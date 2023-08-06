Обзор HYUNDAI H-RCL221. Радиобудильник для спальни, кухни и дачи

Сегодня у нас в центре внимания будут радиочасы с FM-тюнером HYUNDAI H-RCL221. С распространением планшетов и смартфонов такой тип устройств стал довольно экзотичным, хотя определенную нишу по-прежнему за собой сохраняет.

Комплектация

Коробка из картона белого цвета с информацией по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Эта модель предполагает постоянное подключение к розетке. Доступный здесь отсек для батареек типоразмера АА используется для обеспечения резервного питания на случай отключения сети, позволяя сохранить настройки будильника и часов.

Находится отсек в основании. Он закрывается защитной крышкой. По краям прорезиненные ножки, предотвращающие смещение при размещении.

При этом длина сетевого кабеля с евровилкой позволяет свободно дотянуться до розетки, спрятанной за прикроватной тумбой. Гнездо находится на тыльной стороне.

Динамик у HYUNDAI H-RCL221 на верхней грани, защищен сеткой в виде вырезов, расположенных радиально.

Ближе к передней грани набор механических кнопок управления, немного утопленных относительно плоскости верхней крышки, исключая случайное нажатие. Вдоль передней грани кнопка, которая отвечает за откладывание будильника.

На передней грани цифровой дисплей с белой подсветкой и регулируемым уровнем яркости. Цифровые символы хорошо читаются в дневное и ночное время. По краям от расположен ряд светодиодных индикаторов.

Тесты

Перед первым включением рекомендуем сразу установить две батарейки, это исключит сброс настроек времени при переносе с места на место или при отключении питания. После этого приступает к установке времени и даты в комплектной инструкции подробно описан этот процесс.

HYUNDAI H-RCL221 дает возможность выставить два будильника. Помимо времени можно также задать частоту повторений: только будние дни, ежедневно или только в выходные. Включать и отключать эти будильники можно в отдельности. При пробуждении утром нажатием на кнопку SNOOZE/SLEEP идет остановка будильника или перенос срабатывания до 60 минут. Отсутствие нажатия будет сопровождаться повторным срабатыванием каждые 9 минут.

Есть встроенный FM/AM тюнер. Поддерживает частотный диапазон от 87.5 до 108 МГц. Антенна у радиоприемника внешняя. Тесты велись в условии пригорода, проблем с качеством приема не было. Для удобства умеет сохранять радиостанции во внутренней памяти. Из особенностей также отметим аудиовыход для подключения внешнего источника сигнала.

Итоги

HYUNDAI H-RCL221 – радиобудильник для спальни, кухни и дачи. Информативный цифровой дисплей с регулируемой яркостью, два отдельных пресета для будильников, встроенная память для радиостанций. Из особенностей отметим необходимость подключения к розетке, батарейки здесь только резервный вариант питания.