Итоги

В HUAWEI Watch GT 5 Pro – это хорошие, прямо очень хорошие часы для любителей строгого дизайна и высокой функциональности. В них есть практически всё, что может понадобиться как обычным пользователям, так и спортсменам-любителям. Они стильные, автономные и легкие. При этом не лишены практичности: уведомления, всевозможные мониторинги, звонки, погружение в воду на глубину до 40 метров — всё это есть. Как и минусы: отсутствие eSIM и сервисов для стриминга музыки оценят не все. Критично ли это — не сказали бы. Решать в любом случае вам.