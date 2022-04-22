Обзор HYUNDAI H-HA640. Саундбар с сабвуфером и HDMI ARC…

Встроенная акустика в телевизорах не может похвастать высоким качеством звучания и насыщенностью звуковой сцены. Это связано с габаритами и отсутствием возможности размещения полноценной группы колонок и сабфувера. Тестируемый сегодня HYUNDAI H-HA640 позволяет заметно улучшить качество звука, предлагая поддержку многоканальной передачи по протоколу HDMI ARC.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона в виде буквы «Г», такая геометрия повторяет форму сабвуфера и саундбара.

Комплект включает блок питания, силовой кабель 220В, аудиокабель, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

HYUNDAI H-HA640 обзор

Внешний вид

Состоит система из саундбара и сабфувера. Между собой они используют беспроводное соединение. Это позволяет разместить их на расстоянии и не ухудшать интерьер лишними кабелями.

Каждый из элементов использует отдельный источник питания. Для саундбара это адаптер питания 24В/2А, а у сабфувера кабель 220В.

Отдельная настройка между элементами не требуется. Сопряжение и совместная работа проходит автоматически. В пределах комнаты можно будет разместить их в разных углах, соединение было стабильным, слышимой рассинхронизации в виде задержек нет.

Корпус выполнен из пластика черного цвета. Лицевая панель глянцевая с логотипом бренда в нижней части.

Сбоку излучатель с защитной панелью. Мощность 90 Вт. Общие габариты 155x245x210 мм.

На тыльной стороне отверстие фазоинвертора, светодиодный индикатор активности и гнездо питания. Работать может в сетях с напряжением от 110 до 240В.

Саундбар HYUNDAI H-HA640 выполнен в традиционной форме моноблока. Для него предполагается размещение на ровной поверхности. Под фиксацию на стену штатными не выделено монтажных отверстий.

Корпус также выполнен из пластика. У него есть текстура под дерево. Но, как показала практика, стоит быть аккуратным, покрытие подвержено появлению царапин при неаккуратном обращении.

Лицевая панель разделена на две зоны с динамиками, расположенными под металлической сеткой. В центре островок с дисплеем и механическими кнопками управления.

На обратной стороне сгруппирован набор разъемов, состоящий из HDMI, оптического аудиовыхода, USB, AUX-разъема.

В комплекте владелец получает пульт ДУ, с помощью которого можно управлять балансом между низкими и высокими частотами, переключать пресеты эквалайзера, переключать источники сигнала и управлять воспроизведением.

Тесты

Основное время мы использовали HYUNDAI H-HA640 с телевизионной панелью и консолью Sony PlayStation 5. Поддержка телевизором HDMI ARC позволяет подключить саундбар с помощью HDMI-кабеля, и он не только дает звук в высоком качестве, но и добавляет обратное управление. Включение телевизора будет включать игровую консоль и саундбар, выключение – автоматически переводить в режим сна всю связку.

Также с телевизора можно будет получать звук через оптический кабель (SPDIF) или аудиокабель. Помимо этого, есть актуальный модуль Bluetooth 5, позволяя владельцу подключать различные источники сигнала.

Тест звука HYUNDAI H-HA640

Итоги

Если сравнивать качество звучания, то оно заметно лучше того, что выдает встроенная акустика в телевизор. У него есть объем и сбалансированное звучание на широком спектре частот. У звука с саундбара есть насыщенность и запас по громкости. За счет отдельного сабвуфера эффект погружения во время динамичных сцен в играх и фильмах.HYUNDAI H-HA640 – полноценная мультимедийная система в формате саундбара, поддерживающая проводные и беспроводные источники сигнала. Отличный вариант акустики для игр на консолях и просмотра современных фильмов/сериалов, поддерживающий протокол HDMI ARC. Удобство монтажа обеспечит беспроводной сабвуфер. Но и без минусов не обошлось, не устроить могут пластик в конструкции корпуса и невозможность монтажа на стену без использования специальных кронштейнов.