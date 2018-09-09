Обзор Harper HB-508. Народный вариант наушников Apple AirPods

2018-09-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Harper HB-508; [946]
Наушники AirPods от Apple задали новый уровень среди Bluetooth гарнитур. Производитель смог сделать из акустики модный аксессуар. Но, как и у любых устройств, у него есть свои сильные и слабые стороны. В частности, не каждый готов серьезно потратиться на покупку наушников, да и доля iOS в сегменте смартфонов продолжает заметно сокращаться. Тестируемые сегодня Harper HB-508 лишены эти недостатков.

Harper HB-508

На момент публикации средняя стоимость на них составляет 1990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Harper HB-508 обзор

Комплектация

Harper HB-508

Поставляется в компактной коробке с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы гарнитуры. Комплект включает USB-кабель, бокс, руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper HB-508

Внешний вид

Визуально Harper HB-508 очень напоминают AirPods, различия между ними минимальны и большинство из опрошенных нами людей не заметили подвоха.

Harper HB-508

Низкая стоимость не повлияла негативно на используемые материалы и качество исполнения. Основным материалом выступает пластик, огрехов в сборке не замечено.

Harper HB-508

Белоснежный корпус с хромированной вставкой в нижней части. Здесь отсутствуют силиконовые амбушюры.

Harper HB-508

На внешней части корпуса размещена механическая кнопка, отвечающая за включение и активацию сопряжения.

Harper HB-508

Harper HB-508

Наушники легкие, удобно размещаются в руке. Форма чашки повторяет анатомические особенности строения ушной раковины. Здесь полностью отсутствуют провода.

Harper HB-508

Harper HB-508

В комплекте с Harper HB-508 идет бокс, выполняющий функцию зарядной станции. Выполнен он также из белого пластика.

Harper HB-508

Под откидной крышкой расположены ниши для фиксации наушников на время зарядки. С внешней стороны механическая кнопка включения и светодиодный индикатор.

Тесты

Harper HB-508

В плане эргономики к гарнитуре вопросов нет. Наушники сидят в ушах плотно, не раздражают и не мешают. Из особенностей отметим полное отсутствие проводов и возможность использования только одной из двух чашек. Тестирование мы проводили в летнее время, судя по информации на официальном сайте, зимой они корректно работать не будут.

Harper HB-508

Комфортный температурный режим находится в диапазоне от 10 до 60 градусов.

Harper HB-508

Для сопряжения используется протокол Bluetooth 4.2. Процесс сопряжения дублируется подсказками внятным женским голосом. Связь стабильна на расстоянии до 10 метров.

Harper HB-508

Встроенного аккумулятора в Harper HB-508 с емкостью 40 мАч хватает примерно на 3 часа работы. Продлить время работы можно будет, установив наушники на час в комплектный бокс, оснащенный отдельным аккумулятором с емкостью 400 мАч.

Harper HB-508

Звучание с акцентом на верхние частоты. Басов, по ощущениям, недостаточно. Для прослушивания музыки и подкастов, если не ставить повышенных требований, вполне подойдут.

Harper HB-508

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов. Явных проблем с качеством передачи голоса не наблюдалось.

Итоги по Harper HB-508

Harper HB-508 станут хорошим выбором при поиске беспроводной гарнитуры, для тех, кто симпатизирует продуктам Apple, но по какой-то из причин не готов ей пользоваться. Эти наушники могут использоваться для прослушивания музыки, ответа на входящие вызовы. В комплекте идет удобная зарядная станция.

Комментарии:
Предварительный обзор Vivo X23. В этот р...
Предварительный обзор Vivo X23. В этот рПрактически каждый второй смартфон на сегодняшний день выходит с челкой в верхней части экрана — это нова...
Рынок Садовод - основная торговая площад...
Рынок Садовод - основная торговая площадРынок Садовод является одним из крупнейших не только в столице, но и по всей территории страны. Он при...
Страховой рынок растет на фоне снижения...
Страховой рынок растет на фоне сниженияОтечественный рынок страхования достаточно молодой. Несмотря на свою молодость, за первое полугодие те...
Покупайте защитное стекло для Samsung G...
Покупайте защитное стекло для Samsung GВ одной из наших заметок на сайте мы уже отмечали, что являемся горячими поклонниками гаджетов от комп...
Доставка цветов, конфет, фруктов в любо...
Доставка цветов, конфет, фруктов в любоНи для кого не является секретом, что наша страна отличается скрепоностью. Скрепы пронизывают нашу жиз...
Советы желающим сдать квартиру...
Советы желающим сдать квартируМногие вкладывают сбережения в недвижимость, так как стены простоят еще долгие годы и будут приносить ...
ZTE Blade A530 модный смартфон ...
ZTE Blade A530 модный смартфон Смартфон Blade A530 выйдет в этом году среднего варианта. В сердце гаджета лежит 4-ядерный чипсет MediaTe...
Топовый смартфон Mi 8 SE...
Топовый смартфон Mi 8 SEГаджет собран на базе новейшего мобильного чипсета Snapdragon 710. Он оборудован тыльной камерой, состоящ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор SINBO SHD 7022G. Супер-недорогой фен для сушки волосОбзор SINBO SHD 7022G. Супер-недорогой фен для сушки волос
Обзор REDRAGON PEGASUS. Лучшая игровая мышка Обзор REDRAGON PEGASUS. Лучшая игровая мышка
Обзор смартфона ZTE Blade V9 64GBОбзор смартфона ZTE Blade V9 64GB
Обзор Transcend StoreJet 25CK3. Набор для сборки внешнего SSD или HDD накопителяОбзор Transcend StoreJet 25CK3. Набор для сборки внешнего SSD или HDD накопителя
Обзор Philips 328P6AUBREB. Монитор для профессионаловОбзор Philips 328P6AUBREB. Монитор для профессионалов
Предварительный обзор Vivo X23. В этот р...
Предварительный обзор Vivo X23. В этот рПрактически каждый второй смартфон на сегодняшний день выходит с челкой в верхней части экрана — это нова...
Предварительный обзор Fujifilm X-T3. Нов...
Предварительный обзор Fujifilm X-T3. НовВ последнее время можно заметить явную тенденцию перехода крупных производителей фотоаппаратов с зеркальн...
Предварительный обзор Toshiba Portege X3...
Предварительный обзор Toshiba Portege X3В последнее время популярность гибридных устройств сильно возросла — пользователи не хотят платить за два...
Предварительный обзор Razer Kraken Tourn...
Предварительный обзор Razer Kraken TournХорошая игровая гарнитура — залог успеха в большинстве соревновательных игр. Вы можете сколько угодно гов...
Обзор Happy Glass. Шикарная головоломка...
Обзор Happy Glass. Шикарная головоломкаОчень редко мобильные игры удивляют своим геймплеем, так как разработчики попробовали уже все возможные с...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам Спок...
Обзор Star Trek Trexels II. Фанатам СпокДовольно часто игры на основе фильмов или книг получаются ужасными. Дело в том, что такого рода проекты с...
Предварительный обзор MSI P65 Creator. Д...
Предварительный обзор MSI P65 Creator. ДДостаточно часто производители ноутбуков выпускают какую-то интересную штуку, которая по их мнению подход...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отлич...
Обзор Elea. Первый эпизод выглядит отличТематика космоса многих пользователей привлекает своей недоступностью. Гонки, шутеры, разнообразные квест...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro 1...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro 1Есть распространенное мнение, что на рынке из серьезных ноутбуков только Apple MacBook. Мысль, в принципе...
Обзор Paper. Красивый блокнот...
Обзор Paper. Красивый блокнотСтоит сразу отметить, что тестировал приложение Paper я на смартфона, тогда как лучше всего работать с пр...
Предварительный обзор ASUS ZenBook 13 (U...
Предварительный обзор ASUS ZenBook 13 (UНа современном рынке ноутбуков есть сильный игрок в виде компании Apple, который легко и просто побеждает...
Обзор Hungry Dragon. Неплохая поделка от...
Обзор Hungry Dragon. Неплохая поделка отОбычно крупные студии выпускают какие-то большие проекты со встроенными покупками и нереально красивой гр...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor