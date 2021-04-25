Обзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугой

Изучаемую сегодня портативную колонку HYUNDAI H-PAC480 отличает интересный формат исполнения. Фактически это гибрид колонки и наушников, выполненную в форме нашейной накладки. Она может использоваться как для прослушивания музыки, так и в режиме громкой связи.

HYUNDAI H-PAC480

HYUNDAI H-PAC480 обзор

Комплектация

Упакована в коробку, на лицевой стороне которой нанесен вариант с ношением на шее. Здесь же данные по особенностям работы и характеристикам.

HYUNDAI H-PAC480

Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HYUNDAI H-PAC480

Внешний вид

По форме исполнения тут есть как черты наушников, так и динамиков. От наушников здесь дуга, выполненная из резины.

HYUNDAI H-PAC480

Оголовье гибкое. Ее можно сжимать. Отдельные элементы конструкции соединены между собой плотно.

HYUNDAI H-PAC480

От динамиков две отдельные зоны по краям. Динамики обтянуты тканью. Направлены они вверх.

HYUNDAI H-PAC480

Внешние поверхности софт-тач. Они приятны тактильно. Внешний вид аккуратный.

HYUNDAI H-PAC480

На правой стороне HYUNDAI H-PAC480 выведены три механические клавиши в виде текстурных иконок, отвечающие за управление воспроизведением, громкостью и системой.

HYUNDAI H-PAC480

Зарядка ведется через microUSB. Разъем без заглушки. Хотя для этой модели заявлена защита от воды, соответствующая стандарту IPX4.

HYUNDAI H-PAC480

Помимо этого колонка сопровождается микрофоном, используемый для ответа на входящие вызовы. Он всенаправленный.

HYUNDAI H-PAC480

Весит корпус 243 грамма. Внешний вид аккуратный.

Тесты

HYUNDAI H-PAC480

Для подключения HYUNDAI H-PAC480 использует Bluetooth 5.0. Соединение со смартфоном стабильное. Поддерживается базовый набор кодеков. За время тестирования проблем с качеством передачи звука замечено не было. Из ограничений отметим отсутствие дополнительных режимов воспроизведения. Наличие MP3-плеера позволило бы не брать с собой на пробежки или прогулку смартфон.

HYUNDAI H-PAC480

За воспроизведение отвечают два активных динамика по 3 Вт. Они дополнены 2 пассивными излучателями. За счет близкого размещения, эффект звучания улучшается. По звуковой сцене отлично проработаны средние и низкие частоты. Громкость можно регулировать, подбирая оптимальный уровень.

HYUNDAI H-PAC480

Смена рабочего состояния сопровождается голосовыми подсказками на английском языке. Встроенного аккумулятора хватает на 14 часов в зависимости от выставленной громкости. Восстановление заряда проходит за 1.5 часа.

HYUNDAI H-PAC480

Прослушивать музыку можно как просто размещения на ровной поверхности, так и нося на шее. Последний вариант оптимален при прогулках или пробежках. Движениям головы не мешает.

Тест звука HYUNDAI H-PAC480

Итоги

HYUNDAI H-PAC480 совмещает преимущества наушников в виде удобства ношения и колонок в вопросе качества звука. Интересный формат исполнения, отличие показатели автономной работы, микрофон для громкой связи, аккуратный внешний вид. К условным минусам отнесем microUSB.
Комментарии и отзывы HYUNDAI H-PAC480
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