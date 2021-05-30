Обзор HYUNDAI H-MC320. Беспроводная напольная акустика для телевизора

Героем сегодняшнего обзора будет напольная акустическая система HYUNDAI H-MC320 с суммарной мощностью 240 Вт. Эта модель предлагает актуальный набор разъемов и интерфейс, может использоваться как самостоятельная акустика или как саундбар для телевизора. Есть поддержка беспроводного подключения к источнику сигнала.

HYUNDAI H-MC320

К моменту публикации уже можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 13 990 рублей.

HYUNDAI H-MC320 обзор

Комплектация

Упакована в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением колонки и общими данными по характеристикам. Внутри дополнительно зафиксирована во вспененную подложку. Комплект включает аудиокабель, внешнюю FM-антенну и пульт ДУ.

HYUNDAI H-MC320

Внешний вид

Выполнена в виде колоны, обтянутой темно-серой тканью. Внешний вид аккуратный с заделом на премиальность, гармонично впишется в любой интерьер.

HYUNDAI H-MC320

Форма в виде параллелепипеда с закругленными боковыми гранями. Высота системы 960 мм. Ширина граней 175 мм.

HYUNDAI H-MC320

Верхняя крышка представляет собой панель управления. Обрамляет ее рамка из окрашенного в серебристый цвет пластика.

HYUNDAI H-MC320

Тут находится символьно-цифровой LED-дисплей. На нем выводится информация по воспроизведению и активному в данный момент источнику сигнала.

HYUNDAI H-MC320

В центре верхней крышки у HYUNDAI H-MC320 кнопка включения и барабан регулировки громкости. Вращается он с хорошо различимыми тактильными отсечками. Кнопки смены режима работы, воспроизведения и активации сканирования Bluetooth.

HYUNDAI H-MC320

Дополнен этот набор рядом из шести окрашенных в серебристый цвет кнопок с нанесенной маркировкой. Нажимаются кнопки с небольшим усилием.

HYUNDAI H-MC320

Для удобства управления также в комплекте предусмотрели пульт ДУ, позволяющий не вставать с дивана во время использования всех поддерживаемых опций.

HYUNDAI H-MC320

Предполагается только напольное размещение. По периметру распределены серебристые ножки с прорезиненными накладками.

HYUNDAI H-MC320

На панели разъемов гнездо питания, стерео RCA-входы, USB. Кабель для проводного подключения источника сигнала идет в комплекте.

HYUNDAI H-MC320

Эта минисистема поддерживает работу с активным питанием. Комплектный кабель с евровилкой, запас по длине позволит разместить на удалении от розетки.

Тесты

HYUNDAI H-MC320

Мы использовали HYUNDAI H-MC320 в нескольких сценариях. Основной это саундбар для телевизора. Подключаться к нему можно с помощью комплектного кабеля 3.5 мм-2RCA или по Bluetooth. В последнем варианте будут отсутствовать кабели в видимой зоне и саму минисистему можно разместить на удалении.

HYUNDAI H-MC320

В сравнении с телевизором LG, сцена заметно расширяется, появляются детали, которые не были слышны на встроенной акустике. При просмотре блокбастеров отметим хорошую отработку спецэффектов. При использовании двух таких минисистем можно будет создать эффект кинотеатра.

HYUNDAI H-MC320

Второй – беспроводное подключение к смартфону. Тут все традиционно, дальность стабильного подключения до 10 метров. Базовый набор кодеков. Звук передается без слышимых задержек.

HYUNDAI H-MC320

Встроенный MP3-плеер, считывающий треки с USB-накопителя или флешки. Поддерживаются популярные форматы музыкальных файлов. Считываются последовательно. Управлять можно с кнопок на корпусе или с помощью пульта ДУ. Также есть FM-тюнер с внешней антенной.

HYUNDAI H-MC320

При выходе на максимальные уровни громкости корпус сохраняет устойчивое расположение на полу, не вибрирует. Громкость очень высокая. Артефакты и посторонние шумы отсутствуют. Басы чистые и живые.

Тест звука HYUNDAI H-MC320

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHYUNDAI H-MC320 станет, в первую очередь, хорошим выбором при поиске недорогой внешней акустики для телевизионной панели, заметно улучшая качество выводимого звука. Также хороша в качестве мультимедийного центра, совмещая беспроводное подключение к смартфону со стриминговыми сервисами, проводное подключение через 3.5 мм аудиоразъем, USB-разъем для флешки с библиотекой музыки, а также любимые радиостанции.
HYUNDAI H-MC320 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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