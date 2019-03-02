Обзор Harper HBT-1707. Беспроводная разговорная гарнитура с ёмкой батарейкой

Сегодня мы детально рассмотрим недорогую беспроводную гарнитуру Harper HBT-1707. Её отличает аккумулятор с увеличенной емкостью и длительным временем автономной работы. Помимо использования в качестве разговорной, она также подойдет для прослушивания музыки.
В комплекте есть два вида силиконовых амбушюр. Одна из них с выступающим «хоботком», вторая простая.
На тыльной стороне microUSB, используемый для восстановления заряда.
Встроенный микрофон чувствительный. Голос передает без искажений. В этих наушниках отсутствует шумоподавление.
Наушники хорошо подходят для прослушивания аудиоподкастов и музыки в монорежиме. Громкость регулируется в широком диапазоне.
Встроенной батарейки с емкостью 230 мАч хватает на 9-10 часов автономной работы. На восстановление заряда потребуется 3 часа.
Средняя стоимость составляет 1049 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Harper HBT-1707 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает кабель USB, фиксатор для ушка, силиконовая амбушюра, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВышла гарнитура в черном и белом вариантах исполнения. Выполнена в аккуратном и компактном корпусе.
Основу составляет пластик. По периметру хромированная окантовка. Визуально огрехов в качестве сборки не наблюдается.
По центру верхней грани Harper HBT-1707 кнопка включения, она же выполняет функцию ответа на вызов.
Есть светодиодный индикатор активности. Подсветка умеренная, не привлекает к себе повышенного внимания.
На боковой грани кнопка регулировки громкости. Она хорошо определяется слепым методом. Ход кнопки короткий.
В комплекте есть два вида силиконовых амбушюр. Одна из них с выступающим «хоботком», вторая простая.
Также есть съемная дуга из прозрачного пластика, фиксирующего гарнитуру за ухом.
На тыльной стороне microUSB, используемый для восстановления заряда.
ТестыДля подключения Harper HBT-1707 использует Bluetooth 4.2 с поддержкой A2DP. Процесс сопряжения быстрый, связь стабильна на расстоянии до 10 метров. В шторке Android отображается уровень заряда батарейки.
Встроенный микрофон чувствительный. Голос передает без искажений. В этих наушниках отсутствует шумоподавление.
Наушники хорошо подходят для прослушивания аудиоподкастов и музыки в монорежиме. Громкость регулируется в широком диапазоне.
Встроенной батарейки с емкостью 230 мАч хватает на 9-10 часов автономной работы. На восстановление заряда потребуется 3 часа.