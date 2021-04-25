Обзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугой

Изучаемую сегодня портативную колонку HYUNDAI H-PAC480 отличает интересный формат исполнения. Фактически это гибрид колонки и наушников, выполненную в форме нашейной накладки. Она может использоваться как для прослушивания музыки, так и в режиме громкой связи.

HYUNDAI H-PAC480 обзор

Комплектация

Упакована в коробку, на лицевой стороне которой нанесен вариант с ношением на шее. Здесь же данные по особенностям работы и характеристикам.

Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

По форме исполнения тут есть как черты наушников, так и динамиков. От наушников здесь дуга, выполненная из резины.

Оголовье гибкое. Ее можно сжимать. Отдельные элементы конструкции соединены между собой плотно.

От динамиков две отдельные зоны по краям. Динамики обтянуты тканью. Направлены они вверх.

Внешние поверхности софт-тач. Они приятны тактильно. Внешний вид аккуратный.

На правой стороне HYUNDAI H-PAC480 выведены три механические клавиши в виде текстурных иконок, отвечающие за управление воспроизведением, громкостью и системой.

Зарядка ведется через microUSB. Разъем без заглушки. Хотя для этой модели заявлена защита от воды, соответствующая стандарту IPX4.

Помимо этого колонка сопровождается микрофоном, используемый для ответа на входящие вызовы. Он всенаправленный.

Тесты

Весит корпус 243 грамма. Внешний вид аккуратный.

Для подключения HYUNDAI H-PAC480 использует Bluetooth 5.0. Соединение со смартфоном стабильное. Поддерживается базовый набор кодеков. За время тестирования проблем с качеством передачи звука замечено не было. Из ограничений отметим отсутствие дополнительных режимов воспроизведения. Наличие MP3-плеера позволило бы не брать с собой на пробежки или прогулку смартфон.

За воспроизведение отвечают два активных динамика по 3 Вт. Они дополнены 2 пассивными излучателями. За счет близкого размещения, эффект звучания улучшается. По звуковой сцене отлично проработаны средние и низкие частоты. Громкость можно регулировать, подбирая оптимальный уровень.

Смена рабочего состояния сопровождается голосовыми подсказками на английском языке. Встроенного аккумулятора хватает на 14 часов в зависимости от выставленной громкости. Восстановление заряда проходит за 1.5 часа.

Тест звука HYUNDAI H-PAC480

Прослушивать музыку можно как просто размещения на ровной поверхности, так и нося на шее. Последний вариант оптимален при прогулках или пробежках. Движениям головы не мешает.

Итоги

HYUNDAI H-PAC480 совмещает преимущества наушников в виде удобства ношения и колонок в вопросе качества звука. Интересный формат исполнения, отличие показатели автономной работы, микрофон для громкой связи, аккуратный внешний вид. К условным минусам отнесем microUSB.