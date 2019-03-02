Обзор Harper HBT-1707. Беспроводная разговорная гарнитура с ёмкой батарейкой

Сегодня мы детально рассмотрим недорогую беспроводную гарнитуру Harper HBT-1707. Её отличает аккумулятор с увеличенной емкостью и длительным временем автономной работы. Помимо использования в качестве разговорной, она также подойдет для прослушивания музыки.

Harper HBT-1707 обзор

Средняя стоимость составляет 1049 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает кабель USB, фиксатор для ушка, силиконовая амбушюра, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышла гарнитура в черном и белом вариантах исполнения. Выполнена в аккуратном и компактном корпусе.

Основу составляет пластик. По периметру хромированная окантовка. Визуально огрехов в качестве сборки не наблюдается.

По центру верхней грани Harper HBT-1707 кнопка включения, она же выполняет функцию ответа на вызов.

Есть светодиодный индикатор активности. Подсветка умеренная, не привлекает к себе повышенного внимания.

На боковой грани кнопка регулировки громкости. Она хорошо определяется слепым методом. Ход кнопки короткий.В комплекте есть два вида силиконовых амбушюр. Одна из них с выступающим «хоботком», вторая простая.

Тесты

Итоги по Harper HBT-1707

Также есть съемная дуга из прозрачного пластика, фиксирующего гарнитуру за ухом.На тыльной стороне microUSB, используемый для восстановления заряда.Для подключения Harper HBT-1707 использует Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP. Процесс сопряжения быстрый, связь стабильна на расстоянии до 10 метров. В шторке Android отображается уровень заряда батарейки.Встроенный микрофон чувствительный. Голос передает без искажений. В этих наушниках отсутствует шумоподавление.Наушники хорошо подходят для прослушивания аудиоподкастов и музыки в монорежиме. Громкость регулируется в широком диапазоне.Встроенной батарейки с емкостью 230 мАч хватает на 9-10 часов автономной работы. На восстановление заряда потребуется 3 часа.Harper HBT-1707 – разговорная гарнитура с длительным временем автономной работы. Аккуратный внешний вид, удобное управление и качество работы микрофона, комплектация.