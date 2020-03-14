Обзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбокс

2020-03-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HYUNDAI H-PCD400; [48]
Много ли среди читателей этого обзора тех, кто застал моду на бумбоксы? Те самые магнитофоны с батарейками, которые можно было носить на плече, делясь любимой музыкой с окружающими. С этого момента прошло много времени, но, как и во многих других сферах, мода циклична, и сейчас популярны портативные колонки. Тестируемая сегодня HYUNDAI H-PCD400 еще к тому же и выполнена в формфакторе бумбокса.

HYUNDAI H-PCD400

Доступна в среднем за 5 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

HYUNDAI H-PCD400

Поставляется в привлекательно оформленной коробке с подробными данными по особенностям ее работы. Комплект включает кабель USB, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

HYUNDAI H-PCD400

Внешний вид

Как и говорили вначале, выполнен в виде бумбокса, в котором продуман не только вопрос портативной эксплуатации, но и удобства ношения его с собой.

HYUNDAI H-PCD400

Корпус с закругленными гранями. Центральную часть занимает вытянутая по длине ручка.

HYUNDAI H-PCD400

Выполнен из пластика с прорезиненным покрытием. Сборка проведена без огрехов. Сочный и яркий дизайн, направленный на молодежную аудиторию.

HYUNDAI H-PCD400

В HYUNDAI H-PCD400 зона вокруг динамиков подсвечивается. Выглядит эффектно. Ею еще к тому же можно управлять последовательным нажатием на кнопку или выключить для увеличения времени автономной работы.

HYUNDAI H-PCD400

На фронтальной панели выведен LED-дисплей, отображающий текущую техническую информацию.

HYUNDAI H-PCD400

В этой же зоне сгруппированы кнопки, управляющие воспроизведением, громкостью и встроенным плеером.

HYUNDAI H-PCD400

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. По краям пассивные низкочастотные излучатели.

HYUNDAI H-PCD400

Интересно смотрятся стилизованные винты крепления, добавляющие системе брутальности. Ножки для размещения на ровной поверхности увеличены по высоте.

HYUNDAI H-PCD400

Разъемы скрыты под защитной резиновой заглушкой. Тут AUX, microUSB, полноразмерный USB, слот для карты памяти формата microSD и вход для микрофона.

Тесты

HYUNDAI H-PCD400 хорошо технически оснащена, предлагая владельцу выбор между разными источниками звука. Тут есть встроенный mp3-плеер, считывающий популярные аудиоформаты. Записаны они могут быть на карту памяти или внешний накопитель. Управление треками осуществляется с помощью встроенных кнопок.

HYUNDAI H-PCD400

Из проводных источников доступен AUX-вход с традиционным аудиоразъемом. Это обеспечивает максимальную универсальность и поддержку разных типов устройств. Есть возможность совместить прослушивание музыки с караоке, подключив проводной микрофон к системе.

HYUNDAI H-PCD400

Не забыли про беспроводное подключение к смартфону. Bluetooth с традиционным набором кодеков. Звук передается без искажения в радиусе 10 метров. Есть FM-тюнер с внутренней антенной, радиостанции ловит корректно.

HYUNDAI H-PCD400

За воспроизведение отвечают два активных излучателя мощностью 28 Вт и два пассивных излучателя. Звучит насыщенно и ярко. Очень большой запас по громкости, ее можно использовать на природе, устроив вечеринку на выезде. Для визуального улучшения восприятия звука доступен режим с ритм-подсветкой.

Тест звука в HYUNDAI H-PCD400

Работает как портативно, так и подключением кабеля к источнику питания. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 7-8 часов работы на высоком уровне громкости.

HYUNDAI H-PCD400 обзор

Итоги по HYUNDAI H-PCD400

Золото. Выбор редакции MegaObzorHYUNDAI H-PCD400 – мультимедийный комбайн, предлагающий широкий выбор источников звука и поддерживающий портативный режим работы. Яркий молодежный дизайн в стиле бумбокса, хороший набор разъемов, длительное время автономной работы, удобное управление, динамики с подсветкой, качественное исполнение, немаркое покрытие корпуса.
HYUNDAI H-PCD400 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы HYUNDAI H-PCD400
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