Обзор HYUNDAI H-HA640. Саундбар с сабвуфером и HDMI ARC…

Комплект включает блок питания, силовой кабель 220В, аудиокабель, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.
Каждый из элементов использует отдельный источник питания. Для саундбара это адаптер питания 24В/2А, а у сабфувера кабель 220В.
Отдельная настройка между элементами не требуется. Сопряжение и совместная работа проходит автоматически. В пределах комнаты можно будет разместить их в разных углах, соединение было стабильным, слышимой рассинхронизации в виде задержек нет.
Корпус выполнен из пластика черного цвета. Лицевая панель глянцевая с логотипом бренда в нижней части.
Сбоку излучатель с защитной панелью. Мощность 90 Вт. Общие габариты 155x245x210 мм.
На тыльной стороне отверстие фазоинвертора, светодиодный индикатор активности и гнездо питания. Работать может в сетях с напряжением от 110 до 240В.
Саундбар HYUNDAI H-HA640 выполнен в традиционной форме моноблока. Для него предполагается размещение на ровной поверхности. Под фиксацию на стену штатными не выделено монтажных отверстий.
Корпус также выполнен из пластика. У него есть текстура под дерево. Но, как показала практика, стоит быть аккуратным, покрытие подвержено появлению царапин при неаккуратном обращении.
Лицевая панель разделена на две зоны с динамиками, расположенными под металлической сеткой. В центре островок с дисплеем и механическими кнопками управления.
На обратной стороне сгруппирован набор разъемов, состоящий из HDMI, оптического аудиовыхода, USB, AUX-разъема.
В комплекте владелец получает пульт ДУ, с помощью которого можно управлять балансом между низкими и высокими частотами, переключать пресеты эквалайзера, переключать источники сигнала и управлять воспроизведением.
Также с телевизора можно будет получать звук через оптический кабель (SPDIF) или аудиокабель. Помимо этого, есть актуальный модуль Bluetooth 5, позволяя владельцу подключать различные источники сигнала.
Если сравнивать качество звучания, то оно заметно лучше того, что выдает встроенная акустика в телевизор. У него есть объем и сбалансированное звучание на широком спектре частот. У звука с саундбара есть насыщенность и запас по громкости. За счет отдельного сабвуфера эффект погружения во время динамичных сцен в играх и фильмах.