Обзор Harper HB-508. Народный вариант наушников Apple AirPods

Наушники AirPods от Apple задали новый уровень среди Bluetooth гарнитур. Производитель смог сделать из акустики модный аксессуар. Но, как и у любых устройств, у него есть свои сильные и слабые стороны. В частности, не каждый готов серьезно потратиться на покупку наушников, да и доля iOS в сегменте смартфонов продолжает заметно сокращаться. Тестируемые сегодня Harper HB-508 лишены эти недостатков.

Harper HB-508 обзор

На момент публикации средняя стоимость на них составляет 1990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы гарнитуры. Комплект включает USB-кабель, бокс, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Визуально Harper HB-508 очень напоминают AirPods, различия между ними минимальны и большинство из опрошенных нами людей не заметили подвоха.

Низкая стоимость не повлияла негативно на используемые материалы и качество исполнения. Основным материалом выступает пластик, огрехов в сборке не замечено.

Белоснежный корпус с хромированной вставкой в нижней части. Здесь отсутствуют силиконовые амбушюры.

На внешней части корпуса размещена механическая кнопка, отвечающая за включение и активацию сопряжения.

Наушники легкие, удобно размещаются в руке. Форма чашки повторяет анатомические особенности строения ушной раковины. Здесь полностью отсутствуют провода.

В комплекте с Harper HB-508 идет бокс, выполняющий функцию зарядной станции. Выполнен он также из белого пластика.

Тесты

Под откидной крышкой расположены ниши для фиксации наушников на время зарядки. С внешней стороны механическая кнопка включения и светодиодный индикатор.

В плане эргономики к гарнитуре вопросов нет. Наушники сидят в ушах плотно, не раздражают и не мешают. Из особенностей отметим полное отсутствие проводов и возможность использования только одной из двух чашек. Тестирование мы проводили в летнее время, судя по информации на официальном сайте, зимой они корректно работать не будут.

Комфортный температурный режим находится в диапазоне от 10 до 60 градусов.

Для сопряжения используется протокол Bluetooth 4.2. Процесс сопряжения дублируется подсказками внятным женским голосом. Связь стабильна на расстоянии до 10 метров.

Встроенного аккумулятора в Harper HB-508 с емкостью 40 мАч хватает примерно на 3 часа работы. Продлить время работы можно будет, установив наушники на час в комплектный бокс, оснащенный отдельным аккумулятором с емкостью 400 мАч.

Звучание с акцентом на верхние частоты. Басов, по ощущениям, недостаточно. Для прослушивания музыки и подкастов, если не ставить повышенных требований, вполне подойдут.

Итоги по Harper HB-508

Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов. Явных проблем с качеством передачи голоса не наблюдалось.Harper HB-508 станут хорошим выбором при поиске беспроводной гарнитуры, для тех, кто симпатизирует продуктам Apple, но по какой-то из причин не готов ей пользоваться. Эти наушники могут использоваться для прослушивания музыки, ответа на входящие вызовы. В комплекте идет удобная зарядная станция.