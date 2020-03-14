Обзор HYUNDAI H-PCD400. Яркий и сочный портативный бумбокс

Много ли среди читателей этого обзора тех, кто застал моду на бумбоксы? Те самые магнитофоны с батарейками, которые можно было носить на плече, делясь любимой музыкой с окружающими. С этого момента прошло много времени, но, как и во многих других сферах, мода циклична, и сейчас популярны портативные колонки. Тестируемая сегодня HYUNDAI H-PCD400 еще к тому же и выполнена в формфакторе бумбокса.

Комплектация

Доступна в среднем за 5 000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Поставляется в привлекательно оформленной коробке с подробными данными по особенностям ее работы. Комплект включает кабель USB, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Как и говорили вначале, выполнен в виде бумбокса, в котором продуман не только вопрос портативной эксплуатации, но и удобства ношения его с собой.

Корпус с закругленными гранями. Центральную часть занимает вытянутая по длине ручка.

Выполнен из пластика с прорезиненным покрытием. Сборка проведена без огрехов. Сочный и яркий дизайн, направленный на молодежную аудиторию.

В HYUNDAI H-PCD400 зона вокруг динамиков подсвечивается. Выглядит эффектно. Ею еще к тому же можно управлять последовательным нажатием на кнопку или выключить для увеличения времени автономной работы.

На фронтальной панели выведен LED-дисплей, отображающий текущую техническую информацию.

В этой же зоне сгруппированы кнопки, управляющие воспроизведением, громкостью и встроенным плеером.

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. По краям пассивные низкочастотные излучатели.

Интересно смотрятся стилизованные винты крепления, добавляющие системе брутальности. Ножки для размещения на ровной поверхности увеличены по высоте.

Тесты

Разъемы скрыты под защитной резиновой заглушкой. Тут AUX, microUSB, полноразмерный USB, слот для карты памяти формата microSD и вход для микрофона.HYUNDAI H-PCD400 хорошо технически оснащена, предлагая владельцу выбор между разными источниками звука. Тут есть встроенный mp3-плеер, считывающий популярные аудиоформаты. Записаны они могут быть на карту памяти или внешний накопитель. Управление треками осуществляется с помощью встроенных кнопок.

Из проводных источников доступен AUX-вход с традиционным аудиоразъемом. Это обеспечивает максимальную универсальность и поддержку разных типов устройств. Есть возможность совместить прослушивание музыки с караоке, подключив проводной микрофон к системе.

Не забыли про беспроводное подключение к смартфону. Bluetooth с традиционным набором кодеков. Звук передается без искажения в радиусе 10 метров. Есть FM-тюнер с внутренней антенной, радиостанции ловит корректно.

Тест звука в HYUNDAI H-PCD400

За воспроизведение отвечают два активных излучателя мощностью 28 Вт и два пассивных излучателя. Звучит насыщенно и ярко. Очень большой запас по громкости, ее можно использовать на природе, устроив вечеринку на выезде. Для визуального улучшения восприятия звука доступен режим с ритм-подсветкой.

HYUNDAI H-PCD400 обзор

Работает как портативно, так и подключением кабеля к источнику питания. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 7-8 часов работы на высоком уровне громкости.

Итоги по HYUNDAI H-PCD400

HYUNDAI H-PCD400 – мультимедийный комбайн, предлагающий широкий выбор источников звука и поддерживающий портативный режим работы. Яркий молодежный дизайн в стиле бумбокса, хороший набор разъемов, длительное время автономной работы, удобное управление, динамики с подсветкой, качественное исполнение, немаркое покрытие корпуса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".