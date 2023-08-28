Время, два будильника и радио. Обзор HYUNDAI H-RCL238

Изучаемый сегодня HYUNDAI H-RCL238 может выступать как элементом интерьера, отображая данные по текущему времени, будить по утрам, а также воспроизводить радиостанции в FM-диапазоне или выступать колонкой для подключенного источника сигнала.

HYUNDAI H-RCL238

Комплектация

Компактная коробка, на которой приведены данные по характеристикам. Вся информация представлена на русском языке. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

HYUNDAI H-RCL238

Внешний вид

Лицевая сторона радиобудильника выполнена из глянцевого пластика черного цвета. В центральной части за ним скрывается цифровой LED-дисплей с белой подсветкой. Также доступна модификация этой модели с зеленой подсветкой.

HYUNDAI H-RCL238

По краям от экрана распределены индикаторы рабочего состояния и отдельные для каждого из двух будильников. Можно наглядно контролировать активные.

HYUNDAI H-RCL238

Верхняя грань закруглена, на ней находится панель управления, состоящая из семи компактных кнопок и одной вытянутой вдоль всей ширины.

HYUNDAI H-RCL238

На задней грани выведена решетка динамика. Он не перекрывается при близком расположении со стеной. Здесь же у HYUNDAI H-RCL238 скрывается аудиоразъем (AUX IN), кабель внешней антенны и крышка отсека с батарейками.

HYUNDAI H-RCL238

Две батарейки ААА рекомендуется установить до начала проведения настроек, они будут отвечать за сохранение данных при отключении питания.

HYUNDAI H-RCL238

Для радиобудильника предполагается только горизонтальное размещение на ровной поверхности.

HYUNDAI H-RCL238

Тесты

HYUNDAI H-RCL238

HYUNDAI H-RCL238 может отображать время в 12- и 24-часовом формате. За счет контрастной подсветки выводимое изображение хорошо читается в дневное и ночное время. В памяти есть возможность хранить два отдельных будильника с разной частотой повторения, один, например, сделав для рабочих дней, а второй для выходных дней. При срабатывании будильник можно остановить или перенести срабатывание на позднее время.

HYUNDAI H-RCL238

Поддерживает сканирование FM-диапазона и сохранение радиостанций с переключением между ними. Качество приема хорошее, тесты устройства велись в пригороде. Громкость достаточна для эксплуатации в типовой комнате.

HYUNDAI H-RCL238

Итоги

HYUNDAI H-RCL238 – радиобудильник для дома и дачи. Стильное исполнение, невысокая стоимость, уверенный прием радиостанций, резервное сохранение настроек, два будильника с разными настройками.
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